Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Konseyi'ne öneri: "Whatsapp grubu kuralım"

Tam Boyutta Gör

Dünya genelinde 1 milyarı aşan kullanıcı sayısına sahip dev mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın grup sohbeti günümüzde eğlenceden iş dünyasına kadar pek çok amaç için kullanılıyor. İletişime bambaşka bir boyut kazandıran bu özellik neredeyse herkes tarafından kullanılırken, bir grup sohbeti önerisi de Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan geldi.

"Whatsapp grubu kuralım"

Vergi Konseyi’nin 130. Olağan Genel Kurulu’nda konsey üyeleriyle bir araya gelen Bakan Ağbal, Vergi Konseyi üyelerinden oluşan bir Whatsapp grubu kurulması için öneride bulundu. İlla ayda bir yapılan toplantıları beklemenin gereği olmadığını belirten Ağbal, “Bence artık bir Whatsapp grubumuzun olması lazım. Whatsapp grubu dinamik bir şekilde kullanılsın, gece yarısı ‘bana şöyle bir şey söylendi’ diye gruba atsın. Grup onu dinamik olarak tartışsın.” şeklinde bir öneride bulundu.

"Beni de dahil edin"

Naci Ağbal ayrıca Maliye Bakanı olarak kendisinin de gruba dahil edilmesini istedi. “Grupta katılımcı olarak ben de takip edeyim. Gerekiyorsa onu da komisyonda önerge olarak verelim, o konuyu çözelim. Sorunları dinamik, anında tespit etmek, anında çözmek üzerine kurulu bir anlayış olacak.” yorumunda bulundu.

Bakan Ağbal’ın bu önerisi kabul edilirse bundan sonraki vergi politikalarıyla ilgili konular Whatsapp üzerinden konuşulacak gibi görünüyor.

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-agbaldan-vergi-konseyine-whatsapp-grubu-onerisi/1077362