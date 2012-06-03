Maingear'dan oyun odaklı 11.6-inç dizüstü bilgisayar

Oyuncular için yüksek performanslı özel bilgisayarlar hazırlayan Maingear, taşınabilirliğe önem veren kullanıcıları hedef aldığı Pulse II isimli dizüstü bilgisayarını duyurdu. 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayari Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı üçüncü nesil Core işlemci ailesinin i5 ve i7 versiyonları ile donatılabilen Pulse II özünde oyun odaklı bir sistem olarak tasarlandığı için yüksek grafik performansı için Nvidia'nın Kepler tabanlı GeForce GT 650M GPU'suna yer verilmiş.

Maingear Pulse II aynı zamanda Nvidia'nın Optimus teknolojisini de destekliyor. Bu sayede pil ömrünün önemli olduğu masaüstü uygulamalarda işlemciye entegre HD 4000 grafik birimi, grafik performansının ön plana çıktığı kullanım senaryolarında ise Nvidia'nın GeForce GT 650M grafik birimleri arasında otomatik olarak, sistemi yeniden başlatmaya gerek kalmaksızın geçiş yapılabiliyor. 16GB'a kadar DDR3 bellek ile donatılabilen sistem, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi özelliklere de sahip. Pulse II'nin başlangıç fiyatı 999$ olarak açıklanırken, fiyatın konfigürasyona göre değişiklik gösterebileceğini de not düşmüş olalım.