Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Markafoni'nin yeni sahibi belli oldu

Geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye'deki faaliyetlerine son veren ünlü alışveriş sitesi Markafo'nin yeni sahibi Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu oldu. İşte Markafoni'nin satıldığı fiyat.
1 yıl
3,4b
1
60
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Markafoni'nin yeni sahibi belli oldu
Türkiye'nin popüler alışveriş sitelerinden biri olan Markafoni.com 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Tüketicilere avantajlı fiyatlarla ürün sağlayarak, kendine özel bir kullanıcı kitlesi yaratmayı başaran popüler sanal mağaza, İngiltere merkezli Türk moda devi Select tarafından 15 milyon dolara satın alındı.
 
Markafoni'nin satış süreci ve gelecek dönem hedefleri Select Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Küresel e-ticaret sektörüyle ilgili konuşan Mahiroğlu özellikle her sene yüzlerce yeni markanın ortaya çıktığı sektörde, kar etmenin son derece zor olduğunu vurgularken önemli olan şeyin marka konumlandırılmasının doğru şekilde yapılması olduğunu söyledi.
 

2011'de 270 milyon dolara satılmıştı

Mahiroğlu yaptığı açıklamada, Markafoni'nin doğru pozisyon alarak insanlara ulaşmayı başarmış bir şirket olduğunun altını çizerken, marka bilinirliğinin önemine dikkat çekti. Deneyimli yönetici önemli olan şeyin markayı insanların kafasına kazıyabilmek olduğunu özellikle belirtirken, Markafoni'nin de bunu çok iyi becerdiğini söyledi. Ayrıca kendisinin Türkiye'ye karşı sorumluluklarının olduğunu ve kendi ülkesinde var olmak istediğini vurguladığını da belirtelim.
 
Ayrıca Bkz. "2017'nin drone ile çekilmiş en iyi fotoğrafları"
Öte yandan Mahiroğlu, Markafoni'nin 4 yıl önce 270 milyon dolara satıldığını ancak gelinen bu noktada değerinden pek de birşey kaybetmediğini ifade etti. Markafoni'nin kendilerine 15 milyon dolara mal olduğunu söyleyen şirket CEO'su, 3 yılda yapacakları 15 milyon dolarlık yatırımla bunun 30 milyon doları bulacağını ekledi. Şirketin çalışan sayısı da oldukça azalmış durumda. Bu sayı da kısa süre içerisinde 600 kişinin istihdam edileceği bir yapıya dönüşecek.
 
