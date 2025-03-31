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    E-ticarete yeni düzenleme: Temsilci atamayan satış yapamayacak

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren internetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlayacak yönetmelik 1 Nisan tarihinde başlıyor.
    E-ticarete yeni düzenleme: Temsilci atamayan satış yapamayacak Tam Boyutta Gör
    İnternetten yapılan alışverişlerde şeffaflığı artırmayı ve tüketici haklarını korumayı amaçlayan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" yarından itibaren yürürlüğe giriyor. 30 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, beş aylık geçiş sürecinin ardından uygulanmaya başlanacak. Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin rehber halihazırda Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanmış durumda.

    Ürün bilgileri daha erişilebilir olacak

    Yeni düzenleme, internet üzerinden satılan ürünlerin güvenlik ve mevzuata uygunluk açısından daha sıkı bir denetime tabi tutulmasını sağlıyor. Yönetmelik kapsamında satıcılar, ürünlerine dair üretici veya ithalatçı bilgilerini, iletişim adreslerini ve ürün güvenliği ile ilgili detayları açık bir şekilde paylaşmak zorunda olacak. Ayrıca sanal pazar yerleri, ilan edilen ürünlere ilişkin güvenlik bilgilerini saklamakla yükümlü olacak ve uygun olmayan ürünleri 24 saat içinde platformdan kaldıracak. Bu sayede tüketiciler, satın alma yapmadan önce ürünün taşıması gereken işaretleri ve güvenlik standartlarını daha şeffaf bir şekilde görebilecek.

    Söz konusu pazar yerleri ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği temas noktası oluşturacak. Vatandaşlar, güvenlikle ilgili taleplerini buralardan doğrudan iletebilecek.

    Yurt dışı satıcılarına yerel temsilci zorunluluğu

    Yönetmelikle birlikte yurt dışı kaynaklı satışlara da yeni düzenlemeler getirildi. Türkiye'ye belirli kategorilerde (www.ticaret.gov.tr/duyurular adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünler) ürün gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci bulundurmak zorunda olacak. Bu şartı yerine getirmeyen satıcılar, Türkiye'ye satış yapamayacak.

    Ayrıca, düzenlemelere uymayan firmalar hakkında Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında yaptırımlar uygulanacak. Uygun bulunmayan ürünlere ait içerikler erişime engellenecek. Ticaret Bakanlığı, bu yönetmelikle hem tüketicilerin güvenli ürünlere daha kolay ulaşmasını hem de kurallara uyan yerli üretici ve satıcıların haksız rekabetten korunmasını amaçlıyor.

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    S
    swordoftemple 9 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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