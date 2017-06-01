Markafoni, 30 Haziran'da kapanıyor

Türkiye'nin popüler alışveriş sitelerinden biri olan Markafoni.com 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Piyasaya göre avantajlı fiyatlarla ürün sağlayarak, kendine özel bir kullanıcı kitlesi yaratmayı başaran popüler sanal mağaza, kuruluş tarihi olan 2008'den bu yana internet kullanıcılarına hizmet veriyordu.

Site tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran 2017 tarihine kadar satın alınacak ürünlere ilişkin sevkiyatın devam edeceği belirtildi. Markafoni, kapanış tarihine kadar standart işleyişine devam ederek sipariş ve iade işlemlerini mevzuata uygun şekilde sürdürecek. Türkiye'nin ilk ve lider özel alışveriş sitesi sloganıyla hizmet veren platform, 1200 yerli 900 yabancı markayla çalışıyordu.

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Öte yandan Markafoni, bu alanda kepenk indiren ilk e-ticaret sitesi değil. Benzer şekilde faaliyet gösteren Limango.com da 2015 yılında faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalmıştı. 2009 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan site, pazar payının %10'un altına düşmesinin ardından sektörden çekilmişti. Markafoni tarafından resmi web sitesi aracılığıyla yapılan açıklama metninin tamamı şu şekilde:

Sevgili Müşterilerimiz,

30 Haziran 2017 tarihi itibariyle www.markafoni.com sitemizde yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz.

Kurulmuş olduğumuz 2008 yılından itibaren bize göstermiş olduğunuz destek ve güven için hepinize teşekkür ederiz.

30 Haziran 2017 tarihine kadar satın alacağınız ürünlere ilişkin olarak sevkiyatlarımız devam etmektedir. Henüz sevk edilmemiş siparişleriniz ve iadeleriniz ile ilgili mevzuata uygun olarak standart işleyişimiz çerçevesinde çalışmalara devam edilecektir.

Siparişleriniz ve iadelerinizin takibi ile ilgili işlemlerinizi web sitemizin "siparişlerim" sayfasından yapabilir, her türlü soru, öneri ve görüşlerinizi info@markafoni.com adresine mail atarark iletebilirsiniz.

Sevgilerimizle

http://www.markafoni.com

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Markafoni ekibi