Tam Boyutta Gör Google, Gemini’yi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zeka sohbet robotu, yeni eklenen özellikle Android telefon kullanıcılarının sorularına daha hızlı yanıt verecek.

Gemini, yakında Gmail üzerinden e-postaları özetleyebilecek 2 hf. önce eklendi

Gerçek zamanlı yanıt verecek

Gemini uygulamasına gerçek zamanlı yanıt seçeneği geliyor. Bu özellik açıldığında, Gemini, yanıtları gerçek zamanlı olarak oluşturacak. Web tarafında olduğu gibi yanıt oluşturulduğunda anda kullanıcı okuyabilecek. Şu anda Gemini’nin verdiği yanıtı okuyabilmek için yanıtın tamamını oluşturmasını beklemek gerekiyor.

Gemini’nin yeni gerçek zamanlı yanıt özelliği özellikle uzun cevabı olan sorularda vakit kazandırması açısından faydalı. Bu arada Gemini, Spotify ve diğer müzik servislerini desteklemeye başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Gemini, yanıtları daha hızlı verecek: İşte yeni gelecek özellik