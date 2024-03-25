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    Anlık Bildirim

    Çin, AMD ve Intel işlemcilere savaş açtı: İşte nedeni

    ABD ve Çin arasında yaşanan teknoloji kısıtlamalarına bir yenisi daha eklendi. Çin devlet bilgisayarlarında Intel ve AMD CPU'ların kullanımı engelleniyor. İşte detaylar...
    Çin, AMD ve Intel işlemcilere savaş açtı: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ABD ve Çin arasında süre gelen teknoloji gerilimi, ABD başkanı Trump dönemindenden bu yana sert yaptırımlar ile sonuçlanmaya devam ediyor. Şimdi ise bu kısıtlamalara bir yenisi daha eklendi. Pekin, devlet bilgisayarlarında Intel ve AMD işlemcilerin kullanımı engelleniyor. Üstelik bir yasak da Windows'a getirildi.

    Intel ve AMD işlemciler yasaklandı

    Financial Times'ın haberine göre Çin, AMD ve Intel işlemcilerin devlet bilgisayarları ve sunucularında kullanılmasını engelleyen yeni kurallar getirdi. Üstelik kısıtlamalar bununla da sınırlı değil. Hükümet, ilçe düzeyindeki yetkililere Windows'un bırakılmasını tavsiye ediyor. Bu konuda gizlilik kaygıları gerekçe gösterilirken, yeni bir "güvenli ve güvenilir" ekipman listesi paylaşıldı. 

    Buna göre devlet kurumları artık AMD ve Intel çipleri yerine yerel alternatifleri kullanmak zorunda. Listede ise, Huawei ve Phytium çözümlerine ek olarak  18 onaylı işlemci yer alıyor. 

    Intel ve AMD'nin aniden yasaklanması beklenmedik bir hamle diyebiliriz. Niketim her iki üretici, Çin'de büyük bir pazar payına sahip. Son raporlara göre Intel'in geçen yılki 54 milyar dolarlık satışlarının yüzde 27'si ve AMD'nin 23 milyar dolarlık gelirinin yüzde 15'ini Çin'den gelen siparişler oluşturuyor. Ancak özel sektöre kıyasla devlette ne kadar çip kullanıldığı net değil.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD ve Çin arasındaki teknoloji kısıtlamaları katlanarak artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Pekin, yerli firmaların Micron çiplerini kritik altyapılarda kullanmasını yasaklamıştı. Diğer tarafta ABD, havacılık firmalarından çip üreticilerine ve yapay zekaya kadar çok sayıda endüstride Çinli şirketlere yasak getirdi. 

    Ancak tüm bu kısıtlamalar, Çin'i uluslararası pazardan "izole" bir duruma getirmiş durumda. Dolayısıyla yerel üretim hızlanırken, Huawei ve Loongson gibi markalar hızlıca gelişmeye devam ediyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 20 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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