Bakan Uraloğlu, vergisiz telefon planının ayrıntılarını açıkladı

Tam Boyutta Gör Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı çalışmasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğrencilere ÖTV’siz ve KDV’siz vergisiz telefon imkanı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamayla birlikte vergisiz telefon şartları ve detayları da netleşmiş oldu.

Vergisiz telefon ayrıntıları açıklandı

Bakan Uraloğlu, yapmış olduğu açıklamada vergisiz telefon imkanından üniversite öğrencileri, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrencinin yararlanacağını söyledi. Bu kampanya aynı zamanda aylık 10 GB bedava internetle de birlikte başlayacak. Daha önceden de söylendiği gibi vergisiz telefon, tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonlar kapsanacak ve bunun da yine bir üst sınırı bulunacak.

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"Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok"

Bakan Uraloğlu, "Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, aynı zamanda vergisiz telefon satın alan kişilerin telefonlarını kendi hatlarıyla en az 2 yıl kullanmaları gerekeceğini de duyurdu. Bu sürecin takibi de BTK aracılığıyla yapılacak. Yani bu imkandan yararlanan kişler telefonlarını bir süre satamayacak. Bakan Uraloğlu’nun tam açıklaması şu şekilde:

“ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.”

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