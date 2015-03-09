"Mars'ın yüzeyinde okyanus oluşturacak kadar su bulunuyordu"

NASA'nın 4 Milyar yıl önceki Mars görünümü tahmini





Uzun bir süredir Mars ile ilgili su tartışmaları yapılıyor, öyle ki kızıl gezegen üzerinde su kalıntıları veya su bulunması daha önce yaşam olmasıyla ilgili önemli ipuçları veriyor. NASA ise Mars'da geçmişte su bulunduğu ile ilgili iddiaları bir adım daha ilerleterek bilimsel verileri kullanarak gezegen üzerinde 4 Milyar yıl önce çok miktarda su bulunduğunu iddia etti.

Araştırma 6 yıl boyunca atmosferin düzeyde izlenen Mars yüzeyinden alınan verilerin birleştirilmesiyle yapıldı. Araştırma sonucunda sığ bir şekilde (Derin bölgeler yaklaşık 1 mil = 1.6 km kadar) "Kızıl Gezegen"in yarısını kaplayabilecek su kütlesinin bulunduğu ancak bu kütlenin bir kısmının zaman içerisinde (Yaklaşık %87) uzayda kaybolduğu düşünülüyor.

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Bu iddialar ise çok uzun süre önce yıllar boyunca üzerinde su bulunduran komşu gezegenimizde daha önce yaşam olabileceği iddialarını da beraberinde getiriyor. Henüz daha önce gezegende canlıların yaşayıp yaşamadığı ile ilgili somut bir şey söylemenin mümkün olmadığı açıklanırken en azından deniz altında yaşayan canlıların çok uzun yıllar önce Mars'a hayat vermiş olabileceği heyecan verici bir şekilde dile getirilebiliyor.