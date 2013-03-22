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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mailbox'da rezervasyon yapanların sayısı 1 milyonu aştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mailbox'da rezervasyon yapanların sayısı 1 milyonu aştı

Kısa bir süre önce Dropbox tarafından satın alınan iOS'in popüler mail istemci uygulamalarından Mailbox'dan iki önemli haber var.

İlk haber rezervasyon durumuyla ilgili. En iyi hizmeti sunmak için ilk günden bu yana rezervasyon sistemiyle (App Store'dan uygulamayı yükleseniz dahi uygulamayı gerçek manada kullanabilmek için rezervasyon yaptırıp sıraya girmeniz ve sıranın size gelmesini beklemeniz gerekmekte) çalışan Mailbox'da şimdiye kadar rezervasyon yaptıran kişi sayısı 1,000,000'u geçti. Daha 6 hafta önce App Store'dan yayınlandığını hatırlarsak, Mailbox'ın büyük bir başarının altına imza attığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca şu anda sırada bekleyen kişi sayısının 450,000'den fazla olduğunu belirtelim.

İkinci haber ise uygulamanın yeni sürümü hakkında. App Store'dan yayınlanan Mailbox 1.1.0 sürümüyle birlikte uygulamanın kullanıcı arayüzünde iyileştirme yapılırken çeşitli sorunlar giderilmiş ve performans optimizasyonları yapılmış. Ayrıca son sürümle birlikte uygulamada yaptığınız herhangi bir işlemi geri almak için telefonu sallamanız yeterli.

Uygulamanın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mailbox'da rezervasyon yapanların sayısı 1 milyonu aştı

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Kotaless 6 yıl en beğenilen

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1 Avatar
emryrgc 6 yıl
Bu tur uygulamalara ne gerek var ki..
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Dexstz 6 yıl
Hiç inanmadım nedense...
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Batuist 6 yıl
ne işe yarıyormuş diye bir nbkıyım dedim ama bir esprisini göremedim..
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SEO-Uzmanı 6 yıl
imail olsun alayım :D
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busonartik 6 yıl
dunden beri bakıyorum pek kulanışlı değil exchange hesabını kurabilsek daha kullanışlı olabilir ama gmailime reklamldan baska bişi gelmiyor
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Créw 6 yıl
App Store'da çoğu kişi indirip sildim diye yorum atmiş.
İnanin iphone'un kendi mail servisi isimi fazlasiyla goruyor
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logitech_5 6 yıl
genelde herkes bi deneyip silmistir bu uygulamayi yoksa bi olayi yok :)
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This is it 6 yıl
Şişirin bakalım daha nereye kadar.
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AktifProje 6 yıl
Sıraya girip indirmiştim bende sonra 10 dakika dayanamadım sildim. Ben bu kadar moktan App görmedim
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