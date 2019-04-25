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Ford'dan 1 Nisan şakası gibi proje: Otomatik fren yapan alışveriş arabası

Otomotiv sektöründeki teknolojilerle günlük hayatta karşılaştığımız sorunlara çare bulmak isteyen Ford, otomatik fren sistemini marketlerde kullandığımız alışveriş arabalarına getireceğini duyurdu.
3 hf.
3,4b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford'dan 1 Nisan şakası gibi proje: Otomatik fren yapan alışveriş arabası
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Günümüzde çoğu aracın güvenlik teknolojileri arasında “otomatik acil durum freni” mevcut. Potansiyel kazaların önlenmesinde önemli bir görev üstlenen bu özellik, Ford’un araçlarında “Pre-Collision Assist” ismiyle karşımıza çıkıyor. ABD’li üretici, bu teknolojinin bir benzerini marketlerdeki alışveriş arabalarına da getirmeye hazırlanıyor.

Otomatik fren yapan alışveriş arabası 

İlk etapta kulağa 1 Nisan şakası gibi gelen bu proje, Ford tarafından dün duyuruldu. Çocukların marketlerdeki alışveriş arabalarını tıpkı gerçek bir arabaymış gibi sürmeye çalıştığına hepimiz şahit olmuşuzdur. Oldukça eğlenceli olan bu aktivite, kimi zaman bir insana, marketin raflarına, veya otoparktaki arabalara çarpmakla son bulabiliyor. Çocuklu ailelerin bu derdine çözüm bulmak isteyen Ford, alışveriş arabalarını otomatik fren sistemiyle donatmaya hazırlanıyor.

Ford'un Pre-Collision Assist sisteminden esinleniyor 

Ford’un alışveriş arabalarına getireceği otomatik fren sistemi, elbette markanın Pre-Collision Assist sisteminden esinleniyor. Bu teknoloji, yolculuk esnasında aracın etrafındaki diğer araçları, yayaları ve nesneleri tarayarak olası bir kaza anında otomatik fren yapıyor. Bunu yapmak için de aracın etrafına yerleştirilen kamera ve radarlardan yararlanıyor. Ford’un geliştirdiği otomatik fren yapan alışveriş arabaları da benzer şekilde çalışıyor. Etraftaki insan ve nesneleri tarayıp gerektiğinde durarak olası bir çarpışmayı önlüyor.

Ford’un “otomatik fren yapan alışveriş arabası” projesinin tek amacı çocuklu ailelerin alışveriş deneyimini kolaylaştırmak değil elbette. Şirket böylelikle hem Pre-Collision Assist teknolojisini daha da bilindik hale getirmek, hem de bu teknolojinin sürücüler için ne kadar faydalı olduğunu herkese göstermek istiyor. Şimdilik yalnızca bir prototip olan otomatik fren yapan alışveriş arabası, yakın gelecekte Ford’un inovasyonları arasına katılacak gibi görünüyor.


https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2019/04/24/_self-braking-trolley-could-help-to-make-supermarket-shopping-a-.html Yorum Yaz
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AlliedSL 3 hf. en beğenilen
Valla haberi okurken en son ne zaman bi alışveriş sepeti kullandım hatırlayamadım. Belki de çocukkken... Şimdi markettten taneyle domates biber aldığımız için bu dönemde bu arabalara hiç gerek kalmadı. 1 kilo soğan 8 tl 1 kilo biber 10 tl 1 kilo domates 7 tl (en adileri). 25 tlye menemen
Valla haberi okurken en son ne zaman bi alışveriş sepeti kullandım hatırlayamadım. Belki de çocukkken... Şimdi markettten taneyle domates biber aldığımız için ...
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rockandemir84 3 hf. yeni yorumcu
Daha basit bi çözüm sunuyum Ford mühendislerine. Arabayı ittiğiniz yere bi mandal koyun basınca gitsin elinizi çekince dursun. Ne öyle otomatik fren falan havası.
Daha basit bi çözüm sunuyum Ford mühendislerine. Arabayı ittiğiniz yere bi mandal koyun basınca gitsin elinizi çekince dursun. Ne öyle otomatik fren falan hava...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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RaptorFX 3 hf.
Konuyla dalga geçenler evin alışverişi yapmıyor sanırım. Oldukça mantıklı bir proje. Hem dikkatsiz müşteriler için, hem yaşlı ve çocuklar için. Ayrıca elimden kayıp kendi aracımı çizmişliğim var sepet ile.
Ve bu küçük sepetlerde öğrenme modu olursa marketlerden edinilen tecrübe normal araçlardakilerin geliştirilmesine de katkıda bulunabilir.
Konuyla dalga geçenler evin alışverişi yapmıyor sanırım. Oldukça mantıklı bir proje. Hem dikkatsiz müşteriler için, hem yaşlı ve çocuklar için. Ayrıca elimden k...
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Jiabeas Junkie 3 hf.
ya ne güzel fikir işte , kendimiz bişey üretmiyoruz üretmeye calısanada hep bi kulp.
Bi düşün şimdi market arabasıyla bi cocuk elinden kacırdı yada bilerek fırlattı , market arabası senin arabana tak diye vurdu ama pardon ya senin arabanda yoktur şimdi , arabası olan düşünsün.
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ramis78 3 hf.
işsizlik abidesi
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macropolo 3 hf.
Türkiye için üretmiyorlar orası kesin... biz 25kr harcamayalım diye poşet bile almıyoruz...
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Askaparta 3 hf.
Arabaya değil onu kullanana firen lazım. Gerçi enflasyon firenliyor ama yetmiyor.
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RaptorFX 3 hf.
Konuyla dalga geçenler evin alışverişi yapmıyor sanırım. Oldukça mantıklı bir proje. Hem dikkatsiz müşteriler için, hem yaşlı ve çocuklar için. Ayrıca elimden kayıp kendi aracımı çizmişliğim var sepet ile.
Ve bu küçük sepetlerde öğrenme modu olursa marketlerden edinilen tecrübe normal araçlardakilerin geliştirilmesine de katkıda bulunabilir.
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CWaRRioR 3 hf.
Vergilerden dolayı bu arabaya yönelebilirim.
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Serhan Ocak 3 hf.
Sıra otomatik frenli kondomda




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rockandemir84 3 hf. yeni yorumcu
Daha basit bi çözüm sunuyum Ford mühendislerine. Arabayı ittiğiniz yere bi mandal koyun basınca gitsin elinizi çekince dursun. Ne öyle otomatik fren falan havası.
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Dark_Knife 3 hf. rockandemir84
Hayatımda gördüğüm en haklı yazı olabilir tebrikler hocam.
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AlliedSL 3 hf. en beğenilen
Valla haberi okurken en son ne zaman bi alışveriş sepeti kullandım hatırlayamadım. Belki de çocukkken... Şimdi markettten taneyle domates biber aldığımız için bu dönemde bu arabalara hiç gerek kalmadı. 1 kilo soğan 8 tl 1 kilo biber 10 tl 1 kilo domates 7 tl (en adileri). 25 tlye menemen
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bulentcandan 3 hf.
Ford, geçenlerde otonom sistemleri henüz gereksiz diyordu, şimdi market sepetini otonom yapmaya çalışıyor. Ya trolleme yapıyor, ya da saçmalıyor.
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fuckulteli 3 hf. bulentcandan
Otonom sürüş yok alışveriş arabasında, sadece otomatik fren yapıyor.
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ford, otomatik fren sistemi ve
6 etiket daha pre-collision assist otomatik fren yapan alışveriş arabası alışveriş arabası Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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