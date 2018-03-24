Makyajlı Renault Kadjar ilk kez göründü

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Renault, satışta olan Kadjar modelini segmentinde daha rekabetçi konuma ulaştırmak için bir makyaj operasyonuyla yenilemeye hazırlanıyor. Bu değişim doğrultusunda test edilmek için yola çıkan kamuflajlı prototipler, kameraların hedefi olmaktan kurtulamadı.

Kamuflajdan yola çıkarak ön ve arka taraftaki yapının tazeleneceği düşünülebilir. Yeni Kadjar’ın bu değişimle birlikte daha büyük bir ızgaraya ve yeni grafiklere sahip ön farlara sahip olması bekleniyor. Ayrıca, tamponun altındaki geniş hava girişleriyle agresif bir görünüme kavuşturulacağı düşünülüyor.

Yeni Renault Kadjar’ın arka tarafında da yine stop lambalarının yapısında ve arka tampon tasarımında küçük değişiklikler yapılması bekleniyor. Görüntülere dikkatli bakıldığı zaman iç tarafta kokpitin de bir çeşit örtüyle kapatıldığı dikkat çekiyor. Bu da Fransız üreticinin kabin tarafını daha büyük ekranlı bilgi-eğlence sistemiyle süsleyebileceği anlamına geliyor. Son olarak, yeni Kadjar’ın güncel modele göre daha gelişmiş aktif güvenlik sistemleri ile donatılacağı da iddia ediliyor.

Eğer Renault motor yelpazesi üzerinde bir güncelleme yapmazsa, makyajlı Kadjar modeli de 110 ve 130 beygirlik dCi dizel motorların yanı sıra TCE 130 benzinli motoru kullanmaya devam edecek. Bu motorlar tarafından üretilen güç, güncel modelde yola manuel ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman aracılığı ile aktarılıyor. 4x4 seçeneği ise yalnızca 1.6 dCi ve manuel ikilisinde tercih edilebiliyor.

Makyajlı Renault Kadjar'ın bu yılın sonlarında bayilere ulaştırılması bekleniyor. Fiyatı ne olur bilinmez, ancak güncel model 112.700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

https://www.carscoops.com/2018/03/facelifted-renault-kadjar-get-styling-tech-upgrades/