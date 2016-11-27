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Mars'ta bulunan dev buz kütlesi yerleşimcilerin işini kolaylaştırabilir

Mars'ın Utopia Planitia bölgesinin altında devasa bir buz kitlesi bulundu. Bu buz kitlesinin ileride Mars'a koloni kuracak yerleşimcilerin işini fazlasıyla kolaylaştıracağı söyleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,7b
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Uzay
Erhan Tan
Haber Editörü
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Mars'ın yüzeyinin altında devasa buz kitlelerinin bulunduğu bir süredir biliniyordu, ancak bugüne kadarki genel kanı bu buz kütlelerinin sadece kutup bölgelerinde yer aldığı yönündeydi. Mars'ın yüzeyinde yürütülen yeni araştırmalar ise bu kanının yanlış olduğunu ortaya çıkardı.
NASA tarafından Mars'ın incelenmesi için uzaya fırlatılan Mars Reconnaissance Orbiter aracının yerin altına giren radarını kullanan araştırmacılar, Utopia Planitia havzasında devasa bir buz kitlesi buldular. 60 ile 200 metre arası bir kalınlığa sahip olan bu devasa buz kitlesinin alan olarak New Mexico eyaletinden daha büyük olduğu söyleniyor. Üstelik bu buz tabakasının en az yüzde 50 saflıkta olduğu söyleniyor.
Utopia Planitia'nın yüzeyindeki çatlakları ve çökükleri inceleyen araştırmacılar, uzun süredir bu bölgede buz kitlelerinin bulunduğunu düşünüyorlardı. Ancak daha önce gezegeni inceleyen Mars Odyssey uzay aracı sadece yüzeyi inceleyebildiği için bu teori doğrulanamıyordu. Mars Reconnaissance Orbiter'ın yerin altına girebilen radarı yüzeyin altındaki buz kitlesinin keşfini mümkün hale getirdi.
New York Times'a konuşan araştırmacılara göre Utopia Planitia havzasının altındaki bu devasa buz kütlesi, büyük ihtimalle Mars'ın buz çağı sırasında oluştu ve toprak altında kaldığı için buharlaşmadan veya eriyip bir göle dönüşmeden buz halinde kaldı.
Bulunan bu yeni buz kütlesi, Kızıl Gezegen'in geçmişini anlamak için son derece önemli bir buluş olmasının yanı sıra gezegen ile ilgili gelecek planlarını da yakında ilgilendiriyor. Gelecekte Mars'a koloni kuracak yerleşimciler, yeni bulunan bu buz kütlesi sayesinde kutuplar yerine, şartların çok daha elverişli olduğu Utopia Planitia bölgesine yerleşebilecekler.

