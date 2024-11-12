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Tam Boyutta Gör Türkiye’de otomobil satışlarını yılın ilk 10 ayında 750.935 adetle tüm zamanların rekorunu kırarken bu rekorda ÖTV muafiyetli araç satışlarının da payının önemli bir seviyede olduğu açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ilk kez kaç adet ÖTV’siz araç satışı gerçekleştirildiğini açıkladı.

ÖTV’siz araç satışı 166 bin

Kısa bir süre önce otomotiv sektörü yetkilileri ÖTV muafiyetli olarak toplamda 300 bin adede yakıt aracın satıldığını iddia etti. Emre Özpeynirci tarafından aktarılan bilgilere göre bu yılın ilk 10 ayında satılan araçların yaklaşık yüzde 40’ı ÖTV’siz olarak satıldı.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na göre ÖTV’siz olarak 166 bin araç satışı gerçekleştirildi. Bu, sektör yetkililerinin iddiasına göre daha düşük olsa da yine de satılan araçların yüzde 22’sinin ÖTV ödenmeden alınmış olması dikkatleri çekiyor.

Limit 2025’te artıyor

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklanmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımındaki üst limit de önemli miktarda artış yaşayacak. Halihazırda 1.561.255 TL olan ÖTV muafiyet limiti, 1 Ocak 2025 itibariyle 2.247.114 TL'ye çıkarılacak.

Kişinin engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde ise engelli kişinin eşi ve il sınırı içerisindeki birinci derece akrabalar aracı kullanabiliyor. Engellilik oranı yüzde 90'dan az ise alınan aracı sadece hak sahibinin kendisi kullanabiliyor.

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ÖTV muafiyetli satılan araç sayısı açıklandı: 166 bin!