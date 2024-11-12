ÖTV muafiyetli satılan araç sayısı açıklandı: 166 bin!

ÖTV’siz araç satışı 166 bin
Kısa bir süre önce otomotiv sektörü yetkilileri ÖTV muafiyetli olarak toplamda 300 bin adede yakıt aracın satıldığını iddia etti. Emre Özpeynirci tarafından aktarılan bilgilere göre bu yılın ilk 10 ayında satılan araçların yaklaşık yüzde 40’ı ÖTV’siz olarak satıldı.
Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na göre ÖTV’siz olarak 166 bin araç satışı gerçekleştirildi. Bu, sektör yetkililerinin iddiasına göre daha düşük olsa da yine de satılan araçların yüzde 22’sinin ÖTV ödenmeden alınmış olması dikkatleri çekiyor.
Limit 2025’te artıyor
2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklanmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımındaki üst limit de önemli miktarda artış yaşayacak. Halihazırda 1.561.255 TL olan ÖTV muafiyet limiti, 1 Ocak 2025 itibariyle 2.247.114 TL'ye çıkarılacak.
Kişinin engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde ise engelli kişinin eşi ve il sınırı içerisindeki birinci derece akrabalar aracı kullanabiliyor. Engellilik oranı yüzde 90'dan az ise alınan aracı sadece hak sahibinin kendisi kullanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über