Markafoni yeni satın alımla birlikte işleyiş yapısında da bir takım revziyonlar geçirecek. Bu konuya da değinen Mahiroğlu, "Müşteriye artı değerler sunacağız. Müşteri bugün aldığı ürünü ertesi gün alacak, paket bölmeler olmayacak, bir aldığı ürünü 7 gün beklemeyecek, 5 ürün aldıysa 5 ayrı yerden 5 ayrı paket gelmeyecek, bunlar gibi yenilikler yapacağız" dedi. Markafoni'nin Cuma günü, açılışa özel bir takım fırsatlar ve indirimlerle açılması planlanıyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 1 yıl en beğenilen
Yalnız adam donanım haber ölücüsü olabilir. 270 milyonluk şirketi 15 milyona getirmiş. Bu adam bence bize karşı hazırlıklı
Yanıtla +190
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asosyal genç 1 yıl
10 yıllık sıcak fırsatlar takipçisiyim böyle ölücülük görmedim.
Adam 270 milyonluk markayı 15 milyona kapatmış, haber verselerdi biz alırdık.
10 yıllık sıcak fırsatlar takipçisiyim böyle ölücülük görmedim.Adam 270 milyonluk markayı 15 milyona kapatmış, haber verselerdi biz alırdık....
Devamını Gör
Yanıtla +82
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslanhalim 1 yıl
Bu adamdan ölücülere ekmek çıkmaz adam zaten ölücülüğün kitabını yazmıs boşa heveslenmeyin.
1 Yanıt Yanıtla +60
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
6 Avatar Avatar Avatar
eranyumm 1 yıl
zaten batık şirkete marka parası vermiş. o değil de, 270 milyon vereni fena kazıklamışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 1 yıl
Efsane ölücü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk172 1 yıl
Yeni bir pazaryeri olmasın da , baydi artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolgezen17 1 yıl
bolca iş/ticaretin geçtiği filmlerde izlediğiniz ucuza kapatıp pahalıya satıp kar etmenin örneklerinden biri.
tanınmış fonların ve amerikalı/ingiliz iş adamlarının çoğu tarafından bu başarılı bir iş kolu olarak devam ettiriliyor. örneğin turkven.
burada adamın satın aldığı marka adı ve çalışan. bina ya da ofislerle ilgili birşeyden bahsetmemiş. çalışır vaziyette değil kontak kapatmış bir arabayı çalıştıracak. yöntemleri ekonomik(!) ve ticari olmak zorunda. salt kendi ürünlerinin satışı olarak bakarsa kaybeder. yüksek oranda tutarsa yine kaybeder.
ayağımız alışsın diye başta güzel indirimlerle açılışı yapıp ardından klasik markafoniye dönerse müşteriler yüzünü çevirir.
akıllı bir yatırım. bakalım önümüzdeki güler ne getirecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
indivisible 1 yıl
Cuma oldu ama açılmadı sanırım açılması biraz gecikecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliokan 1 yıl
Rez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Swonz 1 yıl
Donanımhaber ölücülük meslek yüksek okulu mezunu
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Swonz 1 yıl
Beyler bu adam sıcak fırsatlarda geziyor olabilir dikkat edin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakankaran 1 yıl
Sen diyor milyon milyar
cok iyi ya 15 milyon milyar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dekareme 1 yıl
boş muhabbet ile konu 3 sayfaya birden fırlamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3387 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
satın alma, ingiltere ve
9 etiket daha markafoni türk select cafer mahiroğlu hazır giyim 15 milyon dolar Diğer Internet Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Turkcell T80 ve T VR tanıtıldı 1 yıl Steam’in VAC sistemi rekor tazeledi! 1 yıl Microsoft Office'in varsayılan yazı tipi "Calibri" yolsuzluk davasını çözdü 1 yıl Düşük bütçeli LG Q6 ile tanışın 1 yıl Her şeyin başladığı alan adı yeniden Elon Musk'ta: x.com 1 yıl Android 7.1'de "panik algılama modu" keşfedildi 1 yıl Yeni geliştirilen algoritma kalp aritmilerine teşhis koyabiliyor 1 yıl Intel’in Sky Lake Purley platformu yarın duyurulacak 1 yıl Çin VPN yasağında kararlı: Telekomünikasyon şirketlerine talimat verildi 1 yıl Nokia'nın sağlık uygulaması başına dert oldu 1 yıl Nokia'nın en iddialı Android telefonu elimizde: Nokia 6 1 yıl LG Q6’nın görseli sızdırıldı 1 yıl Chrome OS'de dokunmatik ekran kullanımı kolaylaşıyor 1 yıl Yeni nesil Volkswagen Golf güncel modelden daha hafif olacak 1 yıl Araştırmacılar bataryasız telefon prototipi geliştirdi 1 yıl Araştırmacılar soyu tükenmiş bir virüsü sentezlediler 1 yıl MIT araştırmacılarının geliştirdiği yeni çip ümit vadediyor 1 yıl Samsung, pil uzmanı arıyor 1 yıl Hipersonik uçaklara seramik kaplama 1 yıl Alipay ve WeChat Pay'i dünyaya yayacak ortaklık 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Markafoni'nin yeni sahibi belli oldu Sonraki Akıllı hoparlör eve polis çağırarak hayat kurtardı 1 yıl The Elder Scrolls: Legends, Temmuz ayı içinde mobil platformlarda yayınlanacak 1 yıl 2017'nin drone ile çekilmiş en iyi fotoğrafları 1 yıl İlk yerli otomobil elektrikli olacak 1 yıl LG Q6, 11 Temmuz tarihinde tanıtılacak 1 yıl Ayna görünümlü iPhone 8 yolda 1 yıl Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği faaliyetlerine başladı 1 yıl İlk Alexa destekli akıllı saat Hindistan’da duyuruldu 1 yıl Moto Z2 ayrıntıları resmi olarak ortaya çıktı 1 yıl 14 milyon Android cihazını etkileyen yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı 1 yıl Xiaomi bu hafta yeni bir amiral gemisi tanıtıyor 1 yıl Protez altıncı parmak: ThirdThumb 1 yıl Intel Core i9-7900X'in hızı 6GHz'e çıkartıldı,rekor geldi 1 yıl Kara savaşları için son teknoloji sistem: KORHAN 1 yıl Xiaomi sonunda MIUI 9'un çıkış tarihini açıkladı 1 yıl Elektrikli araç satışlarında Toyota C-HR şampiyon 1 yıl Çift ön kameralı Vivo X9s serisi resmiyet kazandı 1 yıl Akrep zehiri sağımına pratik çözüm 1 yıl Elon Musk paylaştı: İşte üretilen ilk Model 3 1 yıl Microsoft premium bir cihazla mobil sektöre geri dönüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim