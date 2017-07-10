Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2017'nin drone ile çekilmiş en iyi fotoğrafları

Dronestagram jürisi, drone ile çekilmiş yılın en iyi fotoğraflarını seçti. Dört farklı kategoriden üçer birincinin seçildiği yarışmadan enfes fotoğraflar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
1
6
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Drone'la çekilmiş fotoğrafların paylaşıldığı Dronestagram isimi web sitesi, yıllık uluslararası drone fotoğrafçılığı yarışmasının kazananlarını açıkladı. Dördüncüsü düzenlenen yarışma için binlerce çarpıcı resim gönderilirken; doğa, insan, kentsel ve yaratıcı olmak üzere toplam dört kategoriden üçer kazanan belirlendi.
 
Kentsel fotoğraflar kategorisinde birincilik alan fotoğraf
 
Doğa kategorisinde birincilik ödülünü kazanan kişi, Fransa'nın güneyindeki Provence'de canlı bir hasat fotoğrafı çeken Jerome Courtial oldu. (Yazının başındaki fotoğraf) Kentsel kategorisindeki birincilik ödülünü ise Bachir Moukazerel isimli drone fotoğrafçısına gitmiş durumda. Moukazerel, Dubai'de önceden çöl olan ancak şimdi yüksek binalarının yer aldığı bir bölgeyi fotoğraflayarak ödülü kazanmayı başarmış.
 
En yaratıcı fotoğraf kategorisi birincisi
 
Site jürisi bu yıl en yaratıcı drone fotoğraflarının yer aldığı yeni bir kategori oluşturdu. Bu alanda ön plana çıkan Romain Gaillard, plajda oynayan çocuklarından ilham aldığını söylüyor. Kendisi sahilde oynayan ve kumda çizim yapan çocuklarını izlerken kumu geniş bir kağıt parçası olarak kullanma fikriyle bu kareyi yakalamayı başarmış. Dronestagram jürisi tarafından seçilen birbirinden enfes fotoğrafların devamını aşağıdaki galeri aracılığıyla görebilirsiniz.
 

http://www.dronestagr.am/2017-international-drone-photography-contest/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Front-Back 2 yıl en beğenilen
Drone şart. Biz alsak, 2 gün sonra düşer sonra olmayan dronun taksitlerini öderiz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drjacob 2 yıl
bu güzelmiş
donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oxpays 2 yıl
Türk'e göre değil art niyetli kullanırız biz bunu , böyle fotoğraflar çekmeyiz :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
Kırsal yerlerde çok rahat kullanılabilir drone.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Biz alsak drone a havada el koyarlar bi de cezasını ödersin :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Front-Back 2 yıl en beğenilen
Drone şart. Biz alsak, 2 gün sonra düşer sonra olmayan dronun taksitlerini öderiz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumu 2 yıl
Zaten hobi fotografciligini bitirecekse bu dronelar bitirecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Düşük bütçeli LG Q6 ile tanışın 2 yıl Her şeyin başladığı alan adı yeniden Elon Musk'ta: x.com 2 yıl Android 7.1'de "panik algılama modu" keşfedildi 2 yıl Yeni geliştirilen algoritma kalp aritmilerine teşhis koyabiliyor 2 yıl Intel’in Sky Lake Purley platformu yarın duyurulacak 2 yıl Çin VPN yasağında kararlı: Telekomünikasyon şirketlerine talimat verildi 2 yıl Nokia'nın sağlık uygulaması başına dert oldu 2 yıl Nokia'nın en iddialı Android telefonu elimizde: Nokia 6 2 yıl LG Q6’nın görseli sızdırıldı 2 yıl Chrome OS'de dokunmatik ekran kullanımı kolaylaşıyor 2 yıl Yeni nesil Volkswagen Golf güncel modelden daha hafif olacak 2 yıl Araştırmacılar bataryasız telefon prototipi geliştirdi 2 yıl Araştırmacılar soyu tükenmiş bir virüsü sentezlediler 2 yıl MIT araştırmacılarının geliştirdiği yeni çip ümit vadediyor 2 yıl Samsung, pil uzmanı arıyor 2 yıl Hipersonik uçaklara seramik kaplama 2 yıl Alipay ve WeChat Pay'i dünyaya yayacak ortaklık 2 yıl Markafoni'nin yeni sahibi belli oldu 2 yıl Akıllı hoparlör eve polis çağırarak hayat kurtardı 2 yıl The Elder Scrolls: Legends, Temmuz ayı içinde mobil platformlarda yayınlanacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2017'nin drone ile çekilmiş en iyi fotoğrafları Sonraki İlk yerli otomobil elektrikli olacak 2 yıl LG Q6, 11 Temmuz tarihinde tanıtılacak 2 yıl Ayna görünümlü iPhone 8 yolda 2 yıl Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği faaliyetlerine başladı 2 yıl İlk Alexa destekli akıllı saat Hindistan’da duyuruldu 2 yıl Moto Z2 ayrıntıları resmi olarak ortaya çıktı 2 yıl 14 milyon Android cihazını etkileyen yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı 2 yıl Xiaomi bu hafta yeni bir amiral gemisi tanıtıyor 2 yıl Protez altıncı parmak: ThirdThumb 2 yıl Intel Core i9-7900X'in hızı 6GHz'e çıkartıldı,rekor geldi 2 yıl Kara savaşları için son teknoloji sistem: KORHAN 2 yıl Xiaomi sonunda MIUI 9'un çıkış tarihini açıkladı 2 yıl Elektrikli araç satışlarında Toyota C-HR şampiyon 2 yıl Çift ön kameralı Vivo X9s serisi resmiyet kazandı 2 yıl Akrep zehiri sağımına pratik çözüm 2 yıl Elon Musk paylaştı: İşte üretilen ilk Model 3 2 yıl Microsoft premium bir cihazla mobil sektöre geri dönüyor 2 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Gündem konuları ve Soru-Cevap [Tekrar Yayın] 2 yıl Samsung’un yeni 3D V-NAND tesisi üretime başladı 2 yıl Türkiye, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilebilir: Cumhurbaşkanı'ndan açıklama Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim