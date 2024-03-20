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    Anlık Bildirim

    Intel, ABD'de 100 milyar dolarlık çip yatırımı yapacak

    Intel, ABD'de yürürlüğe giren CHIPS Yasası kapsamında 8 milyar dolar hibe ve 11 milyar dolar kredi alacak. Şirket, ABD'de 4 farklı eyalette 100 milyar dolarlık çip tesisi yatırımı yapmayı planlıyor.
    Intel, ABD'de 100 milyar dolarlık çip yatırımı yapacak Tam Boyutta Gör
    Intel, ABD'de yürürlüğe giren CHIPS Yasası kapsamında 8 milyar dolara kadar federal hibe ve 11 milyar dolara kadar kredi için bağlayıcı olmayan bir ön mutabakat anlaşması imzaladı. Çip üreticisi ayrıca ABD'de yapmayı planladığı yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım üzerinden ABD Hazine Bakanlığı'ndan yüzde 25'e kadar Yatırım Vergisi Kredisi (ITC) talep etmeyi planlıyor. Intel'in ABD'de yapmayı planladığı tesisler şunlar:
    • Arizona'da bir fabrika
    • New Mexico'da gelişmiş bir paketleme merkezi (faaliyete geçti)
    • Ohio'da bir üretim tesisi
    • Oregon'da bir Ar-Ge merkezi

    Intel, Columbus, Ohio'da, şirketin CEO'su Pat Gelsinger'in yorumlarına göre 2027 yılına kadar "dünyanın en büyük AI çip üretim tesisini" kurmayı hedefliyor. Ayrıca Intel, Arizona üretim tesislerinde kullanılmak üzere 10 milyar dolar fon talep ediyor.

    Gelsinger, Intel'in yarı iletken alanında mutlak hakimiyet kurma arayışında ABD'nin yanında yer alarak işini riske attığı için CHIPS Yasası pastasından daha büyük bir payı hak ettiğini düşünüyor. Aslına bakılırsa Intel, Biden Yönetimini taleplerine boyun eğdirmek için ABD'de planladığı yatırımlarını yavaştan alıyordu. Bugünkü gelişme, Intel'in planladığı yatırımların yükselişe geçmesini sağlayacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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