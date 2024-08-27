Sony, uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Sony, 2021 yılında 100 dolar fiyatla piyasaya sunduğu WF-C500 kablosuz kulaklığının yeni modelini tanıttı. Yeni tasarıma ve daha gelişmiş özelliklere sahip yeni WF-C510 modeli, 60 dolar ile selefinden çok daha cazip fiyatla piyasaya çıkıyor.

Sony WF-C510 özellikleri

WF-C500 modelinden %20 daha küçük ve %15 daha hafif olan WF-C510, Sony'nin kapalı tipteki en küçük tasarımı olma özelliği taşıyor. Uygun fiyatlı kulaklık, 360 Reality Audio desteği, IPX4 koruma derecesi, şeffaflık modu gibi özellikleri barındırıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği ise kulaklıkta yer almıyor.

Tam Boyutta Gör Sony, WF-C510'un tek şarjla 11 saat kullanım süresine sahip olduğunu belirtiyor. Kutusuyla beraber ise bu süre 22 saati buluyor. Ek olarak, hızlı şarj desteği sayesinde sadece 5 dakikalık şarjla bir saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Kulaklığa eklenen bir diğer önemli özellik çoklu Bluetooth bağlantısı. Bu sayede, iki cihaza aynı anda bağlanarak cihazlar arasında kolaylıkla geçiş yapılabiliyor.

Uygun fiyatlı bir kulaklık mı yoksa premium bir model mi? 3 gün önce eklendi

Sony WF-C510, siyah, mavi, beyaz ve sarı renk seçenekleriyle 60 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Teslimatların Eylül ayının başında yapılması planlanıyor.

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Sony, uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığını tanıttı