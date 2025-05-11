Çinli otomobil üreticisinin hile yaptığı iddia edildi: Şirket Musk'ı davet etti

Tartışma, otomotiv blog yazarı "Zurich Bei Le Ye"nin Tianjin'deki Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi'ndeki (CATARC) rüzgar tünelinde yaptığı bağımsız testte, Avatr 12'nin sürtünme katsayısını 0,28 Cd olarak ölçtüğünü iddia eden bir video yayınlamasıyla başladı. Bu rakam, Avatr'ın resmi tanıtım iddiası olan 0,21 Cd'den önemli ölçüde (%30) daha yüksek. Blog yazarı, bu rakamın Passat B5 gibi 20 yıllık içten yanmalı motorlu bir otomobile benzer olduğunu belirtti.
Şirket canlı test gerçekleştirdi
Cuma günü canlı rüzgar tüneli testini gerçekleştiren Avatr, 120 km/s düşük sürtünme koşulları altında ölçülen sürtünme katsayısının 0,217 Cd olduğunu gösteren sonuçları paylaştı. Daha sonra şirket, düşük sürtünmeli jantları spor jantlarla değiştirdi ve 120 km/s hızda 0,2326 Cd'lik bir sürtünme katsayısı ölçtü.
Bu testlerin gösterdiği en önemli şey, farklı test koşullarının sürüklenme katsayısını ciddi şekilde etkileyebildiği. Avatr’ın yaptığı çeşitli testler bunu net bir şekilde gösteriyor. Çin'de rüzgar direnci testi için zorunlu bir ulusal standart olmadığı için, üreticiler çeşitli yöntemlerle bu değerleri normalden düşük gösterebiliyor. Dolayısıyla bu rakamlara çok fazla itibar edilmemesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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