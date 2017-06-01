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Markafoni, 30 Haziran'da kapanıyor

Piyasaya göre uygun fiyatlarla hizmet veren özel alışveriş sitesi Markafoni, 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
1 yıl
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79
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Türkiye'nin popüler alışveriş sitelerinden biri olan Markafoni.com 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Piyasaya göre avantajlı fiyatlarla ürün sağlayarak, kendine özel bir kullanıcı kitlesi yaratmayı başaran popüler sanal mağaza, kuruluş tarihi olan 2008'den bu yana internet kullanıcılarına hizmet veriyordu.
Site tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran 2017 tarihine kadar satın alınacak ürünlere ilişkin sevkiyatın devam edeceği belirtildi. Markafoni, kapanış tarihine kadar standart işleyişine devam ederek sipariş ve iade işlemlerini mevzuata uygun şekilde sürdürecek. Türkiye'nin ilk ve lider özel alışveriş sitesi sloganıyla hizmet veren platform, 1200 yerli 900 yabancı markayla çalışıyordu.
Ayrıca Bkz. "Andy Rubin, Essential Phone'un gelecek ay çıkacağını açıkladı"
Öte yandan Markafoni, bu alanda kepenk indiren ilk e-ticaret sitesi değil. Benzer şekilde faaliyet gösteren Limango.com da 2015 yılında faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalmıştı. 2009 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan site, pazar payının %10'un altına düşmesinin ardından sektörden çekilmişti. Markafoni tarafından resmi web sitesi aracılığıyla yapılan açıklama metninin tamamı şu şekilde:
Sevgili Müşterilerimiz,
30 Haziran 2017 tarihi itibariyle www.markafoni.com sitemizde yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz.
Kurulmuş olduğumuz 2008 yılından itibaren bize göstermiş olduğunuz destek ve güven için hepinize teşekkür ederiz.
30 Haziran 2017 tarihine kadar satın alacağınız ürünlere ilişkin olarak sevkiyatlarımız devam etmektedir. Henüz sevk edilmemiş siparişleriniz ve iadeleriniz ile ilgili mevzuata uygun olarak standart işleyişimiz çerçevesinde çalışmalara devam edilecektir.
Siparişleriniz ve iadelerinizin takibi ile ilgili işlemlerinizi web sitemizin "siparişlerim" sayfasından yapabilir, her türlü soru, öneri ve görüşlerinizi info@markafoni.com adresine mail atarark iletebilirsiniz.
Sevgilerimizle
Markafoni ekibi
http://www.markafoni.com Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
DH Ölücülerinin işidir.
(The Bomb Has Been Planted)
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SPaCeLoRD 1 yıl
Kapnmaya en çok üzülenler sistem hatasıyla vs ürün alanlar :) bazıları da çalışanlar ne olacak diye duyar kasıyor :)
Siz adamların normal sattıklarını alsanız batmazlardı, yok 10 kuruşa don aldım, vay kargo arabası full bana geldi, hediye çekini kullanıp 3 5 liraya al ki herkesin 4 5 hesabı vardır en az, sonra vay efendim trendyola kaldık boynere kaldık diye veryansın et.
Kapnmaya en çok üzülenler sistem hatasıyla vs ürün alanlar :) bazıları da çalışanlar ne olacak diye duyar kasıyor :)Siz adamların normal sattıklarını als...
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2 Yanıt Yanıtla +47
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mkyb 1 yıl
Ver Mehteri Ver...

Yanıtla +21
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1 Avatar
markastok 1 yıl
Merhabalar,
Kısa süre önce tamamen Türk yatırımı olan markastok.com internet sitesi açılmıştır.
Fiyat olarak müşterilerine en yakın, içerisinde bulunan ürünler %100 orjinal ve iade değişim imkanı mevcuttur.
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cosef 1 yıl
ana sayfada 30 tane kampanya yapıyor
her sayfa kampanya dolu
arkadaş bu kadar indirimli ürünü DH ölücüleri bulamıyor sen nerden buluyorsun?
Tabiki indirim hikaye gerçek fiyata satıyorlardı ürünleri
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plaka01 1 yıl
20 liraya polo gömlekler
50 liraya (mağazada 250tl civarı) derimod kunduralar
Ve ufak tefek alışverişler...
Üzdün be markafoni...
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flegga34 1 yıl
Soruşturmaya gerekçe 'hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı' iddiası gösterildi. Tekelleşme ile birlikte fiyatları gerçeğinden fazla göstermeleri, küçük dükkanların zarara uğraması vb.
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lonelyhawk84 1 yıl
facebookta suçlunun dh ölücüleri olduğunu yazmış biri
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DoctorEconomy 1 yıl
Burdan alışveriş yaptım karalamak gibi olmasın kartımdan 3 kez saçma sapan Türk Telekom ödemesi Turkcell ödemesi altında tutarlar kesildi forumda basına gelen arkadaşlarda vardı hatta
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erlic 1 yıl
Markafoniden 26 mayısta aldığım ürünler halen tedarik sürecinde ayrıca avantajx e yansıyan meblağda cuma 100 tl iken bugun 85 olmuş.. müşteri hizm. faturanız aynı diyor. kapanma dolayısıyla sayım var deyip oyalıyorlar.. bu ve benzeri sıkıntı yaşayan varmı acaba?
çökmeseler bari 1003 tl me :)
1 Yanıt Yanıtla
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B_O_S_S 1 yıl erlic
erlic
Markafoniden 26 mayısta aldığım ürünler halen tedarik sürecinde ayrıca avantajx e yansıyan meblağda cuma 100 tl iken bugun 85 olmuş.. müşteri hizm. faturanız aynı diyor. kapanma dolayısıyla sayım var deyip oyalıyorlar.. bu ve benzeri sıkıntı yaşayan varmı acaba?
çökmeseler bari 1003 tl me :)


1000 TL ye çökeceklerini pek sanmam ama avantajix güme gidebilir. Benim de 30 TL avantajix gelecek ama pek umudum yok. Adamlar siteyi kapatıyor bir de bunu ödeyeceklerini sanmam.
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woodgate 1 yıl
Hatıra defterine dönmüş burası...
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sabrifidan 1 yıl woodgate
woodgate
Hatıra defterine dönmüş burası...


Birazda itiraf duvarı gibi. Mezarcı Team için tabii ki.
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bsn33 1 yıl
ilk göz ağrım. çek alış-satışa bu siteyle başlamıştım. vaybe limango zizgo papuç markafoni bir ara hızlıal sanalpazar gitti geldi böyle giderse pazardan alışveriş yapacağız.
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cruel_crazy 1 yıl
Konu yukarı çıkınca indirim oldu diye heyecan yapıyorum, boş muhabetten başka bir şey yok..
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