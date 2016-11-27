Mars'ta bulunan dev buz kütlesi yerleşimcilerin işini kolaylaştırabilir

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Mars'ın yüzeyinin altında devasa buz kitlelerinin bulunduğu bir süredir biliniyordu, ancak bugüne kadarki genel kanı bu buz kütlelerinin sadece kutup bölgelerinde yer aldığı yönündeydi. Mars'ın yüzeyinde yürütülen yeni araştırmalar ise bu kanının yanlış olduğunu ortaya çıkardı.
NASA tarafından Mars'ın incelenmesi için uzaya fırlatılan Mars Reconnaissance Orbiter aracının yerin altına giren radarını kullanan araştırmacılar, Utopia Planitia havzasında devasa bir buz kitlesi buldular. 60 ile 200 metre arası bir kalınlığa sahip olan bu devasa buz kitlesinin alan olarak New Mexico eyaletinden daha büyük olduğu söyleniyor. Üstelik bu buz tabakasının en az yüzde 50 saflıkta olduğu söyleniyor.
Utopia Planitia'nın yüzeyindeki çatlakları ve çökükleri inceleyen araştırmacılar, uzun süredir bu bölgede buz kitlelerinin bulunduğunu düşünüyorlardı. Ancak daha önce gezegeni inceleyen Mars Odyssey uzay aracı sadece yüzeyi inceleyebildiği için bu teori doğrulanamıyordu. Mars Reconnaissance Orbiter'ın yerin altına girebilen radarı yüzeyin altındaki buz kitlesinin keşfini mümkün hale getirdi.
New York Times'a konuşan araştırmacılara göre Utopia Planitia havzasının altındaki bu devasa buz kütlesi, büyük ihtimalle Mars'ın buz çağı sırasında oluştu ve toprak altında kaldığı için buharlaşmadan veya eriyip bir göle dönüşmeden buz halinde kaldı.
Bulunan bu yeni buz kütlesi, Kızıl Gezegen'in geçmişini anlamak için son derece önemli bir buluş olmasının yanı sıra gezegen ile ilgili gelecek planlarını da yakında ilgilendiriyor. Gelecekte Mars'a koloni kuracak yerleşimciler, yeni bulunan bu buz kütlesi sayesinde kutuplar yerine, şartların çok daha elverişli olduğu Utopia Planitia bölgesine yerleşebilecekler.
https://www.engadget.com/2016/11/27/mars-hides-gigantic-ice-sheet/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca benim bahsettiğim husus ile sizin dikkatinizi çektiğiniz konunun bir alakası da yok, ne diye bana cevap verdiniz onu da anlamadım. Ülkemiz için önemsiz olduğu gerçeği ABD ve Avrupa içinde geçerli. Nasa'nın pek çok ödeneği başarısız roket denemeleri sonucu kesildi ABD'de. Pek çok programını sonlandırdı. Onlarca yıldır, soğuk savaş sağ olsun kim daha çok ileri gidecek diye çalışmalar yürütüldü uzay programlarında. Mevcut durumun yürütülmesinde birkaç idealist insan dışında dünya genelinde ne bir bilim camiası ne de devletler düzeyinde konsessus da mevcut değil. Yani Mars'a kolonileşelim, Dünya'da her an kıyamet kopabilir diye bir sebep belkide sonlardadır mevcut çalışmalar için. Bu sadece kamuyu, bu harcanan paralar boşa gitmiyor bakın diyerek rahatlatmaktan öte bir şey de değil. Olası bir kıyamet senaryosunda yine en elverişli- ucuz yer Dünya'da olacaktır.
Bir kez daha vurgulamak istiyorum, ne bilim camiasında ne de hiçbir ülkede devlet düzeyinde Dünya'da kıyamet kopacak o zaman gidelim bir yerlerde kolonileşelim diye bir politikası yok. Olaylar merak ve geleceğe yatırım maksadıyla sürmekte. Öyle ya da böyle İnsanoğlu Dünya dışına çıkacak ve bunu en ucuz yolla yapmak istiyor. 40 sene önce Ay'a birden çok kez giden İnsanlık Mars'a neden bu kadar uzun süredir ayak basmadı? Sebebi maliyet, geri dönüşüm ve kalıcılık oluşturmak içindi. Şu an Mars'a gidecek teknolojimiz var ama pahalı, mesela SpaceX bu sebeple yeniden kullanılabilir roket sistemleri üzerinde çalışıyor tek amaçları Mars'a defaatle gidip gelecek ulaşım araçları üretebilmek. Bu daha da uzatılabilir. Olayın aslı bu yani, kıyamet filan değil.