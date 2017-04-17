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Marmaray’daki elektrik kesintilerine denizden destek

Ulaştırma Bakanlığı, Marmaray’da yaşanan ve zaman zaman seferlerin aksamasına neden olan elektrik kesintilerine karşılık yeni bir adım attı ve Yenikapı’ya dev bir santral gemisi getirdi.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Marmaray’daki elektrik kesintilerine denizden destek
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Sürekli olarak artan ihtiyaca karşılık olarak elektrik enerjisi alanında önemli çalışmalar yapılsa da dev boyutlu projelerin hayata geçirilmesi, zaman zaman hesapta olmayan aksaklıklara neden olabiliyor. Bunu güncel bir örneği de Marmaray.

Avrupa ve Anadolu yakasını denizin altından metro hattı ile birbirine bağlayan Marmaray, zaman zaman yüksek elektrik ihtiyacı nedeni ile hatların yeterli gelmemesinden kaynaklı olarak kesintiler yaşayabiliyordu. Anlık bu kesintiler, bazen Eminönü tarafında da kesintilere neden olabiliyor özellikle Kapalıçarşı bu durumdan olumsuz etkileniyordu.

Türkiye'de Üretildi, Dünyaya Kiralanıyor

Bunun için kalıcı düzenlemeler yapmak adına çalışmalar sürerken Ulaştırma Bakanlığı bu esnada hızlı aksiyon göstermek adına bir jeneratör gemi kiraladı. Tuzla’da 2010 yılında üretilen ve Türk bir şirkete ait olan gemi, Yenikapı’ya demirledi. Denizden uzatılan elektrik kabloları ile Marmaray’a elektrik aktaracak olan gemi, 126 Megawatt gücünde. 500 bin nüfuslu bir yerleşim yerine yetecek gücü sağlayabilecek kapasitedeki Doğan Bey isimli gemi, uzunca bir süre Irak’ta görev yapmıştı.

Karadeniz Holding’in bünyesindeki 9 jeneratör gemiden biri olan Doğan Bey, Ağır Fuel Oil ve Artık Yakıt Yağlarını yakabiliyor. Ayrıca doğalgaz bağlantılı olarak da elektrik üretebilen gemiyi Karadeniz Holding ortalama 2-5 yıl arasında kiralıyormuş. Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanan anlaşmanın süresi ise bilinmiyor. Gemi ek bir müdahaleye ihtiyaç duymadan kesintisiz olarak 60 - 180 gün arasında elektrik sağlayabiliyor.


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Virinom 2 yıl en beğenilen cmea06
cmea06

Güzel haber, ihtiyaç var böyle güzel gelişmelere..

Bu gelişme değil olsa olsa rezillik olur. 2017 yılında altyapı ile şehre elektrik verememek ne zamandan beri gelişme oluyor?
cmea06Güzel haber, ihtiyaç var böyle güzel gelişmelere..Bu gelişme değil olsa olsa rezillik olur. 2017 yılında altyapı ...
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2 Yanıt Yanıtla +67
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bombombombom 2 yıl
Bu marmaray hem anadoludan hem avrupadan elektirik almıyormuydu ? Ve ilave jeneratör vardı
Yanıtla +25
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irish 2 yıl
Marmaray reklamı yapılırken her tür koşula hazırlıklı ve elektrik kesintisi imkansız denmişti. Ne oldu da böyle oldu?
1 Yanıt Yanıtla +19
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Bluflame 2 yıl
eletrikle çalışan metro projesi yapacaksın, elektriğin nerden ve nasıl tedarik edileceğini hesaplamayacaksın, sonrada asrın projesi diye lanse edeceksin.
çılgın projeler böyle oluyor işte.
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Mr.Legend 2 yıl
Amerigo bizi gıskaniy
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fredydexter 2 yıl
Bizim elektirik faturalarımıza yansırsa şaşırmayın


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kadirirdem 2 yıl
Hayırlı olsun...
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Hoca 2 yıl
Tek kelime ile ;
üzüldüm.
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GetSomeRest 2 yıl
Hiçbir icraatı beğenmeme timi istila etmiş.
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zarci 2 yıl
Yaşasın Avrupa yine bizi kıskanacak
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V4LKyR 2 yıl
Marmaray'a HVDC hat lazım. Çekiceksin direkt olarak Atatürk Barajı'ndan, getireceksin oraya tek hat olarak. Veyahut da Akkuyu Nükleer'den de olabilir, sağlam olur.
Nasıl fikir? :)
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axaxa 2 yıl
Vay yüzen jeneratör
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Bualix 2 yıl
Derdinizi
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