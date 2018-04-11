Maliye Bakanı Ağbal uyardı: İnternetten para kazananlar vergisini ödeyecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada internet üzerinden kazanç sağlayanlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ağbal, başta internet sitelerinde yayınlanan reklamlar ve sosyal medyadan yapılan ürün tanıtımları olmak üzere, internetten sağlanan tüm kazançların vergi altına alınacağını açıkladı.

Vergi kanununda, internet üzerinden sağlanan kazançlarla ilgili düzenlemelerin yer aldığını belirten Ağbal sözlerine şöyle devam etti: "İster gerçek isterse sanal ortamda ticaret yapın, bugünkü kanunlarımıza göre vergi vermek zorundasınız. Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın isterse video çekerek twitler atıp oradan gelir elde etsin, bunlar eğer devamlılık arz ediyorsa ortada bir kazanç var demektir ve verginin ödenmesi gerekir. Vergi kanunlarımızda hiçbir boşluk yok, bunun adına 'internet fenomeni' deyin, ne derseniz deyin, 'Bir şeyler yapıyorum da arada para kazanıyorum' diyorsa her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek."

Maliye Bakanı Ağbal: İnternet sitelerini tarıyoruz

Bakan Naci Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda yeni kurulacak olan Risk Analiz Merkezi üzerinden, internette yürütülen ticari faaliyetlerin izleneceğini belirterek: "Kim olursa olsun, kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamda yürütenlerin hepsi ya kendiliğinden gelip vergi dairesine başvurup mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resen kendilerini vergi mükellefi yaparak vergiyi tarh edeceğiz yani onlardan kazandıkları bu paranın vergisi isteyeceğiz." şeklinde konuştu.

Ağbal son zamanlarda Youtuber'lar ve Instagram fenomenleri üzerinden tartışılan vergi konusuna da şöyle açıklama getirdi: "Vergi kanunlarına göre vergi mükellefi olmanın yaşı yok. Dolayısıyla hangi yaşta olursa olsun, 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi onun adına beyanname verecek. Nereden kazanırsan kazan, ister internetten video yayınlayarak ister yine sanal ortamda mal veya hizmet satarak kazan, hepsinde vergi var."

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/internetten-kazanc-saglayanlara-vergi-uyarisi/1114538