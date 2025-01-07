Aracı kurumların kimlik ve vergi borcu sorgulamalarından ek ücret alınacak

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Tam Boyutta Gör Kamu kurumları dışındaki kurumların Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden yapacağı T.C. kimlik numarası, vergi borcu, vergi levhası, bilanço sorguları gibi sorgularından sorgu başına para alınacak. Sorgu başına alınacak katılım payı ücretleri belli oldu.

31 Aralık 2024’te yürürlüğe giren düzenleme ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan bilgilerin kamu kurumları haricindeki bankalar, ticari şirketler, meslek kuruluşları gibi üçüncü kişiler aracılığıyla yapılacak sorgulamalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na katılım payı ödenmesine karar kılındı. Vatandaşların doğrudan kamu kurumlarından yapacağı sorgulamalardan para alınmayacak ancak bu sorgulamanın bir banka gibi aracı kurumdan yapılması durumunda bankadan katılım payı ödemesi alınacak.

Kimler ödeme yapacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden bilgi alan şu Kurum ve kuruluşlardan katılma payı alacak:

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle (Bankalar ve Ticaret Şirketleri gibi),

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarından, (Mali Müşavirler Odaları, TÜRMOB, Barolar, Barolar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Noterler, Esnaf odaları, Mimar ve Mühendisler Odaları, Tabipler Birliği gibi),

Katılma payının tutarı, sorgulanan veya dönen verinin sayısı, boyutu ve kapsamı, verinin sorgulama dışında toplu olarak paylaşılması durumunda paylaşılan verinin sayısı, boyutu, kapsamı ve mükellef sayısı ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Veriye erişim servisleri üzerinden vergi kimlik numarası ya da T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgu başına katılım payı alınacak.

Ne kadar ücret alınacak?

Vergi Kimlik Numarası/T.C. Kimlik Numarası Sorgulama: 0,35 TL

Vergi Kimlik Numarası/T.C. Kimlik Numarası Doğrulama: 0,35 TL

Mükellefiyet Bilgisi: 0,70 TL

Vergi Levhası Sorgulama/Doğrulama: 1 TL

Gelir Vergisi Beyannamesi: 50 TL

Kuruluşlar Vergi Beyannamesi: 75 TL

Katma Değer Vergisi Beyannamesi: 25 TL

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi: 25 TL

Geçici Vergi Beyannamesi: 25 TL

Diğer Beyannameler:20 TL

Bilanço: 518,20 TL

Gelir Tablosu: 247,40 TL

İşletme Hesabı Özeti: 247,40 TL

Serbest Meslek Hesabı Özeti: 247,40 TL

Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Eklindeki Diğer Tablolar: 50 TL

Yukarıdakiler Dışında Kalan Bilgiler: 0,35 TL

Katılım Payı nasıl alınacak?

Kurum ve kuruluşlardan alınan katılım paylarında tahsilat şu şekilde olacak:

Katılma payları, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler üzerinden hesaplanır ve üç aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar veri paylaşılanlara bildirilecek.

Süresinde ödeme yapmayanlara ödeme yapılıncaya kadar bilgi paylaşımı yapılmayacak. Süresinde ödenmeyen katılma payları gecikme zammı ile Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilecek.

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Kimlik ve vergi borcu sorgulamalarından ek ücret alınacak