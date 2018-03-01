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Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Konseyi'ne öneri: "Whatsapp grubu kuralım"

Vergi Konseyi'nin 130. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Ağbal, ayda bir yapılan toplantılar yerine üyeler arasında kendisinin de dahil olduğu bir Whatsapp Grubu kurulmasını önerdi.
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Mobil Uygulamalar
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Konseyi'ne öneri:
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Dünya genelinde 1 milyarı aşan kullanıcı sayısına sahip dev mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın grup sohbeti günümüzde eğlenceden iş dünyasına kadar pek çok amaç için kullanılıyor. İletişime bambaşka bir boyut kazandıran bu özellik neredeyse herkes tarafından kullanılırken, bir grup sohbeti önerisi de Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan geldi.

"Whatsapp grubu kuralım" 

Vergi Konseyi’nin 130. Olağan Genel Kurulu’nda konsey üyeleriyle bir araya gelen Bakan Ağbal, Vergi Konseyi üyelerinden oluşan bir Whatsapp grubu kurulması için öneride bulundu. İlla ayda bir yapılan toplantıları beklemenin gereği olmadığını belirten Ağbal, “Bence artık bir Whatsapp grubumuzun olması lazım. Whatsapp grubu dinamik bir şekilde kullanılsın, gece yarısı ‘bana şöyle bir şey söylendi’ diye gruba atsın. Grup onu dinamik olarak tartışsın.” şeklinde bir öneride bulundu.

"Beni de dahil edin" 

Naci Ağbal ayrıca Maliye Bakanı olarak kendisinin de gruba dahil edilmesini istedi. “Grupta katılımcı olarak ben de takip edeyim. Gerekiyorsa onu da komisyonda önerge olarak verelim, o konuyu çözelim. Sorunları dinamik, anında tespit etmek, anında çözmek üzerine kurulu bir anlayış olacak.” yorumunda bulundu.

Bakan Ağbal’ın bu önerisi kabul edilirse bundan sonraki vergi politikalarıyla ilgili konular Whatsapp üzerinden konuşulacak gibi görünüyor.


https://aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-agbaldan-vergi-konseyine-whatsapp-grubu-onerisi/1077362 Yorum Yaz
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Manonofy 1 yıl en beğenilen
PTT Messenger dururken wp ne? Yerli olun biraz
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theJuDGe_41 1 yıl
"Bakanım hayırlı Cumalar. Bizim bir ÖTV vardı onu hızlandırsak mı?"
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Silent Guardian 1 yıl
Sabah akşam kulak arkası diyosunuz yani
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DH Misafiri 1 yıl
Maliye bakanı,
Türkiyede bir kuruş vergi vermeyen şirketin, değerini artırdığının farkında bile değil.
Müslümanlar bilir: Ya Ömer, yarın ölüm var, senden büyük Allah var.....
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DH Misafiri 1 yıl
SÖZ UÇAR YAZI KALIR
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Tensi 1 yıl
Adamlar ayda yilda bir toplanirken bu kadar vergi cikariyorlardi. Simdi gece gunduz car car car konusurlarsa ebemizi operler. Vergi almadiklari bir kulagimizin arkasi kalir artik.
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agent1453 1 yıl
En hızlı vergi artırma yolu whatsapp.
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Paetzold 1 yıl
Bize yer yokmu
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Bu açıklamaları yapanlardan mantıklı bir hareket beklemek mantıklı mı?
sozcu.com.tr/...
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fotifoti 1 yıl
gece aklına vergi gelen yazar işte ne güzel :)
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ssbrutality 1 yıl
Sabır...
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Adoring 1 yıl
Ülkeyi yönetenlerdeki ciddiyet bu vergi zaten otomatik olan birşey siz arttırmıyorsunuz sonuçta:D:D şuna ekle şunu arttır bitti.
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Booker DeWitt 1 yıl
"Sayın bakanım fotoğrafınız gitti?"
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