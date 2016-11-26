Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Trump, NASA'nın iklim araştırmalarını sonlandırmayı planlıyor

Yeni Amerikan başkanı Donald Trump, NASA'nın iklim araştırmalarını sonlandırmayı planlıyor. Dünya'daki iklim olaylarını takip eden Earth Science Division'ın bütçesi kesilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
25
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimleri, sadece ABD'de değil, tüm dünyada merakla takip edildi. Zira ABD başkanının izleyeceği politikalar sadece ABD üzerinde değil, tüm dünyanın geleceği üzerinde etki yaratma potansiyeline sahip. Seçim süreci boyunca dünya genelinde çevreci insanların ve grupların en büyük korkusu, Trump'ın başkan seçilmesi halinde iklim değişikliği konusunda atılan adımların yavaşlaması, hatta durmasıydı.
Donald Trump henüz başkan olarak göreve başlamadı ama şu ana kadar gelen haberler bu korkuları doğrular nitelikte. The Guardian'ın haberine göre Trump, göreve geldikten sonra NASA'nın iklim araştırmalarına ayrılan bütçeyi kesmeyi planlıyor. Daha önce Dünya ikliminin araştırılması için Earth Science Division'a ayrılan bütçenin, bundan sonra evrenin keşfi için harcanacağı söyleniyor.
Elbette ABD'de iklim ve iklim değişikliği ile ilgilenen tek kurum NASA değil. Başta ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) olmak üzere çeşitli devlet kurumları bu konu ile ilgileniyor, ancak NASA'nın bir uzay ajansı olarak sahip olduğu imkanlar, NOAA gibi kurumlardan çok daha fazla. Bu da NASA'yı Dünya'daki iklim değişikliklerini araştırma konusunda en etkili kurum yapıyordu.
NASA, Dünya'yı çevreleyen uydu ağı sayesinde Dünya'da yaşanan birçok iklim olayını takip ediyor ve veriler topluyordu. NASA'nın NOAA gibi ajanslarla birlikte; deniz sıcaklığı, buzulların erimesi, dünya genelindeki sıcaklık oranları ve yağış miktarı gibi önemli konularda topladığı veriler iklim değişikliğinin takibi için önemli bir kaynak sağlıyordu.

http://www.popsci.com/trumps-plan-to-defund-nasas-earth-sciences-division-would-leave-hole-in-climate-research Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
esmerbuyucu 3 yıl en beğenilen Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61

Neyse bizim işimize geliyor ABD'nin çöküşü beyler oturun ve izleyin.

Bu haber sadece ABD'nin çöküşü değil bütün Dünya'nın çöküşüdür. "OBD'NON COKOSO BOYLOR OTORON VO OZLOYON" demekle olmuyor. İklim değişikliği de sadece ABD'nin sorunuydu ya zaten...
Mehmet_Ali61Neyse bizim işimize geliyor ABD'nin çöküşü beyler oturun ve izleyin.Bu haber sadece ABD'nin çöküşü değil bü...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 3 yıl
İstedigi kadar inanmasin...kutuplardaki buzullarda durduk yere eriyor zaten!
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Behnanbalaban 2 yıl
Küresel Isınmadaki yıkıcı etki buzullardan önce okyanus canlılarına olan etki ve özellikle sibiryadaki buzul göllerin altında kalmış toprakta ve sudaki Metanın bu buzların erimesi sebebiyle açığa çıkması. Metan CO2'ye göre yanlış hatırlamıyorsam 10 kat daha sera etkisi oluşturuyor. Bu da ısınan havanın daha hızlı bir şekilde pozitif feed-back yaparak ısınmasına sebep oluyor. Küresel ısı değişimleri ilk başta özellikle okyanusta yaşayan planktonların(özellikle fitoplanktonlar) ölmesi demek ki bu okyanus canlılığının 1. basamağının ortadan kalkması anlamına gelir. Bu durumda besin zinciri başından kesilir tüm okyanus canlılığının durması ihtimal dahilindedir, ayrıca oksijenimizin yarısı okyanuslardan bu fitoplankton-alg canlılık ekibi tarafından üretilmekte.
Küresel Isınma bu şekilde ilk olarak okyanuslarda ölümlerle başlayarak ardından atmosferin yapısını değiştirecek ve devamında hem denizlerde hem karada canlılık tehdit altına girecek tıpkı 250 milyon yıl önce paleozoik dönemin bitişi gibi. (Orada olaylar daha dramatik gelişti tabi.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Amerika fosil yakıtı bıraksın dünya rahat bir nefes alır zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tmk20 3 yıl
açılın trump amerikayı kurtaracak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shovel Knight 3 yıl
daha dün nat geoda izledim tufandan önceyi leo obamaya soruyordu sizden sonraki başkan sizin attığınız adımların bir anda yok sayabilir mi diye obamada öyle bir şey olursa halk neyin ne olduğunu görür falan diyordu hatırladığım kadarıyla böyle bir konuşmaydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsanlukk 3 yıl
Dünyadan ümidini kesmiş demek ki :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehmet_Ali61 3 yıl
Neyse bizim işimize geliyor ABD'nin çöküşü beyler oturun ve izleyin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61

Neyse bizim işimize geliyor ABD'nin çöküşü beyler oturun ve izleyin.

