Tam Boyutta Gör Intel CEO'su Pat Gelsinger, Vision 2024 etkinliğinde şirketin yeni nesil mobil işlemcisi Lunar Lake işlemcisi hakkında bilgi verdi ve çipin yapay zeka iş yüklerinde 100 TOPS'dan (saniyede trilyon işlem) fazla performans verdiğini söyledi. Bu değer, Intel'in mevcut işlemcilerinin yapay zeka performansının 3 katı. Şirket, yakın zamanda Taipei'deki yapay zeka zirvesinde yeni nesil yapay zeka bilgisayarları 45 TOPS işlem gücü gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla yeni işlemciler bu gereksinimi karşılıyor.

Yapay zeka performansında büyük sıçrama olacak

Intel'in mevcut Meteor Lake yongalarının NPU'ları (nöral işlem ünitesi) yalnızca 10 TOPS işlem gücüne sahip. Lunar Lake'in NPU'ları ise 45 TOPS performans sunabiliyor. Gelsinger, kalan 55 TOPS'un ne kadarının CPU ve GPU'dan geldiğini açıklamadı, ancak GPU'dan 50 TOPS ve CPU çekirdeklerinden 5 ila 10 FLOPS aralığında bir değer beklemek mantıklı olacaktır.

AMD'nin son nesil Ryzen Hawk Point serisi, 16 TOPS performans sunabilen bir NPU'ya sahip. Ancak şirketin gelecek nesil Strix Point mobil işlemcileri AI performansını 3 katına çıkaracak. Dolayısıyla NPU bazında Intel'e yakın bir yapay zeka performansı bekleyebiliriz.

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Qualcomm'un bu yılın ortalarında piyasada olacak Snapdragon X Elite işlemcileri de NPU tarafında 45 TOPS, toplamda ise 75 TOPS yapay zeka işlem gücüyle gelecek. Dolayısıyla Qualcom, Intel ve AMD yapay zeka tarafında sıkı bir yarış başlayacak.

Intel, Core Ultra Meteor Lake yongalarıyla hızlı bir başlangıç yapmış gibi görünüyor. Gelsinger, şirketin bugüne kadar 5 milyon yapay zeka bilgisayarı sevk ettiğini ve yıl sonuna kadar 40 milyon adet sevk etmeyi planladığını söyledi. Şirket, 2025 sonuna kadar 100 milyon AI PC işlemcisi üretmeyi planlıyor.

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Intel Lunar Lake, 3 kat yüksek yapay zeka performansı sunacak