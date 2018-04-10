Merakla beklenen BlackBerry Athena'nın görselleri ortaya çıktı

BlackBerry'nin önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefonların detayları ortaya çıkmaya başladı. BlackBerry adına üretimini TCL Corporation'ın yapacağı cihazlardan Athena kod adıyla bildiğimiz fiziksel klavyeli modelin yüksek çözünürlüğe sahip görselleri bugün ortaya çıktı.

BlackBerry Athena, KEYone'ın halefi olacak

Birçok sızıntının yer aldığı Slashleaks sitesinde yayınlanan görseller, TCL'nin BlackBerry KEYone modelinin bir halefi üzerinde çalıştığını ortaya çıkarıyor. Fiziksel bir klavyeye sahip olacak BlackBerry Athena'nın dokunmatik bir ekranı olacak. Cihazın arkasında ise yan yana konumlandırılmış çift kamera ve BlackBerry logosu yer alıyor. Sağ ve sol kısımlarda güç düğmesi, ses kontrol tuşları ve sim yuvası yer alırken, cihazın üst kısmında 3,5mm kulaklık girişi, alt kısmında ise USB Type-C ve hoparlörler bulunuyor.

BlackBerry Athena ile ilgili henüz diğer teknik özellikler ortaya çıkmamış olsa da, cihazın özellikle fiziksel klavye seven kullanıcılar için oldukça ideal olacağını söyleyebiliriz. Kaldı ki cihazın halefi olan BlackBerry KEYone modeline göre daha iyi bir donanımla geleceğini ise tahmin etmek hiç de zor değil.

https://www.gizmochina.com/2018/04/10/renders-of-keyboard-toting-blackberry-athena-surfaces/