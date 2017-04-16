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Bilgisayar ve internetin mucitlerinden Robert Taylor hayatını kaybetti

İnternet, bilgisayar, fare, ethernet ağ teknolojisi gibi teknoloji dünyasında sayısız yeniliğin öncülerinden olan Robert Taylor 85 yaşında hayata veda etti.
2 yıl
5,4b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz yüzyılın insan hayatına kattığı en büyük yeniliklerin başında gelen internet ve bilgisayarın günümüzdeki hale gelmesi için büyük emek harcayan isimlerden olan Robert Taylor 85 yaşında hayatını kaybetti. Tabi yıllar içinde internetin gelişimine pek çok önemli isim katkıda bulunmuş olsa da Taylor'ın bu isimlerden farklı özel bir yere konumlanıyor oluşu bu teknolojinin başlarında ileri attığı farklı fikirleriydi.


 
1966'da Pentagon'un Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı (Advanced Research Projects Agency) araştırmacısı olarak Taylor, bilgisayar sistemleri aracılığıyla araştırmacılarla iletişime geçilmesi için 3 farklı istasyon kurmak yerine modern internetin de temelini oluşturan birbiri ile bağlantılı olarak tek bir bilgisayar ağı oluşturmayı önerdi. Bu önerisini hayata geçirmek için de dünyanın ilk dağıtım ağı olan ve internetin öncüsü kabul edilen Arpanet'i geliştirdi.


''Yüz yüze Görüşmekten Daha Etkili Bir Makine'' 

Daha 1968 yılında geliştirmek istediği şeyleri işaret eden Robert Taylor, insanların birkaç yıl içinde yüz yüze görüşmekten daha etkili olan bir makine aracılığıyla iletişim kuracaklarını dile getirdi ve Palo Alto Araştırma Merkezi'nde grafiksel kullanıcı arayüzünün kullanan ilk bilgisayar olan Xerox Alto'yu geliştiren ekipte liderlik görevini üstlendi.


Bilgisayar ve internetin mucitlerinden Robert Taylor hayatını kaybetti
 

Teknoloji dünyasına olan hizmeti internet ve bilgisayarla sınırlı olmayan Taylor, ethernet ağ teknolojisini ve Microsoft Word'ün temelini oluşturan Bravo isimli bir uygulamayı da geliştirdi. Hem Microsoft Windows hem de Macintosh tabanlı bilgisayarlarda fare kullanımının sağlanması için çalışan NASA projesinde de önemli görevler üstlenen Taylor, bu çalışmalar için fon da sağladı.


Henüz 16 yaşında Güney Metodist Üniversitesi'ne girmeye hak kazanan Taylor her ne kadar öğretmenleri tarafından ''ciddi olmayan bir öğrenci'' olarak nitelendirilse de  "bilgisayar ağları, kişisel bilgisayar ve grafik kullanıcı arayüzü gibi modern bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilmesinde'' lider rol üstlendiği için Ulusal Teknoloji ve Yenilik Madalyası'yla ödüllendirildi.
Aktif çalışma hayatını 1996 yılında noktalayan Taylor uzun bir süredir parkinson hastalığıyla mücadele ediyordu ancak
perşembe günü San Fransisko'daki evinde hastalığa yenik düştü. 

https://www.cnet.com/news/computer-and-internet-pioneer-robert-taylor-dies-at-85/ Yorum Yaz
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KaaN_SaRuL 2 yıl en beğenilen
Aklını kulanabilenlere bir buluş,kullanamayanlara ise bi vebadır bu teknoloji...
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BekirHan 2 yıl
İnternet ve Bilgisayar senin hayal ettiğinden çok farklı bir yerde be Rob. Yinede teşekkürler. RIP
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fthyrr1976fy 2 yıl
iyi yaşamış iyi işler yapmış
ülkemizde bu yaşları görmek zor artık herkes erken ölüyor neden acaba
Robert Taylor 85 yaşına kadar yaşaması
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V4LKyR 2 yıl fthyrr1976fy
Tam da onu diyecektim, bu adamlar nasıl minimum 80+ yaşına kadar yaşıyorlar?
Acaba bütün ömürleri boyunca süren araştırmaları esnasında hayatı uzatacak bir şeyler mi buluyorlar?
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Alpha Centauri 2 yıl
allah rahmet eylesin toprağı bol olsun
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bydvd 2 yıl
Allah rahmet eylesin... bunun gibi insanlığa hizmet etmiş insanlığın yararına buluşlar bulmuş insanlardan Allah bin kere razı olsun...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
adam 5. boyuta bilginin kaynağına gitmiş :)
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axaxa 2 yıl
Cidden rip
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bkaakco 2 yıl
Bu gibi insanlar olmasaydı belki de çok daha ilkel sistemler kullanıyor olabilirdik. Gerçekten değerli insanlar.
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BRNSpawn 2 yıl
Mekanı cennet olsun
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KaaN_SaRuL 2 yıl en beğenilen
Aklını kulanabilenlere bir buluş,kullanamayanlara ise bi vebadır bu teknoloji...
1 Yanıt Yanıtla +16
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V4LKyR 2 yıl KaaN_SaRuL
KaaN_SaRuL

Aklını kulanabilenlere bir buluş,kullanamayanlara ise bi vebadır bu teknoloji...


Bu tarz şeylere kafayı çok takarsan sıyırırsın.
2 Yanıt Yanıtla +1
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BekirHan 2 yıl
İnternet ve Bilgisayar senin hayal ettiğinden çok farklı bir yerde be Rob. Yinede teşekkürler. RIP
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