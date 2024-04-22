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    Anlık Bildirim

    Deadpool & Wolverine'in yeni fragmanı yayınlandı

    Heyecanla beklenen Deadpool & Wolverine filminden yeni bir fragman yayınlandı. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerini üstlendiği film bu yaz sinemaseverlerle buluşacak.
    Deadpool 3'ten yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Deadpool & Wolverine'in çıkış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, film için yürütülen tanııtm kampanyası da hız kazanmaya başladı. Dün yeni bir afişi paylaşılan filmden bugün de yeni bir fragman yayınlandı. Super Bowl sırasında yayınlanan ilk fragmanın aksine bu yeni fragmanda Hugh Jackman'ın Wolverine'ini bol bol görüyoruz.

    Hugh Jackman'ın Wolverine'i ile Ryan Reynolds'ın Deadpool'unu yeniden buluşturacak olan yeni Deadpool filmi, uzun süredir beklenen bu buluşmanın da etkisiyle şu an en heyecanla beklenen Marvel filmi konumunda. Filme dair merakımızı kabartan bir diğer konu da Deadpool'un bu filmle birlikte Marvel Sinematik Evreni'nyle de bağlantı kuracak olması.

    Deadpool & Wolverine, 26 Temmuz 2024'te Vizyona Girecek.

    Deadpool'un artık Disney'in elinde olması, Marvel Sinematik Evreni'nden bazı karakterlerin de filmde boy gösterme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Bu da yetmezmiş gibi, Jennifer Garner'ın Elektra'sı gibi farklı Marvel uyarlamalarında karşımıza çıkan karakterlerin de filmde yer alacağı büyük ölçüde kesinleşmiş durumda. Görünen o ki Deadpool, Marvel'ın farklı evrelerine ve farklı evrenlerine uğrayacağı çoklu evrenlerarası bir maceraya atılacak.

    Shawn Levy'nin (Free Guy, The Adam Project) yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'a Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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