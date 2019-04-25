Makyajlanan 2019 Renault Master ve Trafic modelleri tanıtıldı

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Dün düzenlediği etkinlikte elektrikli Renault Kangoo Z.E. konseptini görücüye çıkaran Fransız üretici, bunun yanı sıra 2019 yılı için makyaj operasyonundan geçirdiği Renault Trafic ve Renault Master’ı da tanıttı. 2019 Renault Trafic ve 2019 Renault Master’ın tasarımında, teknolojilerinde ve motor gamında güncellemeler mevcut.

Makyajlanan 2019 Renault Trafic ve 2019 Renault Master modelleri, Fransız üreticinin hafif ticari ailesindeki yeni yüzünü gözler önüne seriyor. Dış taraftaki kozmetik güncellemeler araçların ön kısmında yoğunlaşıyor. Daha dinamik bir görüntüye kavuşan 2019 Renault Trafic ve 2019 Renault Master’ın benzer çizgideki LED gündüz farları, yeniden elden geçirilen tampon ve ızgaraları ilk bakışta dikkat çekiyor. İç dünyası da yenilenen araçlarda en yeni R-Link Evolution ve Media Nav Evolution bilgi-eğlence sistemleri kullanılıyor.

2019 Renult Master’ın sunduğu yeni teknolojiler arasında geri görüş asistanı, yan rüzgar asistanı, park asistanı ve kör nokta uyarı sistemi gibi önemli özellikler yer alıyor. Geri görüş asistanı, arka taraftaki kameradan elde ettiği görüntüyü ekrana yansıtarak sürücünün işini kolaylaştırıyor. Yan rüzgar asistanı da şiddetli yan rüzgarlarda aracın şeritten çıkmasını engelliyor. Bunun yanı sıra, otomatik acil durum freni artık tüm versiyonlarda opsiyon olarak sunuluyor. 2019 Renault Trafic’te ise ön/arka park sensörleri, geri görüş kamerası ve römork asistanı gibi teknolojiler mevcut.

Yeni motorlar yakıt tüketimini 100 km'de 1 litreye kadar düşürüyor

2019 Renault Master ve 2019 Renault Trafic modellerinin motorları da yenilenmiş. Makyajlı Master’ın kaputu altında yeni 2.3 litre dCi üniteler görev yapıyor. Euro6d-Temp standartına uyumlu olan bu motorların ortalama yakıt tüketimini 100 km’de 1 litre kadar düşürdüğü söyleniyor. 180 beygire kadar güç ve 400 Nm’ye kadar tork değerine sahip olan bu motorlar 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

Elektrikli Master Z.E. 120 km menzil sunuyor

2019 Renault Master, dizel motorların yanı sıra tamamen elektrikli versiyonu Master Z.E. ile sunulmaya devam ediyor. 33 kWh’lık yeni nesil lityum iyon batarya ile donatılan araç, Zoe modelindeki 57 kW’lık elektrik motorundan güç alıyor. Elektrikli Master Z.E. bu değerlerle birlikte 120 km menzil sunuyor.

2019 Renault Trafic ise güncellenmiş 2.0 litre dCi ünitelerle satın alınabiliyor. 120 beygirden 170 beygire kadar güç çıkışları bulunan dizel üniteler, standart olarak manuel şanzımanla eşleniyor. Ayrıca, ilk kez EDC6 çift kavramalı otomatik şanzıman da opsiyon listesinde yer alıyor. Euro6d-Temp uyumlu olan bu motorların Trafic’in ortalama yakıt tüketimini 100 km’de 0.6 litre düşürdüğü söyleniyor.