Markafoni'nin yeni sahibi belli oldu

Markafoni.com 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Tüketicilere avantajlı fiyatlarla ürün sağlayarak, kendine özel bir kullanıcı kitlesi yaratmayı başaran popüler sanal mağaza, İngiltere merkezli Türk moda devi Select tarafından 15 milyon dolara satın alındı. Türkiye'nin popüler alışveriş sitelerinden biri olan30 Haziran 2017 tarihi itibariylekararı almıştı. Tüketicilereürün sağlayarak, kendine özel bir kullanıcı kitlesi yaratmayı başaran popüler sanal mağaza, İngiltere merkezliSelect tarafındansatın alındı.

Markafoni'nin satış süreci ve gelecek dönem hedefleri Select Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Küresel e-ticaret sektörüyle ilgili konuşan Mahiroğlu özellikle her sene yüzlerce yeni markanın ortaya çıktığı sektörde, kar etmenin son derece zor olduğunu vurgularken önemli olan şeyin marka konumlandırılmasının doğru şekilde yapılması olduğunu söyledi.

2011'de 270 milyon dolara satılmıştı

Mahiroğlu yaptığı açıklamada, Markafoni'nin doğru pozisyon alarak insanlara ulaşmayı başarmış bir şirket olduğunun altını çizerken, marka bilinirliğinin önemine dikkat çekti. Deneyimli yönetici önemli olan şeyin markayı insanların kafasına kazıyabilmek olduğunu özellikle belirtirken, Markafoni'nin de bunu çok iyi becerdiğini söyledi. Ayrıca kendisinin Türkiye'ye karşı sorumluluklarının olduğunu ve kendi ülkesinde var olmak istediğini vurguladığını da belirtelim.

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Öte yandan Mahiroğlu, Markafoni'nin 4 yıl önce 270 milyon dolara satıldığını ancak gelinen bu noktada değerinden pek de birşey kaybetmediğini ifade etti. Markafoni'nin kendilerine 15 milyon dolara mal olduğunu söyleyen şirket CEO'su, 3 yılda yapacakları 15 milyon dolarlık yatırımla bunun 30 milyon doları bulacağını ekledi. Şirketin çalışan sayısı da oldukça azalmış durumda. Bu sayı da kısa süre içerisinde 600 kişinin istihdam edileceği bir yapıya dönüşecek.

Markafoni yeni satın alımla birlikte işleyiş yapısında da bir takım revziyonlar geçirecek. Bu konuya da değinen Mahiroğlu, "Müşteriye artı değerler sunacağız. Müşteri bugün aldığı ürünü ertesi gün alacak, paket bölmeler olmayacak, bir aldığı ürünü 7 gün beklemeyecek, 5 ürün aldıysa 5 ayrı yerden 5 ayrı paket gelmeyecek, bunlar gibi yenilikler yapacağız" dedi. Markafoni'nin Cuma günü, açılışa özel bir takım fırsatlar ve indirimlerle açılması planlanıyor.