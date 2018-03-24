Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Makyajlı Renault Kadjar ilk kez göründü

Fransız üreticinin makyaj operasyonuyla elden geçirip satışa sunacağı yeni Kadjar'ın dışarıda daha büyük bir ızgaraya, içeride ise yeni bilgi-eğlence sistemine sahip olması bekleniyor.
1 yıl
9,3b
1
24
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Makyajlı Renault Kadjar ilk kez göründü
Tam Boyutta Gör
 

Renault, satışta olan Kadjar modelini segmentinde daha rekabetçi konuma ulaştırmak için bir makyaj operasyonuyla yenilemeye hazırlanıyor. Bu değişim doğrultusunda test edilmek için yola çıkan kamuflajlı prototipler, kameraların hedefi olmaktan kurtulamadı.

Kamuflajdan yola çıkarak ön ve arka taraftaki yapının tazeleneceği düşünülebilir. Yeni Kadjar’ın bu değişimle birlikte daha büyük bir ızgaraya ve yeni grafiklere sahip ön farlara sahip olması bekleniyor. Ayrıca, tamponun altındaki geniş hava girişleriyle agresif bir görünüme kavuşturulacağı düşünülüyor.

Yeni Renault Kadjar’ın arka tarafında da yine stop lambalarının yapısında ve arka tampon tasarımında küçük değişiklikler yapılması bekleniyor. Görüntülere dikkatli bakıldığı zaman iç tarafta kokpitin de bir çeşit örtüyle kapatıldığı dikkat çekiyor. Bu da Fransız üreticinin kabin tarafını daha büyük ekranlı bilgi-eğlence sistemiyle süsleyebileceği anlamına geliyor. Son olarak, yeni Kadjar’ın güncel modele göre daha gelişmiş aktif güvenlik sistemleri ile donatılacağı da iddia ediliyor.

Eğer Renault motor yelpazesi üzerinde bir güncelleme yapmazsa, makyajlı Kadjar modeli de 110 ve 130 beygirlik dCi dizel motorların yanı sıra TCE 130 benzinli motoru kullanmaya devam edecek. Bu motorlar tarafından üretilen güç, güncel modelde yola manuel ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman aracılığı ile aktarılıyor. 4x4 seçeneği ise yalnızca 1.6 dCi ve manuel ikilisinde tercih edilebiliyor.

Makyajlı Renault Kadjar'ın bu yılın sonlarında bayilere ulaştırılması bekleniyor. Fiyatı ne olur bilinmez, ancak güncel model 112.700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 


https://www.carscoops.com/2018/03/facelifted-renault-kadjar-get-styling-tech-upgrades/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Barbaros Hayreddin 1 yıl en beğenilen

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +76
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 1 yıl
Görende zannedecek hepiniz bmw audi ferrari sürüyorsunuz.neyini beğenmediniz çobanlar?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FourierSeries 1 yıl
buna benzemiş
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DrSallaso 1 hf.
Bu var bir de sadece sis farları değişmiş
img2.fanatik.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
loutrec_ 9 ay
Kamuflaj bazı arkadaşları çok iyi yanıltmış. Eski tasarımdan çok bir fark yok aslında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qantas 9 ay
bu zevksiz rönolara para verenin aklına şaşırıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiser75 9 ay
Orta konsolda QQ'dan esintiler var sanırım
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lojistisyen 9 ay Kaiser75
Konsol aynı ya, duster'daki havalandırma kumandaları gelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melihgs 9 ay Kaiser75
ortada qq ile ilgili bi esinti yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alfa-x 9 ay
Makyaj buymuş ,
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 1 yıl
Hanım beğenmedi, liste dışı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ken Block43 1 yıl
Ya bu ne ya? Aşırı komik

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 1 yıl
Koleos un ön görümünü büyük ihtimalle buna da gelecek gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
defansın bel kemiği 1 yıl
İyi kamuflaj yapmışlar valla neye benzediği belli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mendieta58 1 yıl
Aracın önu arkası belli değilken nesini beğenmediniz acaba
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9269 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
renault kadjar, makyajlı kadjar ve
5 etiket daha 2018 renault kadjar Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung Galaxy S7 Edge hâlâ alınır mı? 1 yıl Waymo CEO'su: Uber'in kazasında bizim sürücüsüz aracımız olsaydı yaya ölmezdi 1 yıl Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük off-shore rüzgâr santrali için aday bölgeler belirlendi 1 yıl İlk milli hava-hava füzelerinin atış testi gerçekleştirildi 1 yıl Fiziksel müzik satış rakamları dijital indirme gelirlerinden yüksek 1 yıl 2019 Toyota Auris Touring Sports, kamuflajlı olarak görüntülendi 1 yıl Mark Zuckerberg gazetelere tam sayfa özür ilanı verdi 1 yıl Santander ve Ripple'dan uluslararası ödemeleri kolaylaştıran uygulama 1 yıl Corsair yeni Hydro Series H60 sıvı işlemci soğutucusunu sunar 1 yıl Samsung Galaxy S9 için kılıf tavsiyeleri 1 yıl Bakan açıkladı: Yerli otomobil 500 km menzil ve rekabetçi bir fiyatla gelecek 1 yıl ADATA son kullanıcı için en hızlı SSD serisini duyurdu 1 yıl Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? [Anket #1] 1 yıl Tesla Model X kaza yaptı: 1 ölü 1 yıl Çinli içerik üreticileri artık ''daha ciddi'' içerikler üretecek 1 yıl Dikkat! Nvidia GeForce MX150 daha düşük bir versiyona daha sahip 1 yıl Yurt dışı çıkış harcı bilet fiyatlarına dahil olabilir 1 yıl Nimbus’tan 3.5 inçte rekor SSD kapasitesi 1 yıl MİT için üretilen ANKA teslim edildi 1 yıl Street Fighter dizisi için hazırlıklara başlandı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Makyajlı Renault Kadjar ilk kez göründü Sonraki Türkiye'nin milli savaş gemisi TCG Anadolu, 2019'un ilk çeyreğinde suya inecek 1 yıl Kiliseler, Google ve Apple Pay ile bağış alacak 1 yıl Samsung Galaxy Note 9, 5G bağlantı desteğiyle gelebilir 1 yıl Bu sefer öldürdü! Suçlu Yapay Zeka | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl BTK'dan VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili açıklama geldi 1 yıl Coincheck'ten çalınan 530 milyon dolarlık kripto para kayıplara karıştı 1 yıl AMD Radeon ekran kartları oyuncu markaları tarafından boykot mu ediliyor? 1 yıl Samsung Galaxy J7 Prime 2 tanıtıldı! Galaxy J7 Prime 2 özellikleri: 1 yıl Seagate hard disk sürücülerde 480MB/s transfer hızına ulaştı 1 yıl Galaxy S9 serisinin ekranları sorunlu mu? Samsung'dan açıklama geldi 1 yıl İranlı hackerlar ''31 terabaytlık'' veri çalmakla suçlanıyor 1 yıl Telegram aylık 200 milyon aktif kullanıcıya ulaştı 1 yıl ABD'li öğrenciler öğrenim kredisi ile kripto para satın alıyor 1 yıl Üst seviyeye Exynos 9610 gücü 1 yıl OnePlus 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı 1 yıl AMD: Yeni ortaya çıkan açıklar gerçek fakat endişelendirecek boyutta değiller 1 yıl Battlefield 1 botları artık kendi öğrenecek 1 yıl Instagram yeni gönderileri en üste taşıyor 1 yıl 2018 Toyota Auris'in kabin görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Malta'ya taşınıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim