Ürün bilgileri daha erişilebilir olacak
Yeni düzenleme, internet üzerinden satılan ürünlerin güvenlik ve mevzuata uygunluk açısından daha sıkı bir denetime tabi tutulmasını sağlıyor. Yönetmelik kapsamında satıcılar, ürünlerine dair üretici veya ithalatçı bilgilerini, iletişim adreslerini ve ürün güvenliği ile ilgili detayları açık bir şekilde paylaşmak zorunda olacak. Ayrıca sanal pazar yerleri, ilan edilen ürünlere ilişkin güvenlik bilgilerini saklamakla yükümlü olacak ve uygun olmayan ürünleri 24 saat içinde platformdan kaldıracak. Bu sayede tüketiciler, satın alma yapmadan önce ürünün taşıması gereken işaretleri ve güvenlik standartlarını daha şeffaf bir şekilde görebilecek.
Söz konusu pazar yerleri ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği temas noktası oluşturacak. Vatandaşlar, güvenlikle ilgili taleplerini buralardan doğrudan iletebilecek.
Yurt dışı satıcılarına yerel temsilci zorunluluğu
Yönetmelikle birlikte yurt dışı kaynaklı satışlara da yeni düzenlemeler getirildi. Türkiye'ye belirli kategorilerde (www.ticaret.gov.tr/duyurular adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünler) ürün gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci bulundurmak zorunda olacak. Bu şartı yerine getirmeyen satıcılar, Türkiye'ye satış yapamayacak.
Ayrıca, düzenlemelere uymayan firmalar hakkında Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında yaptırımlar uygulanacak. Uygun bulunmayan ürünlere ait içerikler erişime engellenecek. Ticaret Bakanlığı, bu yönetmelikle hem tüketicilerin güvenli ürünlere daha kolay ulaşmasını hem de kurallara uyan yerli üretici ve satıcıların haksız rekabetten korunmasını amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo