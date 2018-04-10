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Merakla beklenen BlackBerry Athena'nın görselleri ortaya çıktı

Yaklaşık iki ay önce duyurulan BlackBerry'nin üç akıllı telefonu yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. Bu cihazlardan fiziksel klavyeye sahip olan BlackBerry Athena'nın görselleri internete sızdı.
1 yıl
4,1b
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34
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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BlackBerry'nin önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefonların detayları ortaya çıkmaya başladı. BlackBerry adına üretimini TCL Corporation'ın yapacağı cihazlardan Athena kod adıyla bildiğimiz fiziksel klavyeli modelin yüksek çözünürlüğe sahip görselleri bugün ortaya çıktı.

BlackBerry Athena, KEYone'ın halefi olacak

Birçok sızıntının yer aldığı Slashleaks sitesinde yayınlanan görseller, TCL'nin BlackBerry KEYone modelinin bir halefi üzerinde çalıştığını ortaya çıkarıyor. Fiziksel bir klavyeye sahip olacak BlackBerry Athena'nın dokunmatik bir ekranı olacak. Cihazın arkasında ise yan yana konumlandırılmış çift kamera ve BlackBerry logosu yer alıyor. Sağ ve sol kısımlarda güç düğmesi, ses kontrol tuşları ve sim yuvası yer alırken, cihazın üst kısmında 3,5mm kulaklık girişi, alt kısmında ise USB Type-C ve hoparlörler bulunuyor.
BlackBerry Athena ile ilgili henüz diğer teknik özellikler ortaya çıkmamış olsa da, cihazın özellikle fiziksel klavye seven kullanıcılar için oldukça ideal olacağını söyleyebiliriz. Kaldı ki cihazın halefi olan BlackBerry KEYone modeline göre daha iyi bir donanımla geleceğini ise tahmin etmek hiç de zor değil.

https://www.gizmochina.com/2018/04/10/renders-of-keyboard-toting-blackberry-athena-surfaces/ Yorum Yaz
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EyeCoral 1 yıl en beğenilen
Millet daha büyük ekran alanı yaratmak için parmak izini bile ekrana gömmeye çalışıyor, bunlar hala kasanın yarısını klavye yapıyor, sonra da ben neden battım?
Millet daha büyük ekran alanı yaratmak için parmak izini bile ekrana gömmeye çalışıyor, bunlar hala kasanın yarısını klavye yapıyor, sonra da ben neden battım...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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LittleMonster 1 yıl
Blackberry sosyal medya telefonu değil. Yok neden klavye koymuş yok neden rakipleri full ekran yapmaya çalışıyormuş. İş adamları, menajer veya asistan diye tabir ettiğimiz insanlar hala blackberry kullanıyor iş amacı ile
@EyeCoral
Blackberry sosyal medya telefonu değil. Yok neden klavye koymuş yok neden rakipleri full ekran yapmaya çalışıyormuş. İş adamları, menajer veya asistan diye ta...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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hasanandnexus 1 yıl

EyeCoral
Millet daha büyük ekran alanı yaratmak için parmak izini bile ekrana gömmeye çalışıyor, bunlar hala kasanın yarısını klavye yapıyor, sonra da ben neden battım?

