Tam Boyutta Gör Intel, ABD'de yürürlüğe giren CHIPS Yasası kapsamında 8 milyar dolara kadar federal hibe ve 11 milyar dolara kadar kredi için bağlayıcı olmayan bir ön mutabakat anlaşması imzaladı. Çip üreticisi ayrıca ABD'de yapmayı planladığı yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım üzerinden ABD Hazine Bakanlığı'ndan yüzde 25'e kadar Yatırım Vergisi Kredisi (ITC) talep etmeyi planlıyor. Intel'in ABD'de yapmayı planladığı tesisler şunlar:

Arizona'da bir fabrika

New Mexico'da gelişmiş bir paketleme merkezi (faaliyete geçti)

Ohio'da bir üretim tesisi

Oregon'da bir Ar-Ge merkezi

Intel, Columbus, Ohio'da, şirketin CEO'su Pat Gelsinger'in yorumlarına göre 2027 yılına kadar "dünyanın en büyük AI çip üretim tesisini" kurmayı hedefliyor. Ayrıca Intel, Arizona üretim tesislerinde kullanılmak üzere 10 milyar dolar fon talep ediyor.

Intel’e büyük ABD desteği 4 gün önce eklendi

Gelsinger, Intel'in yarı iletken alanında mutlak hakimiyet kurma arayışında ABD'nin yanında yer alarak işini riske attığı için CHIPS Yasası pastasından daha büyük bir payı hak ettiğini düşünüyor. Aslına bakılırsa Intel, Biden Yönetimini taleplerine boyun eğdirmek için ABD'de planladığı yatırımlarını yavaştan alıyordu. Bugünkü gelişme, Intel'in planladığı yatırımların yükselişe geçmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, ABD'de 100 milyar dolarlık çip yatırımı yapacak