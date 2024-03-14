Intel'in 14A üretim süreci, 18A'ya göre %15 performans kazanımı sunacak

Tam Boyutta Gör Intel'in yakında gelecek olan 18A üretim sürecine göre önemli performans ve verimlilik artışı sağlayan yeni nesil 14A ve 14A-E üretim süreçleriyle ilgili ayrıntıları açıkladı.

Intel yakın zamanda yol haritasını açıklayarak 14A ve 10A düğümlerini duyurdu. Şirketin yol haritasına göre 14A düğümü 2026 yılına kadar üretime hazır hale gelecek, daha gelişmiş 14A-E varyantının ise 2027 yılında üretim aşamasına gelmesi hedefleniyor. High-NA EUV teknolojisini kullanan ilk düğümün 14A olacağı belirtiliyor

Tam Boyutta Gör SPIE 2024 konferansı sırasında Intel'in Dökümhane Teknolojisi Geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı ve genel müdür Ann Kelleher, 14A üretim sürecinin 18A'dan watt başına %15'in üzerinde performans avantajı sunacağını ve ve çip entegrasyon sürecinde %20 artış sağlayacağını belirtti. Intel 14A-E ise performans açısından 14A'ya göre %5 artış getirecek.

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Intel henüz 14A sürecini temel alan herhangi bir ürün duyurmadı ancak bu teknoloji, Intel'in Samsung'u geride bırakarak dünyanın en büyük 2. fabrikası olma ve TSMC'ye yaklaşma hedeflerinde çok önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Intel, TSMC'yi bir rakip olarak görse de, işlemcilerinin çoğunda çeşitli kısımların üretiminde TSMC'den yararlanıyor.

Intel'in 20A teknolojisiyle üretilen Arrow Lake ve Lunar Lake işlemcilerinin yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. 2025 ve 2026'da ise 18A sürecini kullanan ürünler piyasada olacak. Dolayısıyla 14A düğümü hemen bizlerle olmayacak.

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Intel'in 14A üretim süreci, 18A'dan %15 performanslı olacak