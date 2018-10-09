Google Pixel USB-C kulaklıklar duyuruldu

Geçen yıl Pixel 2 serisi ile Pixel Buds adında kablolu bir kulaklık seti duyuran Google bu yıl ise kablo üzerinden gitmeye karar vermiş. Google Pixel USB-C kulaklık modeli adından da anlaşılacağı üzere Tip-C bağlantısına sahip.

Google Pixel USB-C Buds özellikleri ve fiyatı

Google Pixel 3 serisinin kutusuna dahil olan yeni kulaklıklar bazı önemli özellikler ile geliyor. USB Tip-C üzerinden tatmin edici bir ses kalitesi sunan kulaklıklar yazılım tarafında kullanıcıya kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Google Pixel 3 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Kontrol modülünün üzerindeki siyah Google Assistant tuşuna bastığınız zaman dijital asistan devreye giriyor. Asistana verdiğiniz sesli komutlar telefon üzerinden işlenerek yerine getiriliyor ve yine sesli olarak kullanıcıya dönüş yapılıyor.

Kullanıcı dijital asistana Google Translate çevirmenine geçiş yapmasını isterse yine telefon üzerinden 42 dilde sesli olarak çeviri yapma imkanına sahip. Diğer taraftan ses yükseltme kısmına uzun bastığınız zaman dijital asistan bu kez sesli olarak gelen bildirimlerinizi size okuyor.

Son dönemde giderek yükselen kutu içi kaliteli kulaklık trendine Google da böylece katılmış oldu. Google Pixel USB-C kulaklık modeli ayrı olarak da satılıyor ve fiyatı 30$ olarak belirlenmiş.