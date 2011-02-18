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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Manli, Nvidia ION2 tabanlı mini-bilgisayarını Avrupa'da kullanıma sunuyor

8 yıl
7,4b
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2
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Düşük maliyetli ekran kartlarıyla tanınan Manli, T2 isimli yeni mini-bilgisayarını Avrupa'da satışa sunuyor. 178.3 x 36.1 x 184.8 mm boyutlarında ve 900 gram ağırlığında ola kompakt boyutlu mini-bilgisayar, Intel'in 1.8GHz'De çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden güç alıyor ve Nvidia'nın ION2 GPU'sunu kullanıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 kodlu ION2 GPU'su sayesinde hem 3D grafik hızlandırma hem de 1080p video oynatma yeteneğine sahip olan sistem 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Kablosuz iletişim için 802.11g WiFi ve Bluetooth teknolojileriyle desteklenen sistemde çok formatlı kart okuyucusu da bulunuyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerinin kullanıldığı Manli T2, Avrupa'da 270 Avro seviyesinde ön-sipariş listelerine girmiş durumda.


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Cremiesto 8 yıl
Telefon mu bu xD linux kurulur win7 falan...
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tahir40 8 yıl
İşletim sistemi? Android kurulur mu buna?
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