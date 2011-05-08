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Mart ayında 25.3 milyar dolarlık çip satışı gerçekleştirildi

8 yıl
48,9b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kısaca SIA olarak bilinen Yarıiletken Endüstrisi Birliği'nin açıkladığı rakamlara göre global çip satışları Mart ayında, bir önceki aya göre %2.5, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %8.6 gibi dikkat çekici bir arıtş ile 25.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bölgesel bazda en büyük sıçramayıo %18.1 ile Amerika pazarı gerçekleştirirken, APAC olarak bilinen Asya-Pasifik bölgesindeki büyüme ise %3.3 olarak kaydedildi.

Yarıiletken Endüstrisi Birliği'ne göre sektörün birinci çeyrekte elde ettiği gelir, 2010'un son çeyreğine göre %0.4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göreyse %8.6'lık arıtş ile 75.8 milyar dolar oldu. SIA tarafından ikinci çeyrekle beklentileriyle ilgili herhangi bir rakam açıklanmadı ancak sonuçların daha yüksek olmasının beklendiği vurgulandı.


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DeistSuat 8 yıl
@Klasör.:X:.
onlardada var çip (:
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Klasör.:X:. 8 yıl
herşey çip oldu zaten.çip olmayan elektronik cihaz çok az.(su ısıtıcı fırın vs)
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