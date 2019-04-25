Ford'dan 1 Nisan şakası gibi proje: Otomatik fren yapan alışveriş arabası

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Günümüzde çoğu aracın güvenlik teknolojileri arasında “otomatik acil durum freni” mevcut. Potansiyel kazaların önlenmesinde önemli bir görev üstlenen bu özellik, Ford’un araçlarında “Pre-Collision Assist” ismiyle karşımıza çıkıyor. ABD’li üretici, bu teknolojinin bir benzerini marketlerdeki alışveriş arabalarına da getirmeye hazırlanıyor.

Otomatik fren yapan alışveriş arabası

İlk etapta kulağa 1 Nisan şakası gibi gelen bu proje, Ford tarafından dün duyuruldu. Çocukların marketlerdeki alışveriş arabalarını tıpkı gerçek bir arabaymış gibi sürmeye çalıştığına hepimiz şahit olmuşuzdur. Oldukça eğlenceli olan bu aktivite, kimi zaman bir insana, marketin raflarına, veya otoparktaki arabalara çarpmakla son bulabiliyor. Çocuklu ailelerin bu derdine çözüm bulmak isteyen Ford, alışveriş arabalarını otomatik fren sistemiyle donatmaya hazırlanıyor.

Ford'un Pre-Collision Assist sisteminden esinleniyor

Ford’un alışveriş arabalarına getireceği otomatik fren sistemi, elbette markanın Pre-Collision Assist sisteminden esinleniyor. Bu teknoloji, yolculuk esnasında aracın etrafındaki diğer araçları, yayaları ve nesneleri tarayarak olası bir kaza anında otomatik fren yapıyor. Bunu yapmak için de aracın etrafına yerleştirilen kamera ve radarlardan yararlanıyor. Ford’un geliştirdiği otomatik fren yapan alışveriş arabaları da benzer şekilde çalışıyor. Etraftaki insan ve nesneleri tarayıp gerektiğinde durarak olası bir çarpışmayı önlüyor.

Ford’un “otomatik fren yapan alışveriş arabası” projesinin tek amacı çocuklu ailelerin alışveriş deneyimini kolaylaştırmak değil elbette. Şirket böylelikle hem Pre-Collision Assist teknolojisini daha da bilindik hale getirmek, hem de bu teknolojinin sürücüler için ne kadar faydalı olduğunu herkese göstermek istiyor. Şimdilik yalnızca bir prototip olan otomatik fren yapan alışveriş arabası, yakın gelecekte Ford’un inovasyonları arasına katılacak gibi görünüyor.

https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2019/04/24/_self-braking-trolley-could-help-to-make-supermarket-shopping-a-.html