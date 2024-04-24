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    Anlık Bildirim

    ABD senatosu onayladı: TikTok, yakında yasaklanabilir!

    ABD senatosu, TikTok'u yasaklayabilecek yasa tasarısını onayladı. Başkan Biden tasarıyı imzaladığında yasalaşmış olacak. Peki, bu ne anlama geliyor?             
    tiktok yasak abd senato onay Tam Boyutta Gör
    ABD Senatosu, TikTok’un Amerika’da yasaklanmasına neden olabilecek yasa tasarısını onayladı. TikTok’un Çinli sahibi ByteDance'e hisselerini satması için dokuz ay süre tanınıyor, aksi takdirde uygulama ABD'de yasaklanacak.

    Joe Biden’ın imzasıyla yasalaşacak

    Amerika’da TikTok’u yasaklayabilecek yasa tasarısının yasalaşması artık neredeyse kesin. Senato, ByteDance'in TikTok'u satmasını aksi takdirde yasakla karşı karşıya kalmasını gerektiren tedbiri çoğunluk oyla kabul etti. Tasarı Başkan Joe Biden’ın imzasıyla yasalaşacak.

    Tasarı, sosyal medya uygulamasının yasaklanmasına veya satılmasına yönelik ilk girişim değil ancak öncekilerden çok daha fazla destek geldi. Tasarı Mart ayında sunuldu ve her iki partinin de ezici mutabakatıyla Amerika Temsilciler Meclisi'nden geçti. Dış yardım mevzuatı paketinin bir parçası olarak biraz revize edilmiş versiyonu Cumartesi günü onaylandı.

    Güncellenen şartlara göre, TikTok'un ana şirketi ByteDance'ten ayrılması veya ABD uygulama mağazaları ve web barındırma hizmetlerinde yasaklanması için 12 aya kadar süresi olacak.

    TikTok, geçtiğimiz hafta tasarının 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğü haklarını çiğneyeceğini, yedi milyon işletmeyi zor duruma sokacağını ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacağını söylemişti. TikTok, ByteDance'in Çin'in veya başka bir ülkenin temsilcisi olmadığını söylüyor. ByteDance, %60'ına sahip olan küresel yatırım şirketlerine dikkat çekerek, Çinli bir firma olmadığını ısrarla söylüyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/senate-passes-bill-that-could-ban-tiktok-014124533.html https://www.bbc.com/news/articles/c87zp82247yo
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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