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    Intel Lunar Lake, 3 kat yüksek yapay zeka performansı sunacak

    Intel CEO'su Pat Gelsinger, şirketin yeni nesil mobil işlemcisi Lunar Lake işlemcisi hakkında bilgi verdi. İşlemci, yapay zeka iş yüklerinde 100 TOPS'dan yüksek performans sunacak.
    Intel Lunar Lake, 3 kat yüksek yapay zeka performansı sunacak Tam Boyutta Gör
    Intel CEO'su Pat Gelsinger, Vision 2024 etkinliğinde şirketin yeni nesil mobil işlemcisi Lunar Lake işlemcisi hakkında bilgi verdi ve çipin yapay zeka iş yüklerinde 100 TOPS'dan (saniyede trilyon işlem) fazla performans verdiğini söyledi. Bu değer, Intel'in mevcut işlemcilerinin yapay zeka performansının 3 katı. Şirket, yakın zamanda Taipei'deki yapay zeka zirvesinde yeni nesil yapay zeka bilgisayarları 45 TOPS işlem gücü gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla yeni işlemciler bu gereksinimi karşılıyor.

    Yapay zeka performansında büyük sıçrama olacak

    Intel'in mevcut Meteor Lake yongalarının NPU'ları (nöral işlem ünitesi) yalnızca 10 TOPS işlem gücüne sahip. Lunar Lake'in NPU'ları ise 45 TOPS performans sunabiliyor. Gelsinger, kalan 55 TOPS'un ne kadarının CPU ve GPU'dan geldiğini açıklamadı, ancak GPU'dan 50 TOPS ve CPU çekirdeklerinden 5 ila 10 FLOPS aralığında bir değer beklemek mantıklı olacaktır.

    AMD'nin son nesil Ryzen Hawk Point serisi, 16 TOPS performans sunabilen bir NPU'ya sahip. Ancak şirketin gelecek nesil Strix Point mobil işlemcileri AI performansını 3 katına çıkaracak. Dolayısıyla NPU bazında Intel'e yakın bir yapay zeka performansı bekleyebiliriz.

    Qualcomm'un bu yılın ortalarında piyasada olacak Snapdragon X Elite işlemcileri de NPU tarafında 45 TOPS, toplamda ise 75 TOPS yapay zeka işlem gücüyle gelecek. Dolayısıyla Qualcom, Intel ve AMD yapay zeka tarafında sıkı bir yarış başlayacak.

    Intel, Core Ultra Meteor Lake yongalarıyla hızlı bir başlangıç yapmış gibi görünüyor. Gelsinger, şirketin bugüne kadar 5 milyon yapay zeka bilgisayarı sevk ettiğini ve yıl sonuna kadar 40 milyon adet sevk etmeyi planladığını söyledi. Şirket, 2025 sonuna kadar 100 milyon AI PC işlemcisi üretmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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