Deadpool & Wolverine'in yeni fragmanı yayınlandı

Hugh Jackman'ın Wolverine'i ile Ryan Reynolds'ın Deadpool'unu yeniden buluşturacak olan yeni Deadpool filmi, uzun süredir beklenen bu buluşmanın da etkisiyle şu an en heyecanla beklenen Marvel filmi konumunda. Filme dair merakımızı kabartan bir diğer konu da Deadpool'un bu filmle birlikte Marvel Sinematik Evreni'nyle de bağlantı kuracak olması.
Deadpool & Wolverine, 26 Temmuz 2024'te Vizyona Girecek.
Deadpool'un artık Disney'in elinde olması, Marvel Sinematik Evreni'nden bazı karakterlerin de filmde boy gösterme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Bu da yetmezmiş gibi, Jennifer Garner'ın Elektra'sı gibi farklı Marvel uyarlamalarında karşımıza çıkan karakterlerin de filmde yer alacağı büyük ölçüde kesinleşmiş durumda. Görünen o ki Deadpool, Marvel'ın farklı evrelerine ve farklı evrenlerine uğrayacağı çoklu evrenlerarası bir maceraya atılacak.
Shawn Levy'nin (Free Guy, The Adam Project) yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'a Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)