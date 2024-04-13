Intel Lunar Lake, 3 kat yüksek yapay zeka performansı sunacak

Yapay zeka performansında büyük sıçrama olacak
Intel'in mevcut Meteor Lake yongalarının NPU'ları (nöral işlem ünitesi) yalnızca 10 TOPS işlem gücüne sahip. Lunar Lake'in NPU'ları ise 45 TOPS performans sunabiliyor. Gelsinger, kalan 55 TOPS'un ne kadarının CPU ve GPU'dan geldiğini açıklamadı, ancak GPU'dan 50 TOPS ve CPU çekirdeklerinden 5 ila 10 FLOPS aralığında bir değer beklemek mantıklı olacaktır.
AMD'nin son nesil Ryzen Hawk Point serisi, 16 TOPS performans sunabilen bir NPU'ya sahip. Ancak şirketin gelecek nesil Strix Point mobil işlemcileri AI performansını 3 katına çıkaracak. Dolayısıyla NPU bazında Intel'e yakın bir yapay zeka performansı bekleyebiliriz.
Qualcomm'un bu yılın ortalarında piyasada olacak Snapdragon X Elite işlemcileri de NPU tarafında 45 TOPS, toplamda ise 75 TOPS yapay zeka işlem gücüyle gelecek. Dolayısıyla Qualcom, Intel ve AMD yapay zeka tarafında sıkı bir yarış başlayacak.
Intel, Core Ultra Meteor Lake yongalarıyla hızlı bir başlangıç yapmış gibi görünüyor. Gelsinger, şirketin bugüne kadar 5 milyon yapay zeka bilgisayarı sevk ettiğini ve yıl sonuna kadar 40 milyon adet sevk etmeyi planladığını söyledi. Şirket, 2025 sonuna kadar 100 milyon AI PC işlemcisi üretmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)