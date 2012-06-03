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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Maingear'dan oyun odaklı 11.6-inç dizüstü bilgisayar

6 yıl
2,4b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için yüksek performanslı özel bilgisayarlar hazırlayan Maingear, taşınabilirliğe önem veren kullanıcıları hedef aldığı Pulse II isimli dizüstü bilgisayarını duyurdu. 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayari Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı üçüncü nesil Core işlemci ailesinin i5 ve i7 versiyonları ile donatılabilen Pulse II özünde oyun odaklı bir sistem olarak tasarlandığı için yüksek grafik performansı için Nvidia'nın Kepler tabanlı GeForce GT 650M GPU'suna yer verilmiş.
Maingear Pulse II aynı zamanda Nvidia'nın Optimus teknolojisini de destekliyor. Bu sayede pil ömrünün önemli olduğu masaüstü uygulamalarda işlemciye entegre HD 4000 grafik birimi, grafik performansının ön plana çıktığı kullanım senaryolarında ise Nvidia'nın GeForce GT 650M grafik birimleri arasında otomatik olarak, sistemi yeniden başlatmaya gerek kalmaksızın geçiş yapılabiliyor. 16GB'a kadar DDR3 bellek ile donatılabilen sistem, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi özelliklere de sahip. Pulse II'nin başlangıç fiyatı 999$ olarak açıklanırken, fiyatın konfigürasyona göre değişiklik gösterebileceğini de not düşmüş olalım.  

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octaduce888 6 yıl
ekranı buyuteceklerıne daha cok kucultmeyi hedefliyorlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Recharged 6 yıl
11.6" olan ekranda donanımı istediğiniz kadar güçlü tutun sıradan bir oyuncu için bile bu boyut yetersiz kalacaktır.
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ogkasa 6 yıl
çok şık olmuş
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aspirin_00 6 yıl
11.6 inç hiç oyun odaklı olurmu saçma şey insnalar monitorleri birleştirme çabası içinde bu ekranla oyun adaklı diyor bari doküman odaklı dese yeri
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ataberk35 6 yıl
türkiye satışı varmı bu markanın
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DH Misafiri 6 yıl
tam istediğim cihaz bir de ince ise mükemmel
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Guest 6 yıl
bu işte alienware'i bilirdim, mx11'den daha iyi bir cihaz ortaya koymuş. dell.com/...
mx11'den hem daha kibar hem de gt650 m içeriyor.
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Cengaver53 6 yıl
oyunu leptop ekranında oynamak şart değil her hangi bir monitöre veya tv'ye bağlayıp büyük ekran zevkine varabilirsiniz.hafif hem normal işlerde kullanılması açısından hem taşınması açısından hem de aynı anda oyun zevki olanlarında ihtiyacına cevap verebilecek bir makine alınabilir,
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innformatics 6 yıl
Aedelric
Bu yenibir model degil ki ayni model Monsterda da var,Sager da da var,Malibalda,Mythlogic de..Hepsi ayni Clevo kasasi.

Bakiniz Clevo W110ER
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akyurt 6 yıl
15.6' yetmezken 11.6' yeterli olmaz. pek tutulmaz. ekranı buyuteceklerıne daha cok kucultmeyi hedefliyorlar.
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zouzouni 6 yıl
11.6" bir oyun bilgisayarı için çok ufak. Ama yine de tercih edenler olacaktır.
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Aedelric 6 yıl
Bu yenibir model degil ki ayni model Monsterda da var,Sager da da var,Malibalda,Mythlogic de..Hepsi ayni Clevo kasasi.
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