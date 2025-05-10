Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yenilenen Jeep Grand Cherokee ilk kez görüldü ve elektrikli versiyon için tarih verildi

    Jeep, Amerika’nın en çok satan büyük SUV’si Grand Cherokee’nin yenilenen versiyonunu ilk kez paylaştı. 2026 model yılıyla birlikte gelen tasarım güncellemeleri dikkat çekiyor.

    Yenilenen Jeep Grand Cherokee ilk kez görüldü Tam Boyutta Gör

    Jeep’in en çok tercih edilen modellerinden biri olan Grand Cherokee, uzun süredir beklenen yenilenme sürecine nihayet giriyor. Markanın “Amerika’nın en çok satan büyük SUV modelinin yeni bölümü başlıyor” açıklamasıyla paylaştığı ilk görseller, 2026 model Grand Cherokee’ye dair önemli ipuçları veriyor. Yeni tasarımda dikkat çeken ilk detay, LED farlarla güncellenmiş ön yüz ve markaya özgü yedi slotlu ızgaranın yenilenen versiyonu. Bu yeni görünüm, yakın zamanda tanıtılan Compass modelinde de karşımıza çıkan tasarım çizgilerini yansıtıyor.

    İç mekânda da sadeleşmeye gidilmiş. Bilgi-eğlence sistemi ve iklim kontrol bölümü daha derli toplu bir hâle getirilmiş, ayrıca ön yolcu için ek bir ekran da eklenmiş. Jeep’in, iki sıralı ve üç sıralı L versiyonlarının yanı sıra, plug-in hibrit 4xe versiyonunu da bu yeni tasarım diliyle sunmaya devam edeceği doğrulandı.

    Yenilenen Jeep Grand Cherokee ilk kez görüldü Tam Boyutta Gör

    2021’de tanıtılan güncel nesil, 2022’de iki sıralı seçenekle genişletilmişti. Her ne kadar geçtiğimiz yıl ABD’de 216 bin adedin üzerinde satışla en çok satan Jeep modeli olmayı sürdürse de, satışlar bir önceki yıla göre %12 gerilemişti. Buna karşın, Grand Cherokee 4xe modeli, 27 bin 500 adetten fazla satışla en çok tercih edilen plug-in hibritlerden biri olmayı başardı.

    Ancak tüm gözler şimdi tam elektrikli versiyonda. Jeep, Amerika Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) ile 2023’te yapılan anlaşma kapsamında Grand Cherokee EV modelinin 2027 yılında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Bu modelin Detroit’teki montaj tesislerinde üretileceği planlansa da, süreç içinde üretim stratejilerinde değişiklikler yaşanabileceği konuşuluyor.

    Şu anda markanın elektrikli SUV yelpazesinde yalnızca Wagoneer S yer alıyor. 65.200 dolardan başlayan fiyatıyla satışta olan bu model, tam dolu batarya ile yaklaşık 294 mil (yaklaşık 473 km) menzil sunuyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde, Wrangler tarzı tasarımıyla dikkat çeken Recon EV’nin de satışa sunulması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba çalışırken benzin doldurulur mu excel"de 2 sütunu karşılaştırma düşeyara sümük yemenin psikolojik nedeni banyodan sonra bile ter kokusu otomatik vites araba rampada bayılıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum