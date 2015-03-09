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"Mars'ın yüzeyinde okyanus oluşturacak kadar su bulunuyordu"

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,1b
1
51
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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NASA'nın 4 Milyar yıl önceki Mars görünümü tahmini 

Uzun bir süredir Mars ile ilgili su tartışmaları yapılıyor, öyle ki kızıl gezegen üzerinde su kalıntıları veya su bulunması daha önce yaşam olmasıyla ilgili önemli ipuçları veriyor. NASA ise Mars'da geçmişte su bulunduğu ile ilgili iddiaları bir adım daha ilerleterek bilimsel verileri kullanarak gezegen üzerinde 4 Milyar yıl önce çok miktarda su bulunduğunu iddia etti.
Araştırma 6 yıl boyunca atmosferin düzeyde izlenen Mars yüzeyinden alınan verilerin birleştirilmesiyle yapıldı. Araştırma sonucunda sığ bir şekilde (Derin bölgeler yaklaşık 1 mil = 1.6 km kadar) "Kızıl Gezegen"in yarısını kaplayabilecek su kütlesinin bulunduğu ancak bu kütlenin bir kısmının zaman içerisinde (Yaklaşık %87) uzayda kaybolduğu düşünülüyor.
Bu iddialar ise çok uzun süre önce yıllar boyunca üzerinde su bulunduran komşu gezegenimizde daha önce yaşam olabileceği iddialarını da beraberinde getiriyor. Henüz daha önce gezegende canlıların yaşayıp yaşamadığı ile ilgili somut bir şey söylemenin mümkün olmadığı açıklanırken en azından deniz altında yaşayan canlıların çok uzun yıllar önce Mars'a hayat vermiş olabileceği heyecan verici bir şekilde dile getirilebiliyor.
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mcebi001 4 yıl
Dünyanın koruma kalkanı ozon ve benzeri gazlar, zamanında bir sebepten bu koruma duvarı mars da yok olmuş ve hidrojen oksijen gibi yaşam elementleri uçup gitmiş ..mars aslında bizim gelecekteki halimiz bence...
Dünyanın koruma kalkanı ozon ve benzeri gazlar, zamanında bir sebepten bu koruma duvarı mars da yok olmuş ve hidrojen oksijen gibi yaşam elementleri uçup gitmi...
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mcebi001 4 yıl en beğenilen
Dini her şeye karıştırsak klavuz edinsek (oku ) sözcüğünü ilke edinip her şeyin resmine değil ne anlattıgına baksak ne işid gibi rezil guruplar olurdu nede böylesi cahil geri fikirli müslümanlar olurdu...

Kilit nokta şurada ama allahın kelamını baz almak lazım.. bilmem hangi şeyh onu buyurdu bilmem hangi efendi bunu buyurdu diyip dinide yozlaştırmamak lazım..
Dini her şeye karıştırsak klavuz edinsek (oku ) sözcüğünü ilke edinip her şeyin resmine değil ne anlattıgına baksak ne işid gibi rezil guruplar olurdu nede böy...
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BaŞKumandaN 4 yıl
Normalde mars ın da dünya gibi okyanusları olan ve ormanları olan bir gezegen olması lazımdı en azından bukadar çorak olmaması gerekirdi. Çünkü güneşe olan uzaklıgı yaşam için elverişli sayılır
Bununda bir hikmeti vardır elbet
allahu teâla isteseydi marsta şu an dünya gibi bi gezegen olabilirdi
fakat güneş sisteminde tek yaşanılabilen gezegen dünya
belliki dünya imtihan için yaratıldı. Yaşama elverişli hale getirildi
mesela ay sanki dünyadaki yaşamın başlaması için getirilip yerine konulmuş.

3 Yanıt Yanıtla
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Mephalay 4 yıl BaŞKumandaN
gamewon
Normalde mars ın da dünya gibi okyanusları olan ve ormanları olan bir gezegen olması lazımdı en azından bukadar çorak olmaması gerekirdi. Çünkü güneşe olan uzaklıgı yaşam için elverişli sayılır
Bununda bir hikmeti vardır elbet
allahu teâla isteseydi marsta şu an dünya gibi bi gezegen olabilirdi
fakat güneş sisteminde tek yaşanılabilen gezegen dünya
belliki dünya imtihan için yaratıldı. Yaşama elverişli hale getirildi
mesela ay sanki dünyadaki yaşamın başlaması için getirilip yerine konulmuş.



