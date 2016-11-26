Trump, NASA'nın iklim araştırmalarını sonlandırmayı planlıyor

ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimleri, sadece ABD'de değil, tüm dünyada merakla takip edildi. Zira ABD başkanının izleyeceği politikalar sadece ABD üzerinde değil, tüm dünyanın geleceği üzerinde etki yaratma potansiyeline sahip. Seçim süreci boyunca dünya genelinde çevreci insanların ve grupların en büyük korkusu, Trump'ın başkan seçilmesi halinde iklim değişikliği konusunda atılan adımların yavaşlaması, hatta durmasıydı.

Donald Trump henüz başkan olarak göreve başlamadı ama şu ana kadar gelen haberler bu korkuları doğrular nitelikte. The Guardian'ın haberine göre Trump, göreve geldikten sonra NASA'nın iklim araştırmalarına ayrılan bütçeyi kesmeyi planlıyor. Daha önce Dünya ikliminin araştırılması için Earth Science Division'a ayrılan bütçenin, bundan sonra evrenin keşfi için harcanacağı söyleniyor.

Elbette ABD'de iklim ve iklim değişikliği ile ilgilenen tek kurum NASA değil. Başta ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) olmak üzere çeşitli devlet kurumları bu konu ile ilgileniyor, ancak NASA'nın bir uzay ajansı olarak sahip olduğu imkanlar, NOAA gibi kurumlardan çok daha fazla. Bu da NASA'yı Dünya'daki iklim değişikliklerini araştırma konusunda en etkili kurum yapıyordu.

NASA, Dünya'yı çevreleyen uydu ağı sayesinde Dünya'da yaşanan birçok iklim olayını takip ediyor ve veriler topluyordu. NASA'nın NOAA gibi ajanslarla birlikte; deniz sıcaklığı, buzulların erimesi, dünya genelindeki sıcaklık oranları ve yağış miktarı gibi önemli konularda topladığı veriler iklim değişikliğinin takibi için önemli bir kaynak sağlıyordu.

http://www.popsci.com/trumps-plan-to-defund-nasas-earth-sciences-division-would-leave-hole-in-climate-research