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Maliye Bakanı Ağbal uyardı: İnternetten para kazananlar vergisini ödeyecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, internet siteleri veya sosyal medya üzerinden para kazanan kişilerin vergi mükellefi yapılacağını açıkladı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
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Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada internet üzerinden kazanç sağlayanlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ağbal, başta internet sitelerinde yayınlanan reklamlar ve sosyal medyadan yapılan ürün tanıtımları olmak üzere, internetten sağlanan tüm kazançların vergi altına alınacağını açıkladı.
Vergi kanununda, internet üzerinden sağlanan kazançlarla ilgili düzenlemelerin yer aldığını belirten Ağbal sözlerine şöyle devam etti: "İster gerçek isterse sanal ortamda ticaret yapın, bugünkü kanunlarımıza göre vergi vermek zorundasınız. Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın isterse video çekerek twitler atıp oradan gelir elde etsin, bunlar eğer devamlılık arz ediyorsa ortada bir kazanç var demektir ve verginin ödenmesi gerekir. Vergi kanunlarımızda hiçbir boşluk yok, bunun adına 'internet fenomeni' deyin, ne derseniz deyin, 'Bir şeyler yapıyorum da arada para kazanıyorum' diyorsa her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek."

Maliye Bakanı Ağbal: İnternet sitelerini tarıyoruz

Bakan Naci Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda yeni kurulacak olan Risk Analiz Merkezi üzerinden, internette yürütülen ticari faaliyetlerin izleneceğini belirterek: "Kim olursa olsun, kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamda yürütenlerin hepsi ya kendiliğinden gelip vergi dairesine başvurup mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resen kendilerini vergi mükellefi yaparak vergiyi tarh edeceğiz yani onlardan kazandıkları bu paranın vergisi isteyeceğiz." şeklinde konuştu.
Ağbal son zamanlarda Youtuber'lar ve Instagram fenomenleri üzerinden tartışılan vergi konusuna da şöyle açıklama getirdi: "Vergi kanunlarına göre vergi mükellefi olmanın yaşı yok. Dolayısıyla hangi yaşta olursa olsun, 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi onun adına beyanname verecek. Nereden kazanırsan kazan, ister internetten video yayınlayarak ister yine sanal ortamda mal veya hizmet satarak kazan, hepsinde vergi var."

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/internetten-kazanc-saglayanlara-vergi-uyarisi/1114538 Yorum Yaz
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QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
Kazanç varsa vergisi alınması normal eyvallah fakat tutup holdinglerin milyar liralık vergi borçlarını neden siliyorsunuz? Normal vatandaşa gelince neden onun borcunu silmiyorsunuz? Böyle ayrım yaptığınız müddet vatandaş her türlü vergi haberine alerjik reaksiyon gösterir tabi ki.
Kazanç varsa vergisi alınması normal eyvallah fakat tutup holdinglerin milyar liralık vergi borçlarını neden siliyorsunuz? Normal vatandaşa gelince neden onun ...
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2 Yanıt Yanıtla +79
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General. 1 yıl
Tabiki ticaret yapan para kazanan vergisini verecek, fakat bizim ülkemizde vergi anlayışı biraz farklı. Vergi haraç olarak uygulanıyor.
40tl olan elektrik faturasının altına indiğinde, bi bakıyorsun hoop 100tl olmuş. Yuh oğlu yuh..
Tabiki ticaret yapan para kazanan vergisini verecek, fakat bizim ülkemizde vergi anlayışı biraz farklı. Vergi haraç olarak uygulanıyor.40tl olan elektrik ...
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napolyon94 1 yıl
İnsan Emisyon Vergisi gelsin artik yeter. Ben gunde 25m3 o2 tuketirken elin izbandut gibi adamlari 40m3 tuketiyor. Neden ikimize de bedava? Bu nasil devlet?
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l.a.c.i.w.e.r.t 1 yıl
YouTube ve AdSense i (sonuçta ikisi de aynı ama olsun) vergi mükellefi yaptı mı iş bitmiştir. Hiçbir fenomenin peşine düşmesine gerek kalmaz. Daha adamın hesabına yatmadan vergiyi devlet hesabına geçirmiş olur.
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becozmy 1 yıl
Sen internet'e sansür'ün en ağababasını koy sonra millet'ten vergi iste işte burası türkiye
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Mete Can Karahasan 1 yıl
Vergi veren karşılığında ne alıyor bu takdirde? Bedava internet? TRT'de reklam? Aksi halde pazarıyla muhalefet eden pazarcı konumuna düşmek de var.
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12 Angry Men 1 yıl
Her şeyimi yurt dısından alıyorum, yurt dısından urun getırenler kazansın ama siz kazanmayın.
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bekle yan çarı getiriyom 1 yıl
sanırsam her yıl 3-4 kez böyle haberler çıkıyor. resmen film indirene para cezası haberleri gibi oldu.
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redoracle 1 yıl
Çare bitcoin kullanmak.
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10ff 1 yıl
yav he he...
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wolfestein 1 yıl
Ya iyi de vergi alman için hizmet vermen gerekiyor. Aylık internet faturalarımızda zaten vergi var. Peki siz bu vergiyi neye istinaden alacaksınız?
Getireceğiniz bu vergi uygulamasının hukuki temeli yok.
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Sharparrow 1 yıl wolfestein
sen bi zahmet gitde öğret onlara bence bizimde selamımızı söyle sen bilmiyorsun de anlat
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batuta 1 yıl
Ölüyü diriyi vergilendirip borcunuzu topladınız da gözü internete mi diktiniz buyrun gelin kripto paralar başta olmak üzere bekliyor sizi
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oktayakgoz 1 yıl
Yazacak milyon şey var ama yazmaktan bıktık artık
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