Bu bakiş açisiyla bilim ve teknoloji den haz almak güç.
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Kartal Göz 4 yıl BaŞKumandaN
gamewon
Normalde mars ın da dünya gibi okyanusları olan ve ormanları olan bir gezegen olması lazımdı en azından bukadar çorak olmaması gerekirdi. Çünkü güneşe olan uzaklıgı yaşam için elverişli sayılır
Bununda bir hikmeti vardır elbet
allahu teâla isteseydi marsta şu an dünya gibi bi gezegen olabilirdi
fakat güneş sisteminde tek yaşanılabilen gezegen dünya
belliki dünya imtihan için yaratıldı. Yaşama elverişli hale getirildi
mesela ay sanki dünyadaki yaşamın başlaması için getirilip yerine konulmuş.




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BatuKır 4 yıl BaŞKumandaN
gamewon
Normalde mars ın da dünya gibi okyanusları olan ve ormanları olan bir gezegen olması lazımdı en azından bukadar çorak olmaması gerekirdi. Çünkü güneşe olan uzaklıgı yaşam için elverişli sayılır
Bununda bir hikmeti vardır elbet
allahu teâla isteseydi marsta şu an dünya gibi bi gezegen olabilirdi
fakat güneş sisteminde tek yaşanılabilen gezegen dünya
belliki dünya imtihan için yaratıldı. Yaşama elverişli hale getirildi
mesela ay sanki dünyadaki yaşamın başlaması için getirilip yerine konulmuş.



ay ile ilgili bu görüşü ngc deki belgeselde anlatmışlardı
ay büyüklüğündeki bir cismin orada fiziken oluşmasına normalde imkan yok
aya iniş yapan apollo modüllerinden biri inişe saniyeler kala itici roketleri erken kapattığından aya çarpıyor ve bütün ay yüzeyi içi boş bir çan gibi titreşim yapıyordu
aynı şekilde jüpiter gibi bir devin normalde güneşe bu kadar yakın olmaması gerekirdi ama meydana gelen bir anomali jupiteri iç güneş sistemine itti
bu yüzden bereketli marsın durumu değişti dünya avantajlı konuma geldi
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ygultekin82 4 yıl
En azından fosil bulunmalı.
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Mephalay 4 yıl
Su evrende cok kolay bulunabilen bir madde. Hidrojen , Helyum ve oksiyen cok fazla var. Bazi galaksiler direkt su buhari ile cevrelenmis sekilde duruyorlar. Su olmasi, yasanilabilir olmasi icin ( en azindan bizim asina oldugumuz yasam formlari icin ) gerekli ancak yeterli degil. Suyun, bizim istedigimiz sicaklik araliginda, protein olusturabilecek diger maddeler ile birlikte uzunca bir sure var olmus olmasi gerekiyor. Marsin atmosferi cok fazla karbon dioksit iceriyor ve sivi halde su yok, ya da henuz bulunamadi. Kepler teleskobuyla kesfedilen ve neredeyse butunuyle okyanuslardan olustugu tahmin edilen gezegenler var. en.wikipedia.org/... . Yasamin okyanuslarda basladigi dusunulurse dedigim gibi bizim asina oldugumuz yasam formlarina rastlama ihtimalimiz bu gezegenlerde de hayli fazla. Ancak su yeterli degil.
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antonidas 4 yıl
Marsta şu an donmuş halde buz olması lazım.
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doctor_bey 4 yıl
Acaba orada da küresel ısınma nanesi mi meydana geldi
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Kartal Göz 4 yıl
Bilim konusunda din tartışılıyor saçmalığa bak. Şu tartışmayı fitilleyen ilk mesajı atanı sınırsız uzaklaştırmaları lazım aslında.
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engurlu 4 yıl
İslam tarihinde bilim adami sayisi batililardan cok daha fazladir..Musluman sifatini gorunce öcü gormus gibi olan ya da ateist olan arkadaslar biraz arastirsa bu bilim adamlarinin bilime katkilarinin ne denli buyuk oldugunu ,nelere on ayak olduklarini ogreneceklerdir..

Farabi : Fizik alanında ses konusunda araştırmalar yapmış, ud ve kanun gibi musiki aletlerini bulmuştur. Kendinden sonra gelen hem Müslüman hem de batılı ilim adamlarına yol göstermiş günümüzde öğrenci değişim hareketlerinden birine adı verilmiştir.

İbn-i Sina :Tıp Kanunu kitabı 1.000.000 kelimelik bir tıp ansiklopedisidir. Bu kitapları tüm dünyada ders kitabı olarak okutulmuştur..

Kindi : İlk pergel kullanan kisidir,sivilarin ozgul agirligini bulmustur..

Battani :1000 yıl kadar önce Matematikte Trigonometriyi bulan ve Müslüman ve Astronomi ve Matematikçi olarak bilinmektedir. Ayın güneş etrafında dönmesini 365 gün, 5 saat, 48 dakika 24 saniye olarak hesaplamıştır. Günümüzde ise bu 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve46 aniye olarak hesaplanmıştır yani 22 saniye yanılmış

Nurettin Batruci :Modern astronominin kurucusu kabul edilir ve bütün gezegenlerin iki kutuplu olduğu, gök cisimlerinin hareketlerinin kutuplar arasında olduğunu, gezegenlerin günlük dönüşlere sahip olduklarını, yıldızların bulunduğu gök tabakalarının değişken olduğunu, gök cisimlerinin hareketlerinin doğudan batıya doğru olduğunu v.b gibi birçok astronomi gerçeğini bundan 800 sene önce tespit etmiş batılı ilim adamları ise ondan 400 veya 500 sene sonra bunları fark edebilmişlerdir.


Daha yuzlerce bilim adami var liste uzar gider.. Ayrica bu bilim adamlarinin bunlarin haricinde bati dunyasina on ayak olan matematik,tip,cografya,eczacilik,fizik,muzik,astronomi dalinda 10 larca yazili eserleri vardir..

Din dusmanligi yapmak yerine emredildigi gibi OKU sak tartismalara gerek kalmaz..
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Guaire 4 yıl
Mars'ta helak edilmiş bir millet yok.

Mars zaten yapısı itibariyle daha baştan bu hale gelmeye mahkummuş.

Velev ki melek gibi günahsız varlıklar yaşasa yine bu hale gelecekti.

Bu forum belli ki bilimsel haberlere yorum yapabilecek bir kitleye hitap etmiyor.
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Janus_Prospero 4 yıl
Mars'ın atmosfer basıncı düşük olduğu için su asla sıvı halde bulunamaz. O yüzden şu anda Mars'ta bulunan bütün su ve karbondioksit buz kütleleri biçiminde katı halde bulunmaktadır. Ayrıca atmosfer ısıyı çok iyi tutamadığı için ısı suyun donma noktasının altında. Ama Mars'ta eskiden uzaylıların yaptığı kanallar olduğu zannedilen akarsu yatakları var. Bu nasıl oluyor?

Bilim adamlarının öne sürdüğü iddiaya göre eskiden Mars'ın atmosferi daha yoğundu ve iklimi Dünya'yı andırıyordu. Su sıvı halde bulunduğu gibi akarsular ve okyanuslar mevcuttu. Ama Mars'ın Dünya'nın sahip olduğu Ay gibi kararlı ve düzenli büyük bir uydusu olmadığı için Mars güneş etrafında dönerken 50.000 yıl içinde olan yörünge yalpalaması hareketinden çok etkilendi, eksen eğikliği bozuldu ve Mars'ın iklimi o yüzden sürekli değişti. Dünya'da da bu yörünge yalpalama hareketi oluyor ama Ay kütleçekim etkisi ile bu yalpalamanın etkisini azaltıyor. Biçimsiz ve düşük kütleli kaya uydular Phobos ve Deimos Mars'ı stabil tutmakta yetersiz.

Ama uzak gelecekte Güneş ısındıkça ve şiştikçe Mars'ta buzullar yeniden eriyecek, Mars'ın yüzeyi ve atmosferi ısınacak ve Mars Dünya'ya benzer iklim koşullarına sahip olacak.

Kaynak:
National Geographic Dergisi - Kozmik Bağlantı, Carl Sagan
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Hümiyettin 4 yıl
Desteksiz iddialar ortaya atıyorsun.
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aktorun 4 yıl
@BSC Haber Ediyoru : güneş bile bize doğru ısıyı şaşırmadan veriyor, 1 metre yakınlaşsa herşey biter
:))))
Dunya, Gunes etrafinda eliptik bir yorungede dolasir. Güneş'ten en az uzaklığı 147.097.000 Km. en çok uzaklığı 152.099.000 Km. olup ortalama uzaklık 149.586.000 Km.'dir. Yani Gunes'e en uzak mesafe ile en yakin mesafe arasinda 2 milyon Km var, 1 metre de nereden cikti :)
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Blue_Low 4 yıl
Marsa insan kolonisi gönderilecek deniliyordu marsta atmosfer yaratıp yeşillendirmek mümkünmüş
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