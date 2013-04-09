Marvel ücretsiz seriler kampanyasına yeniden başlıyor





Bir süre önce Comixology adlı çizgi roman okuma uygulaması ortaklığı ile 700 adet çizgi roman serisi hediye edeceğini duyuran, ancak kullanıcıların aşırı yüklenmesi neticesinde kampanyayı iptal eden Marvel, kısa bir süreliğine promosyonu yeniden başlatıyor.





Bu kez Marvel önce üyelik kaydı istemeye başladı. Bugün akşam saatlerine kadar açık olan kaynak linkinden hemen kaydınızı yaptırırsanız, 11 Nisan'dan itibaren mail yoluyla gönderilen linklere tıklayarak, Comixology hesap bilgilerinizle ücretsiz yayınlara erişme imkanına sahip olacaksınız. Yayınları indirmek için ise 48 saatiniz olacak.





Hem sinema filmleri hem de animasyon serilerine kaynaklık eden Marvel çizgi romanlarını kaçırmak istemeyenlerin kaynak linkinden vakit kaybetmeden üye olması gerekiyor.

https://promo.comixology.com/