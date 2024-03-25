Çin, AMD ve Intel işlemcilere savaş açtı: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ABD ve Çin arasında süre gelen teknoloji gerilimi, ABD başkanı Trump dönemindenden bu yana sert yaptırımlar ile sonuçlanmaya devam ediyor. Şimdi ise bu kısıtlamalara bir yenisi daha eklendi. Pekin, devlet bilgisayarlarında Intel ve AMD işlemcilerin kullanımı engelleniyor. Üstelik bir yasak da Windows'a getirildi.

Intel ve AMD işlemciler yasaklandı

Financial Times'ın haberine göre Çin, AMD ve Intel işlemcilerin devlet bilgisayarları ve sunucularında kullanılmasını engelleyen yeni kurallar getirdi. Üstelik kısıtlamalar bununla da sınırlı değil. Hükümet, ilçe düzeyindeki yetkililere Windows'un bırakılmasını tavsiye ediyor. Bu konuda gizlilik kaygıları gerekçe gösterilirken, yeni bir "güvenli ve güvenilir" ekipman listesi paylaşıldı.

Buna göre devlet kurumları artık AMD ve Intel çipleri yerine yerel alternatifleri kullanmak zorunda. Listede ise, Huawei ve Phytium çözümlerine ek olarak 18 onaylı işlemci yer alıyor.

Intel ve AMD'nin aniden yasaklanması beklenmedik bir hamle diyebiliriz. Niketim her iki üretici, Çin'de büyük bir pazar payına sahip. Son raporlara göre Intel'in geçen yılki 54 milyar dolarlık satışlarının yüzde 27'si ve AMD'nin 23 milyar dolarlık gelirinin yüzde 15'ini Çin'den gelen siparişler oluşturuyor. Ancak özel sektöre kıyasla devlette ne kadar çip kullanıldığı net değil.

Şaka değil, “Ay demiryolu” için ilk adım atıldı 1 gün önce eklendi

Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD ve Çin arasındaki teknoloji kısıtlamaları katlanarak artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Pekin, yerli firmaların Micron çiplerini kritik altyapılarda kullanmasını yasaklamıştı. Diğer tarafta ABD, havacılık firmalarından çip üreticilerine ve yapay zekaya kadar çok sayıda endüstride Çinli şirketlere yasak getirdi.

Ancak tüm bu kısıtlamalar, Çin'i uluslararası pazardan "izole" bir duruma getirmiş durumda. Dolayısıyla yerel üretim hızlanırken, Huawei ve Loongson gibi markalar hızlıca gelişmeye devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Çin, AMD ve Intel işlemcilere savaş açtı: İşte nedeni