Yenilenen Jeep Grand Cherokee ilk kez görüldü ve elektrikli versiyon için tarih verildi

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Jeep’in en çok tercih edilen modellerinden biri olan Grand Cherokee, uzun süredir beklenen yenilenme sürecine nihayet giriyor. Markanın “Amerika’nın en çok satan büyük SUV modelinin yeni bölümü başlıyor” açıklamasıyla paylaştığı ilk görseller, 2026 model Grand Cherokee’ye dair önemli ipuçları veriyor. Yeni tasarımda dikkat çeken ilk detay, LED farlarla güncellenmiş ön yüz ve markaya özgü yedi slotlu ızgaranın yenilenen versiyonu. Bu yeni görünüm, yakın zamanda tanıtılan Compass modelinde de karşımıza çıkan tasarım çizgilerini yansıtıyor.

İç mekânda da sadeleşmeye gidilmiş. Bilgi-eğlence sistemi ve iklim kontrol bölümü daha derli toplu bir hâle getirilmiş, ayrıca ön yolcu için ek bir ekran da eklenmiş. Jeep’in, iki sıralı ve üç sıralı L versiyonlarının yanı sıra, plug-in hibrit 4xe versiyonunu da bu yeni tasarım diliyle sunmaya devam edeceği doğrulandı.

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2021’de tanıtılan güncel nesil, 2022’de iki sıralı seçenekle genişletilmişti. Her ne kadar geçtiğimiz yıl ABD’de 216 bin adedin üzerinde satışla en çok satan Jeep modeli olmayı sürdürse de, satışlar bir önceki yıla göre %12 gerilemişti. Buna karşın, Grand Cherokee 4xe modeli, 27 bin 500 adetten fazla satışla en çok tercih edilen plug-in hibritlerden biri olmayı başardı.

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Ancak tüm gözler şimdi tam elektrikli versiyonda. Jeep, Amerika Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) ile 2023’te yapılan anlaşma kapsamında Grand Cherokee EV modelinin 2027 yılında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Bu modelin Detroit’teki montaj tesislerinde üretileceği planlansa da, süreç içinde üretim stratejilerinde değişiklikler yaşanabileceği konuşuluyor.

Şu anda markanın elektrikli SUV yelpazesinde yalnızca Wagoneer S yer alıyor. 65.200 dolardan başlayan fiyatıyla satışta olan bu model, tam dolu batarya ile yaklaşık 294 mil (yaklaşık 473 km) menzil sunuyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde, Wrangler tarzı tasarımıyla dikkat çeken Recon EV’nin de satışa sunulması bekleniyor.

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Yenilenen Jeep Grand Cherokee ilk kez görüldü