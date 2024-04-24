ABD senatosu onayladı: TikTok, yakında yasaklanabilir!

Tam Boyutta Gör ABD Senatosu, TikTok’un Amerika’da yasaklanmasına neden olabilecek yasa tasarısını onayladı. TikTok’un Çinli sahibi ByteDance'e hisselerini satması için dokuz ay süre tanınıyor, aksi takdirde uygulama ABD'de yasaklanacak.

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Joe Biden’ın imzasıyla yasalaşacak

Amerika’da TikTok’u yasaklayabilecek yasa tasarısının yasalaşması artık neredeyse kesin. Senato, ByteDance'in TikTok'u satmasını aksi takdirde yasakla karşı karşıya kalmasını gerektiren tedbiri çoğunluk oyla kabul etti. Tasarı Başkan Joe Biden’ın imzasıyla yasalaşacak.

Tasarı, sosyal medya uygulamasının yasaklanmasına veya satılmasına yönelik ilk girişim değil ancak öncekilerden çok daha fazla destek geldi. Tasarı Mart ayında sunuldu ve her iki partinin de ezici mutabakatıyla Amerika Temsilciler Meclisi'nden geçti. Dış yardım mevzuatı paketinin bir parçası olarak biraz revize edilmiş versiyonu Cumartesi günü onaylandı.

Güncellenen şartlara göre, TikTok'un ana şirketi ByteDance'ten ayrılması veya ABD uygulama mağazaları ve web barındırma hizmetlerinde yasaklanması için 12 aya kadar süresi olacak.

TikTok, geçtiğimiz hafta tasarının 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğü haklarını çiğneyeceğini, yedi milyon işletmeyi zor duruma sokacağını ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacağını söylemişti. TikTok, ByteDance'in Çin'in veya başka bir ülkenin temsilcisi olmadığını söylüyor. ByteDance, %60'ına sahip olan küresel yatırım şirketlerine dikkat çekerek, Çinli bir firma olmadığını ısrarla söylüyor.

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