Mailbox'da rezervasyon yapanların sayısı 1 milyonu aştı

Kısa bir süre önce Dropbox tarafından satın alınan iOS'in popüler mail istemci uygulamalarından Mailbox'dan iki önemli haber var.

İlk haber rezervasyon durumuyla ilgili. En iyi hizmeti sunmak için ilk günden bu yana rezervasyon sistemiyle (App Store'dan uygulamayı yükleseniz dahi uygulamayı gerçek manada kullanabilmek için rezervasyon yaptırıp sıraya girmeniz ve sıranın size gelmesini beklemeniz gerekmekte) çalışan Mailbox'da şimdiye kadar rezervasyon yaptıran kişi sayısı 1,000,000'u geçti. Daha 6 hafta önce App Store'dan yayınlandığını hatırlarsak, Mailbox'ın büyük bir başarının altına imza attığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca şu anda sırada bekleyen kişi sayısının 450,000'den fazla olduğunu belirtelim.

İkinci haber ise uygulamanın yeni sürümü hakkında. App Store'dan yayınlanan Mailbox 1.1.0 sürümüyle birlikte uygulamanın kullanıcı arayüzünde iyileştirme yapılırken çeşitli sorunlar giderilmiş ve performans optimizasyonları yapılmış. Ayrıca son sürümle birlikte uygulamada yaptığınız herhangi bir işlemi geri almak için telefonu sallamanız yeterli.

Uygulamanın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.