https://www.engadget.com/2016/11/27/mars-hides-gigantic-ice-sheet/ Yorum Yaz
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Behnanbalaban 3 yıl en beğenilen vamp
Nadir dünyalar hipotezi diye bir şey var onu bir araştırın önce. Güneş Sistemi ve belki de Evren'de meteor aktivitesi olarak en düşük gezegende yaşıyoruz. Bu gezegenin belki de evrimleşme sürecinde üst-kompleks canlılık düzeyine atlamasını sağlayan en önemli özelliği. Bu sağlayan şey ise birden fazla yani multifaktöryel. Bunun başında Atmosfer, Ay ve Jüpiter geliyor. Her neyse, tutup da Güneş ısınınca ya da meteor çarpınca gibi bilimsel değeri olmayan ya da son derece az olan örneklerle konuyu ilerletmek mümkün değil. Dünyada olacak şey, Dünya dışı değil bizzat insanlar tarafından Dünya içi etkenler yüzünden olacaktır. Zaten araştırmacıların korkusu da bu yönde. En çok korkulanı da Nükleer savaş.
Ayrıca benim bahsettiğim husus ile sizin dikkatinizi çektiğiniz konunun bir alakası da yok, ne diye bana cevap verdiniz onu da anlamadım. Ülkemiz için önemsiz olduğu gerçeği ABD ve Avrupa içinde geçerli. Nasa'nın pek çok ödeneği başarısız roket denemeleri sonucu kesildi ABD'de. Pek çok programını sonlandırdı. Onlarca yıldır, soğuk savaş sağ olsun kim daha çok ileri gidecek diye çalışmalar yürütüldü uzay programlarında. Mevcut durumun yürütülmesinde birkaç idealist insan dışında dünya genelinde ne bir bilim camiası ne de devletler düzeyinde konsessus da mevcut değil. Yani Mars'a kolonileşelim, Dünya'da her an kıyamet kopabilir diye bir sebep belkide sonlardadır mevcut çalışmalar için. Bu sadece kamuyu, bu harcanan paralar boşa gitmiyor bakın diyerek rahatlatmaktan öte bir şey de değil. Olası bir kıyamet senaryosunda yine en elverişli- ucuz yer Dünya'da olacaktır.
Bir kez daha vurgulamak istiyorum, ne bilim camiasında ne de hiçbir ülkede devlet düzeyinde Dünya'da kıyamet kopacak o zaman gidelim bir yerlerde kolonileşelim diye bir politikası yok. Olaylar merak ve geleceğe yatırım maksadıyla sürmekte. Öyle ya da böyle İnsanoğlu Dünya dışına çıkacak ve bunu en ucuz yolla yapmak istiyor. 40 sene önce Ay'a birden çok kez giden İnsanlık Mars'a neden bu kadar uzun süredir ayak basmadı? Sebebi maliyet, geri dönüşüm ve kalıcılık oluşturmak içindi. Şu an Mars'a gidecek teknolojimiz var ama pahalı, mesela SpaceX bu sebeple yeniden kullanılabilir roket sistemleri üzerinde çalışıyor tek amaçları Mars'a defaatle gidip gelecek ulaşım araçları üretebilmek. Bu daha da uzatılabilir. Olayın aslı bu yani, kıyamet filan değil.
Nadir dünyalar hipotezi diye bir şey var onu bir araştırın önce. Güneş Sistemi ve belki de Evren'de meteor aktivitesi olarak en düşük gezegende yaşıyoruz. Bu g...
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asosyal mühendis 3 yıl
Mars'a biz çıkmış olsaydık Mars yerine Plüton a giderdik sonra çok gitmişik yaw diyip geri dönerdik ve kendimizi venüs de bulurduk. Ve mutlu son :D
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WarSaw 3 yıl
size çok basit bir soru uzayda yolculuk yaparken namazı hangi yöne doğru kılacaksınız dünya ve sizin geminiz sürekli hareket halinde olacak hadi diyelim mükemmel otomatik sistemler sizi hep 360 derece hep dünyaya doğru çevirmeyi sağladı ozaman tapındığınız nokta dünyamı olacak veya yaratıcı diye tapındığınız nokta dünyadaki siyah bir betonmu olmuş olacak?
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kadirirdem 3 yıl
Hemen yerleşmemiz lazım marsa oranında içine edelim bir an önce...
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assasin34 3 yıl
yaw he he..
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comarsavar 3 yıl
marsta tuvaletlerde taharet muslugu da olacak o zaman hem abdest falan da alabilirsiniz hadi yine iyisiniz hacilar marsta namaz kilmak herkese nasip olmaz. allah'a yakin olmak her zaman daha onemlidir bunun mars'i dunyasi olmaz ama namaz saatleri sasabilir uzayda zaman kavrami biraz farklidir, uzay zamani buker ve zaman daha yavas akar dunyaya gore ama bunlar ufak sorunlar cozulur kazasini kilarsiniz onemli olan niyet sonucta mars topraklarina pAK alninizi koyup dünyaya dogru namaz kilacaksiniz bu inanilmaz bisey. belki o zamana kadar uzaylilar bizi bulur ve onlarla cuma'ya gideriz. i love science <3
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1 2 yıl comarsavar
comarsavar
marsta tuvaletlerde taharet muslugu da olacak o zaman hem abdest falan da alabilirsiniz hadi yine iyisiniz hacilar marsta namaz kilmak herkese nasip olmaz. allah'a yakin olmak her zaman daha onemlidir bunun mars'i dunyasi olmaz ama namaz saatleri sasabilir uzayda zaman kavrami biraz farklidir, uzay zamani buker ve zaman daha yavas akar dunyaya gore ama bunlar ufak sorunlar cozulur kazasini kilarsiniz onemli olan niyet sonucta mars topraklarina pAK alninizi koyup dünyaya dogru namaz kilacaksiniz bu inanilmaz bisey. belki o zamana kadar uzaylilar bizi bulur ve onlarla cuma'ya gideriz. i love science <3

Acil şifalar
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12 Angry Men 3 yıl
Uzay madenciliği başlasada, Dünya madenler için çevreye verilen zararlar biraz olsun azalsın.
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Behnanbalaban 3 yıl
Mars'ta hiçbir zaman Dünya'daki gibi bir atmosfer olamayacağı için ancak ve ancak odaların içerisinde bir kolonileşme olacaktır ve özel kıyafetsiz yüzeyde seyahat mümkün değil. Sıcaklık farkına zaten hiç değinmiyorum bile. Benim merak ettiğim kendi kendine yetebilen bir ekosistemi nasıl oluşturacaklar? Buna harcanacak maliyet ne olacak? BU kadar maliyete rağmen kendi kendine yetemezse o zaman vazgeçilebilir ki bu daha trajik bir sonuç doğuracaktır. Onca emek, masraf terkedilebilir. Örnekleri var...
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vamp 3 yıl Behnanbalaban
Behnanbalaban

Mars'ta hiçbir zaman Dünya'daki gibi bir atmosfer olamayacağı için ancak ve ancak odaların içerisinde bir kolonileşme olacaktır ve özel kıyafetsiz yüzeyde seyahat mümkün değil. Sıcaklık farkına zaten hiç değinmiyorum bile. Benim merak ettiğim kendi kendine yetebilen bir ekosistemi nasıl oluşturacaklar? Buna harcanacak maliyet ne olacak? BU kadar maliyete rağmen kendi kendine yetemezse o zaman vazgeçilebilir ki bu daha trajik bir sonuç doğuracaktır. Onca emek, masraf terkedilebilir. Örnekleri var...

Bu dünya ile çarpışma yörüngesine giren 15km lik bir taşı yok edemezsek ne olacak? Bu aklımızla yok mu olalım? Bizim coğrafyamız için bunlar önemsiz konular ama Dünya bu felaketlerin yaşanabileceğini gayet iyi biliyor. Ya da güneş ısındı diyelim ortalama sıcaklık dünyada 80 derece oldu ne yapacağız? Kimse keyfinden çorak, soğuk gezegenlere göç etmeyi planlamıyor zaten.
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Silent Guardian 3 yıl
Herifler taktı kafayı agaaa
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