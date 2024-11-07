Amazon’da TWS Bluetooth kulaklıklarda dikkat çeken indirimler!

Gülümseten Kasım indirimlerinde TWS kulaklıklar ve Bluetooth kafa üstü kulaklıklarda cazip teklifler mevcut. Bu içeriğimizde indirimli Bluetooth kulaklıkları bir araya getirdik.
İndirimli TWS Bluetooth Kulaklıklar
- Baseus Encok WM01 2022: 426 TL
- Baseus Bowie E16 True Wireless Bluetooth Kulaklık: 474 TL
- Xiaomi Redmi Buds 4 Active: 479 TL
- Blaupunkt B120 TWS Kulaklık: 620 TL
- Anker Soundcore K20İ: 854 TL
- Baseus Bowie E5x True Wireless Bluetooth Kulaklık: 879 TL
- Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 948 TL
- Xiaomi Redmi Buds 5 - Siyah: 999 TL
- Samsung Galaxy Buds FE 1.234 TL
- Jabra Elite 4 Kablosuz Gürültü Engelleme Özellikli - Pembe: 1.699 TL
- Jabra Elite 4 Kablosuz Gürültü Engelleme Özellikli - Gri: 1.700 TL
- Jabra Elite 4 Active: 1.979 TL
- Sony WH-CH520 Kablosuz Bluetooth Kulaklık: 2.069 TL
- EarFun Air Pro 3 TW500W Beyaz 6 Mikrofonlu ENC + Hybrid ANC Kulaklık: 2.082 TL
- JBL Tune FLEX NC Kulakiçi TWS Kulaklık: 2.159 TL
- HUAWEI FreeBuds 4e TWS Bluetooth Kulaklık: 2.233 TL
- Anker SoundCore Life P3 Kırmızı: 2.249 TL
- Jabra Elite 5 Kulakiçi Kulaklık Titanium Black: 2.350 TL
- ASUS ROG Cetra True Wireless Gaming Kulaklık: 3.102 TL
- Samsung Galaxy Buds3 Gümüş: 3.799 TL
- Marshall Minor IV: 4.084 TL
- JBL Endurance PEAK III TWS Kulaklık: 4.226 TL
- Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık: 4.999 TL
- Sennheiser Accentum True Wireless Kulak İçi Kulaklık: 6.929 TL
- JBL Tour Pro 2 Ekranlı Kulaklık: 7.199 TL
- Sennheiser Momentum True Wireless 3: 9.569 TL
İndirimli Bluetooh Kafa Üstü Kulaklıklar
- Baseus D02 Pro Bluetooth Kulaklık Siyah: 889 TL
- Havit H630BT Pro Anc Kulak Üstü Katlanabilir Bluetooth Kulaklık Pembe: 899 TL
- Philips TAH5205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık:1.282 TL
- JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık: 1.349 TL
- Baseus H1i Bowie ANC Kulaklık: 1.499 TL
- Sony WH-CH520 Kablosuz Bluetooth Kulaklık: 2.069 TL
- Anker SoundCore Life Q30 Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 2.149 TL
- JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık: 2.239 TL
- Sennheiser ACCENTUM Wireless Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık: 6.934 TL
- SENNHEISER ACCENTUM Plus Wireless, Hibrit Adaptif ANC: 8.189 TL
- Beats Solo 4: 7.983 TL
- Beats Studio Pro: 9.599 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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