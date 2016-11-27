Mars'ta bulunan dev buz kütlesi yerleşimcilerin işini kolaylaştırabilir

Mars'ın yüzeyinin altında devasa buz kitlelerinin bulunduğu bir süredir biliniyordu, ancak bugüne kadarki genel kanı bu buz kütlelerinin sadece kutup bölgelerinde yer aldığı yönündeydi. Mars'ın yüzeyinde yürütülen yeni araştırmalar ise bu kanının yanlış olduğunu ortaya çıkardı.

NASA tarafından Mars'ın incelenmesi için uzaya fırlatılan Mars Reconnaissance Orbiter aracının yerin altına giren radarını kullanan araştırmacılar, Utopia Planitia havzasında devasa bir buz kitlesi buldular. 60 ile 200 metre arası bir kalınlığa sahip olan bu devasa buz kitlesinin alan olarak New Mexico eyaletinden daha büyük olduğu söyleniyor. Üstelik bu buz tabakasının en az yüzde 50 saflıkta olduğu söyleniyor.

Utopia Planitia'nın yüzeyindeki çatlakları ve çökükleri inceleyen araştırmacılar, uzun süredir bu bölgede buz kitlelerinin bulunduğunu düşünüyorlardı. Ancak daha önce gezegeni inceleyen Mars Odyssey uzay aracı sadece yüzeyi inceleyebildiği için bu teori doğrulanamıyordu. Mars Reconnaissance Orbiter'ın yerin altına girebilen radarı yüzeyin altındaki buz kitlesinin keşfini mümkün hale getirdi.

New York Times'a konuşan araştırmacılara göre Utopia Planitia havzasının altındaki bu devasa buz kütlesi, büyük ihtimalle Mars'ın buz çağı sırasında oluştu ve toprak altında kaldığı için buharlaşmadan veya eriyip bir göle dönüşmeden buz halinde kaldı.

Bulunan bu yeni buz kütlesi, Kızıl Gezegen'in geçmişini anlamak için son derece önemli bir buluş olmasının yanı sıra gezegen ile ilgili gelecek planlarını da yakında ilgilendiriyor. Gelecekte Mars'a koloni kuracak yerleşimciler, yeni bulunan bu buz kütlesi sayesinde kutuplar yerine, şartların çok daha elverişli olduğu Utopia Planitia bölgesine yerleşebilecekler.

https://www.engadget.com/2016/11/27/mars-hides-gigantic-ice-sheet/