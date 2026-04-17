Chery’nin Türkiye yatırımında belirsizlik sürüyor: İngiltere seçeneği gündemde

Tam Boyutta Gör Otomotiv devi Nissan’ın, Çinli otomotiv üreticisi Chery ile İngiltere’nin Sunderland kentindeki fabrikasında üretim yapılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmeler, Avrupa’daki üretim kapasitesinin düşük kaldığı bir dönemde tesislerin daha verimli kullanılmasına yönelik stratejik arayışların parçası olarak değerlendiriliyor. Öte yandan bu gelişme, Chery’nin Türkiye yatırımını da yakından ilgilendiriyor ve soru işaretlerini artırıyor.

Samsun yatırımı iki yıldır somut aşamaya geçmedi

Chery’nin Türkiye’de üretim yapacağına ilişkin ilk açıklamaların üzerinden zaman geçmesine rağmen Samsun’daki yatırım süreci halen netlik kazanmış değil. Tekkeköy ilçesindeki yeni Organize Sanayi Bölgesi’nde şirket için ayrılan yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik alanın iki yıldır boş durduğu belirtiliyor.

Bölge için ayrılan arazinin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyar TL seviyesinde olduğu ifade edilirken, planlanan yatırımın büyüklüğünün 1 milyar dolar olacağı ve 5 bin kişilik istihdam yaratmasının öngörüldüğü biliniyor. Fabrikanın 200 bin araç kapasitesine sahip olacağı da bildirilmişti.

Chery Türkiye tarafında Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak geçtiğimiz günlerde görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çinli bir yatırımcı olarak Türkiye'de yatırım yapmak tabii ki çok stratejik bir karar. Uygun koşullar sağlandığında devletin gösterdiği lokasyonlarda, Türk toplumuna hizmet edebilecek şekilde yatırımlar yapıp ilerlenir. Uygun bir yerde yatırım koşulları sağlanırsa neden olmasın? Gelsin Chery Grup burada üretimini yapsın, Türkiye'de satsın, Orta Doğu'ya da satsın, Avrupa'ya da satsın. Bu tamamen stratejik bir konu. Biz Chery Grup olarak zaten devlet ortaklığı olan bir firma olduğumuzdan dolayı devletler kapsamında ilerleniyor. Bizim üstümüz seviyede konular.”

Chery’den İngiltere hamlesi

Sektöre yakın kaynaklara göre Nissan ile Chery arasında yapılan temaslar, Sunderland fabrikasının üretim kapasitesini artırmaya odaklanıyor. Tesisin yaklaşık yüzde 50 kapasiteyle çalıştığı, fabrikadaki farklı binalarda yer alan ayrı üretim hatlarının ise başka üreticilerle ortak kullanım için esneklik sağladığı ifade ediliyor.

Buna karşın görüşmelerin kesin bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceği, Nissan’ın aynı tesis için farklı otomotiv üreticileriyle de temas halinde olduğu belirtiliyor.

Avrupa’daki üretim maliyetleri ve zayıf talep ortamı nedeniyle benzer temasların yalnızca Chery ile sınırlı olmadığı; Ford, Stellantis ve Volkswagen gibi büyük üreticilerin de Geely ve BYD gibi Çinli markalarla Avrupa tesislerinde kapasite paylaşımını değerlendirdiği aktarıldı.

Öte yandan Chery’nin daha önce Nissan’dan Güney Afrika’daki üretim tesisini satın aldığı, ayrıca yine Japon üreticiden devraldığı Barselona’daki fabrikayı da portföyüne kattığı biliniyor.

Omoda ve Jaecoo markalarının da sahibi olan Chery, Birleşik Krallık pazarında hızlı büyüyen Çinli üreticiler arasında öne çıkıyor. Şirketin ülkedeki pazar payının mart ayında yüzde 6 seviyesine yükseldiği, bir yıl önce bu oranın yüzde 1 civarında olduğu belirtiliyor.

