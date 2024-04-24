ABD senatosu onayladı: TikTok, yakında yasaklanabilir!

Joe Biden’ın imzasıyla yasalaşacak
Amerika’da TikTok’u yasaklayabilecek yasa tasarısının yasalaşması artık neredeyse kesin. Senato, ByteDance'in TikTok'u satmasını aksi takdirde yasakla karşı karşıya kalmasını gerektiren tedbiri çoğunluk oyla kabul etti. Tasarı Başkan Joe Biden’ın imzasıyla yasalaşacak.
Tasarı, sosyal medya uygulamasının yasaklanmasına veya satılmasına yönelik ilk girişim değil ancak öncekilerden çok daha fazla destek geldi. Tasarı Mart ayında sunuldu ve her iki partinin de ezici mutabakatıyla Amerika Temsilciler Meclisi'nden geçti. Dış yardım mevzuatı paketinin bir parçası olarak biraz revize edilmiş versiyonu Cumartesi günü onaylandı.
Güncellenen şartlara göre, TikTok'un ana şirketi ByteDance'ten ayrılması veya ABD uygulama mağazaları ve web barındırma hizmetlerinde yasaklanması için 12 aya kadar süresi olacak.
TikTok, geçtiğimiz hafta tasarının 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğü haklarını çiğneyeceğini, yedi milyon işletmeyi zor duruma sokacağını ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacağını söylemişti. TikTok, ByteDance'in Çin'in veya başka bir ülkenin temsilcisi olmadığını söylüyor. ByteDance, %60'ına sahip olan küresel yatırım şirketlerine dikkat çekerek, Çinli bir firma olmadığını ısrarla söylüyor.Kaynakça https://www.engadget.com/senate-passes-bill-that-could-ban-tiktok-014124533.html https://www.bbc.com/news/articles/c87zp82247yo Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu