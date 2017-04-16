Bilgisayar ve internetin mucitlerinden Robert Taylor hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yüzyılın insan hayatına kattığı en büyük yeniliklerin başında gelen internet ve bilgisayarın günümüzdeki hale gelmesi için büyük emek harcayan isimlerden olan Robert Taylor 85 yaşında hayatını kaybetti. Tabi yıllar içinde internetin gelişimine pek çok önemli isim katkıda bulunmuş olsa da Taylor'ın bu isimlerden farklı özel bir yere konumlanıyor oluşu bu teknolojinin başlarında ileri attığı farklı fikirleriydi.





1966'da Pentagon'un Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı (Advanced Research Projects Agency) araştırmacısı olarak Taylor, bilgisayar sistemleri aracılığıyla araştırmacılarla iletişime geçilmesi için 3 farklı istasyon kurmak yerine modern internetin de temelini oluşturan birbiri ile bağlantılı olarak tek bir bilgisayar ağı oluşturmayı önerdi. Bu önerisini hayata geçirmek için de dünyanın ilk dağıtım ağı olan ve internetin öncüsü kabul edilen Arpanet'i geliştirdi.





''Yüz yüze Görüşmekten Daha Etkili Bir Makine''

Daha 1968 yılında geliştirmek istediği şeyleri işaret eden Robert Taylor, insanların birkaç yıl içinde yüz yüze görüşmekten daha etkili olan bir makine aracılığıyla iletişim kuracaklarını dile getirdi ve Palo Alto Araştırma Merkezi'nde grafiksel kullanıcı arayüzünün kullanan ilk bilgisayar olan Xerox Alto'yu geliştiren ekipte liderlik görevini üstlendi.





Teknoloji dünyasına olan hizmeti internet ve bilgisayarla sınırlı olmayan Taylor, ethernet ağ teknolojisini ve Microsoft Word'ün temelini oluşturan Bravo isimli bir uygulamayı da geliştirdi. Hem Microsoft Windows hem de Macintosh tabanlı bilgisayarlarda fare kullanımının sağlanması için çalışan NASA projesinde de önemli görevler üstlenen Taylor, bu çalışmalar için fon da sağladı.





Henüz 16 yaşında Güney Metodist Üniversitesi'ne girmeye hak kazanan Taylor her ne kadar öğretmenleri tarafından ''ciddi olmayan bir öğrenci'' olarak nitelendirilse de "bilgisayar ağları, kişisel bilgisayar ve grafik kullanıcı arayüzü gibi modern bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilmesinde'' lider rol üstlendiği için Ulusal Teknoloji ve Yenilik Madalyası'yla ödüllendirildi.

Aktif çalışma hayatını 1996 yılında noktalayan Taylor uzun bir süredir parkinson hastalığıyla mücadele ediyordu ancak

perşembe günü San Fransisko'daki evinde hastalığa yenik düştü.

https://www.cnet.com/news/computer-and-internet-pioneer-robert-taylor-dies-at-85/