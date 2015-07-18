Mars One kolonicileri için seçmelerde sona yaklaşılıyor

Dünya dışında bir gezegende koloni kurma yolunda bugüne kadar girişilen en önemli proje olan Mars One projesi, önemli bir aşamayı daha geride bırakmak üzere. Mars'ta ilk koloniyi kuracak olan kolonistleri 2025 yılına kadar Kızıl Gezegen'e göndermeyi planlayan Mars One, kolonistlerin seçilmesinde yeni aşamaya geçiyor.



Mars'ta koloni kurma şansına erişmek için başvuruda bulunan 2761 katılımcı arasında yaptığı seçmeler sonrası adayların sayısını 100'e kadar indiren Mars One organizasyonu, şimdi de bu sayısı 24'e düşürmeye hazırlanıyor. Son 100 arasına girmeyi başaran adaylar, önümüzdeki günlerde bir dizi mülakat ve sınava tabii tutulacaklar. Konu hakkında açıklamlarda bulunan Mars One yetkilisi Norbert Kraft, seçmelerde üçüncü ve dördüncü aşamanın önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Yaklaşık beş gün sürecek olan üçüncü aşamada grup dinamiklerinin inceleneceğini belirten Kraft, bu süreçte adayların 10 kişilik gruplara ayrılacağını ve birlikte nasıl hareket ettiklerinin inceleneceğini söyledi.



Bu aşama sonrası sayıları 40'a kadar düşecek olan adaylar daha sonra tek başlarına dokuz gün geçirmek zorunda kalacakları ünitelere yerleştirilecekler ve bu aşama sonrasında adayların sayısı 30'a düşecek. Bu aşamadan sonra ise dört saatlik bir mülatak yapılacak ve mülakat sonrasında seçilen 24 katılımcıya Mars One'da tam zamanlı çalışma fırsatı sunulacak.



Son aşamayı geçmeyi başaran bu 24 katılımcı arasından ise sadece dördü Mars'ta koloni kurmak için düzenlenecek ilk yolculuğa katılabilecek. Kendilerinden önce gönderilecek insansız araçlar tarafından kurulacak yapılarda yaşayacak olan bu 4 koloniste daha sonraki yıllarda yeni isimler de katılacak. Mars One projesinin başarıyla hayata geçirilip geçirilemeyeceği tartışma konusu olmaya devam ediyor olsa da, Mars One organizasyonu planlandığı gibi yol almaya devam ediyor.



http://www.gizmag.com/mars-one-colonist-selection-round-three-four/38485/