Bilgisayar ve internetin mucitlerinden Robert Taylor hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yüzyılın insan hayatına kattığı en büyük yeniliklerin başında gelen internet ve bilgisayarın günümüzdeki hale gelmesi için büyük emek harcayan isimlerden olan Robert Taylor 85 yaşında hayatını kaybetti. Tabi yıllar içinde internetin gelişimine pek çok önemli isim katkıda bulunmuş olsa da Taylor'ın bu isimlerden farklı özel bir yere konumlanıyor oluşu bu teknolojinin başlarında ileri attığı farklı fikirleriydi.
''Yüz yüze Görüşmekten Daha Etkili Bir Makine''
Teknoloji dünyasına olan hizmeti internet ve bilgisayarla sınırlı olmayan Taylor, ethernet ağ teknolojisini ve Microsoft Word'ün temelini oluşturan Bravo isimli bir uygulamayı da geliştirdi. Hem Microsoft Windows hem de Macintosh tabanlı bilgisayarlarda fare kullanımının sağlanması için çalışan NASA projesinde de önemli görevler üstlenen Taylor, bu çalışmalar için fon da sağladı.
https://www.cnet.com/news/computer-and-internet-pioneer-robert-taylor-dies-at-85/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ülkemizde bu yaşları görmek zor artık herkes erken ölüyor neden acaba
Robert Taylor 85 yaşına kadar yaşaması
Acaba bütün ömürleri boyunca süren araştırmaları esnasında hayatı uzatacak bir şeyler mi buluyorlar?
Bu tarz şeylere kafayı çok takarsan sıyırırsın.
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