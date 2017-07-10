2017'nin drone ile çekilmiş en iyi fotoğrafları

Drone'la çekilmiş fotoğrafların paylaşıldığı Dronestagram isimi web sitesi, yıllık uluslararası drone fotoğrafçılığı yarışmasının kazananlarını açıkladı. Dördüncüsü düzenlenen yarışma için binlerce çarpıcı resim gönderilirken; doğa, insan, kentsel ve yaratıcı olmak üzere toplam dört kategoriden üçer kazanan belirlendi.

Doğa kategorisinde birincilik ödülünü kazanan kişi, Fransa'nın güneyindeki Provence'de canlı bir hasat fotoğrafı çeken Jerome Courtial oldu. (Yazının başındaki fotoğraf) Kentsel kategorisindeki birincilik ödülünü ise Bachir Moukazerel isimli drone fotoğrafçısına gitmiş durumda. Moukazerel, Dubai'de önceden çöl olan ancak şimdi yüksek binalarının yer aldığı bir bölgeyi fotoğraflayarak ödülü kazanmayı başarmış.

En yaratıcı fotoğraf kategorisi birincisi

Site jürisi bu yıl en yaratıcı drone fotoğraflarının yer aldığı yeni bir kategori oluşturdu. Bu alanda ön plana çıkan Romain Gaillard, plajda oynayan çocuklarından ilham aldığını söylüyor. Kendisi sahilde oynayan ve kumda çizim yapan çocuklarını izlerken kumu geniş bir kağıt parçası olarak kullanma fikriyle bu kareyi yakalamayı başarmış. Dronestagram jürisi tarafından seçilen birbirinden enfes fotoğrafların devamını aşağıdaki galeri aracılığıyla görebilirsiniz.

http://www.dronestagr.am/2017-international-drone-photography-contest/