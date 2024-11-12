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    Anlık Bildirim

    ÖTV muafiyetli satılan araç sayısı açıklandı: 166 bin!

    Türkiye’deki otomotiv sektörü için önemli bir veri paylaşıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’na göre 2024 yılının ilk 10 ayında ÖTV muafiyetli olarak toplamda 166 bin araç satışı gerçekleşti.
    ÖTV muafiyetli satılan araç sayısı açıklandı: 166 bin! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de otomobil satışlarını yılın ilk 10 ayında 750.935 adetle tüm zamanların rekorunu kırarken bu rekorda ÖTV muafiyetli araç satışlarının da payının önemli bir seviyede olduğu açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ilk kez kaç adet ÖTV’siz araç satışı gerçekleştirildiğini açıkladı.

    ÖTV’siz araç satışı 166 bin

    Kısa bir süre önce otomotiv sektörü yetkilileri ÖTV muafiyetli olarak toplamda 300 bin adede yakıt aracın satıldığını iddia etti. Emre Özpeynirci tarafından aktarılan bilgilere göre bu yılın ilk 10 ayında satılan araçların yaklaşık yüzde 40’ı ÖTV’siz olarak satıldı.

    Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na göre ÖTV’siz olarak 166 bin araç satışı gerçekleştirildi. Bu, sektör yetkililerinin iddiasına göre daha düşük olsa da yine de satılan araçların yüzde 22’sinin ÖTV ödenmeden alınmış olması dikkatleri çekiyor.

    Limit 2025’te artıyor

    2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklanmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımındaki üst limit de önemli miktarda artış yaşayacak. Halihazırda 1.561.255 TL olan ÖTV muafiyet limiti, 1 Ocak 2025 itibariyle 2.247.114 TL'ye çıkarılacak.

    Kişinin engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde ise engelli kişinin eşi ve il sınırı içerisindeki birinci derece akrabalar aracı kullanabiliyor. Engellilik oranı yüzde 90'dan az ise alınan aracı sadece hak sahibinin kendisi kullanabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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