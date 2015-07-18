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Mars One kolonicileri için seçmelerde sona yaklaşılıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Mars One kolonicileri için seçmelerde sona yaklaşılıyor
 Dünya dışında bir gezegende koloni kurma yolunda bugüne kadar girişilen en önemli proje olan Mars One projesi, önemli bir aşamayı daha geride bırakmak üzere. Mars'ta ilk koloniyi kuracak olan kolonistleri 2025 yılına kadar Kızıl Gezegen'e göndermeyi planlayan Mars One, kolonistlerin seçilmesinde yeni aşamaya geçiyor.
Mars'ta koloni kurma şansına erişmek için başvuruda bulunan 2761 katılımcı arasında yaptığı seçmeler sonrası adayların sayısını 100'e kadar indiren Mars One organizasyonu, şimdi de bu sayısı 24'e düşürmeye hazırlanıyor. Son 100 arasına girmeyi başaran adaylar, önümüzdeki günlerde bir dizi mülakat ve sınava tabii tutulacaklar. Konu hakkında açıklamlarda bulunan Mars One yetkilisi Norbert Kraft, seçmelerde üçüncü ve dördüncü aşamanın önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Yaklaşık beş gün sürecek olan üçüncü aşamada grup dinamiklerinin inceleneceğini belirten Kraft, bu süreçte adayların 10 kişilik gruplara ayrılacağını ve birlikte nasıl hareket ettiklerinin inceleneceğini söyledi.
Bu aşama sonrası sayıları 40'a kadar düşecek olan adaylar daha sonra tek başlarına dokuz gün geçirmek zorunda kalacakları ünitelere yerleştirilecekler ve bu aşama sonrasında adayların sayısı 30'a düşecek. Bu aşamadan sonra ise dört saatlik bir mülatak yapılacak ve mülakat sonrasında seçilen 24 katılımcıya Mars One'da tam zamanlı çalışma fırsatı sunulacak.
Son aşamayı geçmeyi başaran bu 24 katılımcı arasından ise sadece dördü Mars'ta koloni kurmak için düzenlenecek ilk yolculuğa katılabilecek. Kendilerinden önce gönderilecek insansız araçlar tarafından kurulacak yapılarda yaşayacak olan bu 4 koloniste daha sonraki yıllarda yeni isimler de katılacak. Mars One projesinin başarıyla hayata geçirilip geçirilemeyeceği tartışma konusu olmaya devam ediyor olsa da, Mars One organizasyonu planlandığı gibi yol almaya devam ediyor.

http://www.gizmag.com/mars-one-colonist-selection-round-three-four/38485/ Yorum Yaz
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Khan Aitmatov 4 yıl en beğenilen
Buyuk cesaret
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Orjumistik 4 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli
bütçeleri ne kadar , gidecek teknolojiler var mı ,insan indirecek teknolojileri var mı , indirdikten sonra ölne kadar orda kalmalarını sağlayacak altyapıyı nasıl kuracaklar vs.

bana cennetten arazi satmak gibi geldi veya troll reklam.


Ne demek teknoloji var mı? Teknoloji konusunda sıkıntı yok da gidilen yerin Mars olması problem.
olağan_şüphelibütçeleri ne kadar , gidecek teknolojiler var mı ,insan indirecek teknolojileri var mı , indirdikten sonra ölne kadar orda kalm...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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riaz 4 yıl
Marstaki gururumuz


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dumprep 3 yıl
Arkadaşlar tanıdığı olan varsa bi yardımcı olsun, bizim de işimiz görülsün. Yazları da olsa gidelim şu marsa
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Greg Lauda 3 yıl
Keşke ben de gitsem . En azından savaş yok. Sıkıntı yok.
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Kartal Göz 3 yıl
Ben de yeni haber sandım. Meğer konu hortlatılmış.
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f 22 raptor 3 yıl
Herşey bir yana uzayda o kadar radyasyona maruz kalıp hayatta kalabilecek insan varmı onu söyleyin
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Planet1907 3 yıl
mars da yaşam olabilir hemde sandığımızdan daha yüksek olasılıkla

herşey açıklanmıyor bence
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Parallel Killer 4 yıl
abi haber gel yaa, uzayda koloni mi...
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6.cadde 4 yıl
Ece de var mı hani uzaylıyla birebir şey etmek isteyen kız?
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Yazmayı_Severim 4 yıl
Adamlar tuvalete gitse 'ilk tuvalet' olarak kayda geçecekler, ne şans n'aparsan yap ilksin abi
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KARA23 4 yıl
Orda şimdi sivri sinek falanda yoktur, ohh tam kafa dinlemelik :)
Dünyada şukadar insan öldürüldü bu kadar çocuk katletildi o oldu bu bitdi şu çıktı o gitti derken ömür bitti, dolar kuru, her şeyden kat kat vergi dünyayı yaşanmaz kılıyor zaten.
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Erdinç B. 4 yıl
Şuraya yazıyorum, dünya dışında herhangi bir yere koloni falan kurarsak bu koloni eninde sonunda bağımsızlığını isteyip savaş açacak/açacağız. Kaçınılmaz son.
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savagecharmer 4 yıl
neden mars anlamış değilim rastgele bi gezegene gitseler daha çok şansları olur marsta yaşam belirtisi olmadığı defalarca açıklanmıştı

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DH Misafiri 4 yıl
Yorumcularin alayi bilim adamiymis vay be...anca sallayin eloglunun yaptiklarina
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