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    Intel'in 14A üretim süreci, 18A'ya göre %15 performans kazanımı sunacak

    Intel'in yakında gelecek olan 18A üretim sürecine göre önemli performans ve verimlilik artışı sağlayan yeni nesil 14A ve 14A-E üretim süreçleriyle ilgili ayrıntıları açıkladı.
    Intel'in 14A üretim süreci, 18A'dan %15 performanslı olacak Tam Boyutta Gör
    Intel'in yakında gelecek olan 18A üretim sürecine göre önemli performans ve verimlilik artışı sağlayan yeni nesil 14A ve 14A-E üretim süreçleriyle ilgili ayrıntıları açıkladı.

    Intel yakın zamanda yol haritasını açıklayarak 14A ve 10A düğümlerini duyurdu. Şirketin yol haritasına göre 14A düğümü 2026 yılına kadar üretime hazır hale gelecek, daha gelişmiş 14A-E varyantının ise 2027 yılında üretim aşamasına gelmesi hedefleniyor. High-NA EUV teknolojisini kullanan ilk düğümün 14A olacağı belirtiliyor 

    Intel'in 14A üretim süreci, 18A'dan %15 performanslı olacak Tam Boyutta Gör
    SPIE 2024 konferansı sırasında Intel'in Dökümhane Teknolojisi Geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı ve genel müdür Ann Kelleher, 14A üretim sürecinin 18A'dan watt başına %15'in üzerinde performans avantajı sunacağını ve ve çip entegrasyon sürecinde %20 artış sağlayacağını belirtti. Intel 14A-E ise performans açısından 14A'ya göre %5 artış getirecek.

    Intel henüz 14A sürecini temel alan herhangi bir ürün duyurmadı ancak bu teknoloji, Intel'in Samsung'u geride bırakarak dünyanın en büyük 2. fabrikası olma ve TSMC'ye yaklaşma hedeflerinde çok önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Intel, TSMC'yi bir rakip olarak görse de, işlemcilerinin çoğunda çeşitli kısımların üretiminde TSMC'den yararlanıyor.

    Intel'in 20A teknolojisiyle üretilen Arrow Lake ve Lunar Lake işlemcilerinin yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. 2025 ve 2026'da ise 18A sürecini kullanan ürünler piyasada olacak. Dolayısıyla 14A düğümü hemen bizlerle olmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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