Bu haber sadece ABD'nin çöküşü değil bütün Dünya'nın çöküşüdür. "OBD'NON COKOSO BOYLOR OTORON VO OZLOYON" demekle olmuyor. İklim değişikliği de sadece ABD'nin sorunuydu ya zaten...
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Bu adam tipik Turk patronu gibi minimum masraf maksimum kar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 3 yıl
Oylar tekrar sayıldıktan sonra Trump'ı sonlandırmasınlar da
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 3 yıl
Bu arada ayni konu 2 kez açılmıș sayın adminler...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 3 yıl
İstedigi kadar inanmasin...kutuplardaki buzullarda durduk yere eriyor zaten!
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 3 yıl MS4343
BLACK CODE
İstedigi kadar inanmasin...kutuplardaki buzullarda durduk yere eriyor zaten!

Bak bakayım buz eriyor muymuş artıyor muymuş?
nasa.gov/...
Küresel ısınma kesinliği kanıtlanmış birşey değil. Nasıl ki 1 yıl soğuk olunca "küresel ısınma çöktü" diyemiyorsak 50 yılda ısınma eğilimi gözlendi diye "küresel ısınma vardır" diyemeyiz.
Yaşadığımız gezegen 4,5 milyar yıllık. Kıçı kırık iki fabrika açıldı diye felakete sürüklenecek değil.
Trump doğru şeyi yapıyor.
6 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5475 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasa, çevre ve
9 etiket daha iklim değişikliği ABD donald trump noaa Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mars'ta bulunan dev buz kütlesi yerleşimcilerin işini kolaylaştırabilir 3 yıl Intel Kaby Lake fiyatları ortaya çıktı 3 yıl Avatar 2 filminin vizyon tarihi açıklandı 3 yıl WhatsApp indirirken izle dönemini başlatıyor 3 yıl Huawei: Akıllı telefonlarınızı bir kenara bırakın 3 yıl Playstore'dan büyük yıl sonu indirimleri 3 yıl Kredi vermede mobil dönem başlıyor 3 yıl Amaçsız bir kuyu kazma etkinliğine para verir misiniz? 3 yıl Jaguar Land Rover LTD. ilk elektrikli aracını İngiltere'de üretecek 3 yıl Türkiye'de korsan dizi-film siteleri yılda 1 milyon dolardan fazla kazanıyor 3 yıl Japan Display ileri seviye VR ekranlar geliştirdiğini duyurdu 3 yıl Tübitak, parlayan yıldızı işte böyle görüntüledi 3 yıl Bir insansız hava aracımız daha silahlandı: Vestel Karayel'in tüm detayları 3 yıl Microsoft'tan Android uygulamaları için önemli güncellemeler 3 yıl Instagram'da ekran görüntüsü aldığınızda artık karşı tarafa bildirim gidecek 3 yıl Samsung'tan Note 5'e Note 7 yazılımı 3 yıl ABD donanmasının 4 milyar dolarlık yeni destroyeri yine bozuldu 3 yıl LG G6, 2017'de çıkarılabilir pil, iris tarayıcı ve MST mobil ödeme ile geliyor 3 yıl Pakistan, Türkiye’den ve Çin’den savaş gemisi alacak 3 yıl Yeni BMW 5 Serisi için M Performance ekipmanları duyuruldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Trump, NASA'nın iklim araştırmalarını sonlandırmayı planlıyor Sonraki Thermaltake'ten E-ATX Kasa 3 yıl AMD’nin Zen mimarisinin yeni mühendislik örnekleri sızdırıldı 3 yıl Xiaomi: 10 milyar telefon satsak da kar etmiyoruz 3 yıl Kara Cuma ve Şükran Günü alışverişlerinde mobil ödeme rekoru 3 yıl Keskin bir çizgiyle ayrılan adaletsiz yaşam koşulları drone ile görüntülendi 3 yıl Android 7.1 güncellemesi Nexuslara geliyor 3 yıl HTC Vive kaskı 140 bin barajını geçti 3 yıl Apple 2017'de iPad serisine 10.5 inçlik model ekleyebilir 3 yıl Türk geliştiricilerden kaykay oyunu denemesi 3 yıl Microsoft en iyi akıllı telefonu geliştirme çabasında 3 yıl 2si1 "Yenilenebilir" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl NASA'dan SpaceX'e tam 112 milyon dolar değerinde kontrat 3 yıl Huawei CEO'su CES 2017'de mobil teknolojilerin geleceği hakkında konuşacak 3 yıl Amazon Souq'u almak için masada 3 yıl AppStore’da ve Google Play Store’da oyunlarda büyük indirim 3 yıl Yeni MacBook Pro’lar özellikle yük altında hata veriyor 3 yıl Facebook Çin pazarına girmek için sansüre boyun eğdi 3 yıl Hindistan nakitsiz bir topluluk olma yolunda mı? 3 yıl Mercedes-AMG GT R: Zorlu yarış pistlerinden şehre indi 3 yıl AMD’den 4 oyun hediyeli özel kampanya Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim