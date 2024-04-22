Deadpool & Wolverine'in yeni fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Deadpool & Wolverine'in çıkış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, film için yürütülen tanııtm kampanyası da hız kazanmaya başladı. Dün yeni bir afişi paylaşılan filmden bugün de yeni bir fragman yayınlandı. Super Bowl sırasında yayınlanan ilk fragmanın aksine bu yeni fragmanda Hugh Jackman'ın Wolverine'ini bol bol görüyoruz.

Hugh Jackman'ın Wolverine'i ile Ryan Reynolds'ın Deadpool'unu yeniden buluşturacak olan yeni Deadpool filmi, uzun süredir beklenen bu buluşmanın da etkisiyle şu an en heyecanla beklenen Marvel filmi konumunda. Filme dair merakımızı kabartan bir diğer konu da Deadpool'un bu filmle birlikte Marvel Sinematik Evreni'nyle de bağlantı kuracak olması.

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Deadpool & Wolverine, 26 Temmuz 2024'te Vizyona Girecek.

Deadpool'un artık Disney'in elinde olması, Marvel Sinematik Evreni'nden bazı karakterlerin de filmde boy gösterme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Bu da yetmezmiş gibi, Jennifer Garner'ın Elektra'sı gibi farklı Marvel uyarlamalarında karşımıza çıkan karakterlerin de filmde yer alacağı büyük ölçüde kesinleşmiş durumda. Görünen o ki Deadpool, Marvel'ın farklı evrelerine ve farklı evrenlerine uğrayacağı çoklu evrenlerarası bir maceraya atılacak.

Shawn Levy'nin (Free Guy, The Adam Project) yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'a Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor.

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