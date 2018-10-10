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Marshall yeni kulak içi, bluetooth kulaklığı Minor II'yi piyasaya sürdü

Dünyaca ünlü elektronik müzik ekipmanı üreticisi Marshall, yeni kulak içi bluetooth kulaklığı Minor II'yi piyasaya sürdü. Cihazın özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
4,9b
1
5
Cep Tel Aksesuarları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Marshall Amplification, müzik amfileri, ses sistemleri, kulaklıklar ve daha pek çok farklı müzik materyali üreten İngiltere merkezli bir şirket. Geçtiğimiz yıllarda Minor isimli kablolu, kulak içi kulaklık modelini piyasaya süren Marshall, şimdi ise cihazın devamı niteliğindeki Minor II Bluetooth ile döndü. Tasarımsal olarak serinin önceki modeli Minor ile çok büyük oranda benzer olan cihaz, teknik açıdan çok daha güçlü ve çok daha iddialı.
Kulaklıklarınız kulağınızda iken hareket kabiliyetinizin kısıtlanmasına engel olacak bir tasarıma sahip olan cihaz, bağlantı kablosunun sağ tarafında ses seviyesini vb. ayarlayabileceğiniz bir kontrol düğmesi ve batarya bulunuyor.
Firmanın belirttiği kadarı ile Minor II 12 saat aralıksız çalışabiliyor ve hızlı şarj desteği sayesinde iki saatten kısa sürede tamamen şarj olabiliyor. Minor II ayrıca, Bluetooth 5.0 bağlantısına ve Bluetooth aptX ses desteğine sahip.
Türkiye fiyatı henüz belli olmayan cihaz, 129 dolarlık(780+ TL) bir fiyat etiketi ile Marshall’ın resmi web sitesinden satışa sunuldu. 
 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/10/9/17954922/marshall-minor-ii-bluetooth-in-ear-wireless-headphones-acton-stanmore-woburn-update Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 ay
Eoz Air isimli bi projeye girmiştim, geçen gün geldi. Ses ve konuşma kalitesi baya tatminkar. AptX ve Bluetooth 5 destekliyor ve çifti 99 dolar. Marşal iyi eklemiş :)
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intel7mix 7 ay
Fiyatını görmeden daha güzeldi. Bildiğiniz kablosuz diye gelin sizi öpelim demişler resmen.
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Samura ii 7 ay
"elektronik müzik ekipmanı" üreticisi? controller, mixer fln mı üretiyorlar yada hoparlör gb olan bu parçalar elektronik olduğu için mi öyle yazdınız. hangisini kastediyor olursanız olun ki Marshall Launchpad vs. elektronik müzik yapmaya yardımcı aletler üretmiyor. hoparlör kastınızsa bunu sunny de yapıyor. her 2 durumdada ifade çok yanlış. İnanılmaz rahatsız edici durmuyor mu "elektronik müzik ekipmanı"
yada tr fiyatı 800 tl olması beni böyle gerdi :D
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Sordinocelal 7 ay
Güzellll
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Whippoorwill 7 ay
Teşekkürler. 2 tane sardırdım.
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