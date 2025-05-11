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    Çinli otomobil üreticisinin hile yaptığı iddia edildi: Şirket Musk'ı davet etti

    Bir otomotiv blog yazarı, Çinli Avatr'ı rüzgar sürtünme katsayısı değerini yanlış verdiğini iddia ederek suçladı. Elon Musk'ın gönderiyi paylaşmasının ardından şirket Musk'ı teste davet etti.

    Çinli otomobil üreticisinin testlerde hile yaptığı iddia edildi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların yüksek menzil değerlerine ulaşabilmesi için aerodinamik tasarım büyük önem taşıyor. Bu nedenle özellikle Çinli üreticiler arasında sürtünme katsayısı (Cd) değeri adeta bir yarışa dönmüş durumda. Ancak Çinli bir yayıncı, üreticilerin açıkladığı bu iddialı değerlerin abartılı olduğuna dair bir iddiada bulundu.

    Tartışma, otomotiv blog yazarı "Zurich Bei Le Ye"nin Tianjin'deki Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi'ndeki (CATARC) rüzgar tünelinde yaptığı bağımsız testte, Avatr 12'nin sürtünme katsayısını 0,28 Cd olarak ölçtüğünü iddia eden bir video yayınlamasıyla başladı. Bu rakam, Avatr'ın resmi tanıtım iddiası olan 0,21 Cd'den önemli ölçüde (%30) daha yüksek. Blog yazarı, bu rakamın Passat B5 gibi 20 yıllık içten yanmalı motorlu bir otomobile benzer olduğunu belirtti.

    Çinli otomobil üreticisinin testlerde hile yaptığı iddia edildi Tam Boyutta Gör
    Avatr'ın hukuk departmanı, blog yazarının bilgilerinin tamamen yanlış olduğunu söyleyerek, yayınladıkları rakamların doğru olduğunu göstermek için canlı rüzgar tüneli testi yapacağını duyurdu. Ayrıca, blog yazarının iddiasını X'de paylaşan Elon Musk'ı da teste davet etti.

    Çinli otomobil üreticisinin testlerde hile yaptığı iddia edildi

    Şirket canlı test gerçekleştirdi

    Cuma günü canlı rüzgar tüneli testini gerçekleştiren Avatr, 120 km/s düşük sürtünme koşulları altında ölçülen sürtünme katsayısının 0,217 Cd olduğunu gösteren sonuçları paylaştı. Daha sonra şirket, düşük sürtünmeli jantları spor jantlarla değiştirdi ve 120 km/s hızda 0,2326 Cd'lik bir sürtünme katsayısı ölçtü.

    Çinli otomobil üreticisinin testlerde hile yaptığı iddia edildi Tam Boyutta Gör
    Avatr 12 ayrıca, normal dış dikiz aynası ve yükseltilmiş süspansiyonla yüksek sürtünme koşulları altında 0,2509 Cd'lik bir değer elde etti. Son olarak, ön hava giriş ızgarası açıkken yapılan ölçümlerde 0,2743 Cd sürtünme katsayına ulaşıldı.

    Bu testlerin gösterdiği en önemli şey, farklı test koşullarının sürüklenme katsayısını ciddi şekilde etkileyebildiği. Avatr’ın yaptığı çeşitli testler bunu net bir şekilde gösteriyor. Çin'de rüzgar direnci testi için zorunlu bir ulusal standart olmadığı için, üreticiler çeşitli yöntemlerle bu değerleri normalden düşük gösterebiliyor. Dolayısıyla bu rakamlara çok fazla itibar edilmemesi gerekiyor.

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