Blackberry nin klavyesini kullanmayan bilemez. İnanilmazdır. Q10 kullanmıştım çok oldu kullanmayı bırakalı ama hala aklımda nasıl hızlı yazdığım. Hem zamandan tasarruf ettirir o klavye, hem pilden(hem yazılımsal hem donanımsal), hemde rahatlığıyla ön plana çıkar. Tabi biraz daha genç kitleye hitap ediyor mesajlaşma olsun, sosyal içerikler olsun. Hem büyük bir ekranla(en az 4.7 inç) hem de klavyesiyle fark yaratacak bir telefon olabilir. Dediğim gibi kullanmamış olan anlayamaz.
EyeCoralMillet daha büyük ekran alanı yaratmak için parmak izini bile ekrana gömmeye çalışıyor, bunlar hala kasanın yarısını klavye yapıy...
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ehmet04 1 yıl
2010 yılında toshiba lıbretto w100 dizüstü bilgisayarına klavyeyi çıkarak çift ekranlı olarak yanılmıyorsam 2012 yılındada Acer de ıconıa modelini çift ekranlı olarak piyasaya cıkacardı fakat dokunmatik ekran fiziksel klavyeli dizüstü bilgisayarın yerini tutmadı birçok firmada fiziksel klavyeli concept tasarımlarını fiziksel klavyeli bilgisayarın yerini dokunmatik ekranlar tutmuyacagını bildikleri için vazgeçtiler
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fthkn 1 yıl
Yakında dizüstü bilgisayarlarda klavye kısmına da ekran koymaya başlayacaklar o zaman bu klavye düşmanı tayfa küfür etmeye başlayacak. Yahu mekanik geri bildirimin yerini hiçbir şey tutmaz. Klavye çağdışı demek çağdışı bir eleştiridir. Klavye işte. Mekanik bir veri giriş paneli. bu panel dokunmatik yapılamaz mı? Ama yapılmıyor. Çünkü klavye bir gereksinimdir. Kaşık çatal gibi. Telefonlarda da tuş ölmemeli. Ölmez zaten. Tuşlu telefonlar hep var olmalı. Analog sistemler hep var olacak. Fiziğin temel kurallarına göre yaşadağımız sürece yer çekimi olduğu sürece klavyeler de mekanik sistemler de hep var olacak. Yoksa geribildirim anlamında sanal işaretlere mahkum kalmak can sıkıcı.
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hayansame 1 yıl
blackberrynin androidden kurtulmasi gerek yada android arayuz veya genel kullanim olayini degistirmesi... O 3 kapasitif tus kalkmali. bb10 yada meego gbi isletim sistdmlerinden bir feyz alinabilir.
Buyuk ekran olayi ve klavyeye laf edilmesini anlamiyorum. birbirinin ayni yuzlerce telefon var gidip onlari alabilirsiniz.
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Technotronic 1 yıl
Bu tarz telefonların alıcı kitlesi oldukça az. Fazla satmaz
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xxxx1 1 yıl
KEYone dan daha basarili. En az sd. 660 ile gelmeli... Tasarim klavye space turundaki BlackBerry logosu müthiş.
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brshr 1 yıl
Bunu böyle yapacaklarına kayar kapak yapıp klavye alttan çıksa, isteyen sanal klavye kullansa tasarım on numara olurdu. Yok arkadaş illa bir yeri eksik yapacaklar.
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bora34000 1 yıl brshr
Kayar kapaklıda var Blackberry PRIV
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Redunay 1 yıl
Telefonda sürekli bir şeyler yazan biri için en iyi telefon
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10ff 1 yıl
ne olursa olsun, çentik tasarimindan 100000000 kere daha iyi...
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MK* 1 yıl
GG
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LittleMonster 1 yıl
Blackberry sosyal medya telefonu değil. Yok neden klavye koymuş yok neden rakipleri full ekran yapmaya çalışıyormuş. İş adamları, menajer veya asistan diye tabir ettiğimiz insanlar hala blackberry kullanıyor iş amacı ile
@EyeCoral
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QapriCe 1 yıl

LittleMonster
Blackberry sosyal medya telefonu değil. Yok neden klavye koymuş yok neden rakipleri full ekran yapmaya çalışıyormuş. İş adamları, menajer veya asistan diye tabir ettiğimiz insanlar hala blackberry kullanıyor iş amacı ile
@EyeCoral

Hangi iş adamından bahsediyosun anlmadım. 60-70 yaşındaki adamlardan mı diyecem oda yok artık. Benim gördüğüm iş yapan herkesin iphone kullandığı servisleri için veri güvenliği ve kırılırsa icoluddan yüklerim hepsini kafası, biraz popüler iş çevresi olanlar iphone x kullanıyor meraklı olanlar nispeten samsung vs. Alıp satan asla bb kullanmıyor hele ki yeni nesil bb den haberi bile yok. Sosyal medya telefonu değilmiş millet artık eskimiş elbisesini bile sosyal medyadan int üzerinden satıyor. Bb yi anca fiziksel bir sıkıntısı olan kişi alır fiziksel klavye tarih oldu bb bu tarih tekerrür etmez kusura bakma.
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SHADOW 1 yıl LittleMonster
iş adamları neden kullanıyo peki bu telefonları(bilmediğim için soruyorum)
ben son 1 yılda belki de max 5 kişi görmüşümdür blackberry kullanan
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Jül Sezar 1 yıl LittleMonster
O dediğin eskidendi, bb os un popüler zamanlarında akıllı telefon bazında tekeldi. Push mail mükemmel çalışıyordu vs. O sebeple is adamları kullanırdı. Yani is adamlarının fiziksel klavye fetişi yok.
Şimdi ise android ve ıos ikame olarak çok üstünde saydığım konularda. Sen ne amaçla hala is telefonu diyorsun bb ye anlamadım
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