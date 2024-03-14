Intel'in 14A üretim süreci, 18A'ya göre %15 performans kazanımı sunacak

Intel yakın zamanda yol haritasını açıklayarak 14A ve 10A düğümlerini duyurdu. Şirketin yol haritasına göre 14A düğümü 2026 yılına kadar üretime hazır hale gelecek, daha gelişmiş 14A-E varyantının ise 2027 yılında üretim aşamasına gelmesi hedefleniyor. High-NA EUV teknolojisini kullanan ilk düğümün 14A olacağı belirtiliyor
Intel henüz 14A sürecini temel alan herhangi bir ürün duyurmadı ancak bu teknoloji, Intel'in Samsung'u geride bırakarak dünyanın en büyük 2. fabrikası olma ve TSMC'ye yaklaşma hedeflerinde çok önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Intel, TSMC'yi bir rakip olarak görse de, işlemcilerinin çoğunda çeşitli kısımların üretiminde TSMC'den yararlanıyor.
Intel'in 20A teknolojisiyle üretilen Arrow Lake ve Lunar Lake işlemcilerinin yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. 2025 ve 2026'da ise 18A sürecini kullanan ürünler piyasada olacak. Dolayısıyla 14A düğümü hemen bizlerle olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.