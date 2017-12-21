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Magic Leap nihayet çalışan bir karma gerçeklik prototipi geliştirdi

Sanal gerçeklik sektörünün gizemli firması Magic Leap nihayet geliştirdiği teknolojilerin ilk ürününü piyasaya sürüyor. Karma gerçeklik gözlüğü oldukça iddialı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik belki de en gizemli firması Magic Leap diyebiliriz. Sanal gerçeklik kavramının gündeme gelmeye başladığı dönemde kolları sıvayan Magic Leap girişimi, devrim yapma sloganıyla yola çıkmıştı.

Magic Leap One: Creator Edition neler sunuyor?

2011 yılında planlarını paylaşan ve finansman turlarına çıkan Florida kaynaklı girişim, bugüne kadar Google, Alibaba gibi önemli isimlerden toplamda 2 milyar dolara yakın yatırım aldı. Ne var ki kendinden sonra sektöre giren rakipleri ilk ürünlerini ortaya koyarken yaklaşık 7 yıl boyunca tek bir prototip bile tanıtılmadı. Aksine firma ses getirecek teknolojiler geliştirdiğini belirterek detay vermekten kaçındı.

Hafta içerisinde nihayet girişimin geliştirdiği ilk prototip gözlük ve arkasında bulunan teknolojiler ortaya çıktı. Magic Leap One: Creator Edition adındaki karma gerçeklik prototipi ilk etapta geliştiricilere yönelik olarak satışa sunulacak.

Mevcut modellere göre daha farklı bir havası olan Magic Leap One, çok kaba değil ve normal gözlük tasarımına bir hayli yaklaşmış. Aslında bu haliyle göz doktorlarının kontrol araçlarına benziyor.

Girişim karma gerçeklik alanında devrim yapacakları konusunda ısrarcı. Gözlük de zaten buna göre geliştirilmiş ve yenilikçi teknolojiler barındırıyor. Kablo ile bir bilgisayar kaynağına bağlı olan gözlük, iki adet lense sahip. Gözlükte bulunan bir yonga, sabit bir 3D nano yapı üzerinde fotonların hareket etmesini sağlıyor. Böylece lenslere ışık alanı sinyali gönderiliyor. Gözlük ayrıca derin öğrenme ve görsel işlemeyi de yapabiliyor.

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Bu yeniliklerin odak noktası ise karma gerçekliğin oluşturulmasına yönelik. Normalde karma gerçeklik, karşımızdaki mevcut nesneler ile sanal nesnelerin etkileşime geçmesini temel alır. Magic Leap ise örneğin önümüzde duran bir masayı yok ederek yerine daha farklı bir sanal masa koyabileceğini ve algıların gerçek masayı ayırt edemeyeceğini belirtiyor.

Yani Magic Leap One gerçek nesnelerin üzerine sanal nesneler koymaktan daha çok bulunduğumuz gerçek mekanı manipüle ederek daha farklı ortamlar oluşturabilecek bir kapasiteye sahip.

Gözlüğün tüketiciye sunulacak son hali Lightwear adını alacak. Bilgisayar kaynağı ise Lightpack adını taşıyor ve girişim donanımı özel olarak konfigüre edecek.

Hali hazırda Magic Leap One prototipinin bazı eksiklikleri olduğu belirtiliyor ve ikinci nesilde bunlar giderilecek. İlk geliştirici versiyonu ise gelecek yılın ilk aylarında piyasaya çıkacak. Girişimin yakın zamanda gözlüğün geliştirme sürecini anlattığı bir video yayınlaması bekleniyor. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/12/magic-leaps-lightwear-mixed-reality-headset-is-out-in-2018.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 11 ay
VR gibi AR gözlükler de baya popülerleşecek gibi duruyor. dokunmatikrakun.com/...
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Video koymak bu kadar zor olmamalıydı..
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asdf_13 1 yıl
"Kablo ile bir bilgisayar kaynağına bağlı olan gözlük..."
haberin okuduğum son cümlesi oldu.
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gxhero 1 yıl asdf_13
Ve film orada kopar mutsuz son. :]
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buraoca2 1 yıl
Görsel haricinde Çalışır halini bir Video eşliğinde görebilseydik iyiydi...
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