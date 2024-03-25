Çin, AMD ve Intel işlemcilere savaş açtı: İşte nedeni

Intel ve AMD işlemciler yasaklandı
Financial Times'ın haberine göre Çin, AMD ve Intel işlemcilerin devlet bilgisayarları ve sunucularında kullanılmasını engelleyen yeni kurallar getirdi. Üstelik kısıtlamalar bununla da sınırlı değil. Hükümet, ilçe düzeyindeki yetkililere Windows'un bırakılmasını tavsiye ediyor. Bu konuda gizlilik kaygıları gerekçe gösterilirken, yeni bir "güvenli ve güvenilir" ekipman listesi paylaşıldı.
Buna göre devlet kurumları artık AMD ve Intel çipleri yerine yerel alternatifleri kullanmak zorunda. Listede ise, Huawei ve Phytium çözümlerine ek olarak 18 onaylı işlemci yer alıyor.
Intel ve AMD'nin aniden yasaklanması beklenmedik bir hamle diyebiliriz. Niketim her iki üretici, Çin'de büyük bir pazar payına sahip. Son raporlara göre Intel'in geçen yılki 54 milyar dolarlık satışlarının yüzde 27'si ve AMD'nin 23 milyar dolarlık gelirinin yüzde 15'ini Çin'den gelen siparişler oluşturuyor. Ancak özel sektöre kıyasla devlette ne kadar çip kullanıldığı net değil.
Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD ve Çin arasındaki teknoloji kısıtlamaları katlanarak artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Pekin, yerli firmaların Micron çiplerini kritik altyapılarda kullanmasını yasaklamıştı. Diğer tarafta ABD, havacılık firmalarından çip üreticilerine ve yapay zekaya kadar çok sayıda endüstride Çinli şirketlere yasak getirdi.
Ancak tüm bu kısıtlamalar, Çin'i uluslararası pazardan "izole" bir duruma getirmiş durumda. Dolayısıyla yerel üretim hızlanırken, Huawei ve Loongson gibi markalar hızlıca gelişmeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...