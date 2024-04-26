Apple, çıplak görüntüler oluşturan AI uygulamalarını App Store'dan kaldırdı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka uygulamaları mobil platformlarda hızla artıyor. Bu uygulamaların birçoğu görüntü oluşturma yetenekleri ile öne çıkarken bazıları müstehcen içerikleri oluşturma yeteneklerini ön plana taşıyor. Bu bağlamda Apple, "rıza dışı çıplak görüntüler oluşturma yeteneğinin reklamını yapan" bir dizi yapay zeka görüntü oluşturma uygulamasını App Store'dan kaldırdı.

Apple, bazı AI uygulamalarını App Store'dan kaldırdı.

Son zamanlarda Instagram dahil olmak üzere internetin çoğu köşesinde rıza dışı çıplak görüntüler oluşturabildiklerini iddia eden çok sayıda yapay zeka uygulaması türemiş durumda. Bu uygulamalar herhangi bir kişinin “çıplak” halini üretebildiklerini iddia ederek kullanıcıları ilgili App Store sayfasına yönlendiriyor. Elbette esasında olan şey yapay zeka tarafından üretilen görsellerden başka bir şey değil.

Apple’ın bu uygulamaları App Store’dan kaldırma hamlesi ise 404 Media'nın bu uygulamaların Instagram üzerinden yaptıkları reklam faaliyetlerini detaylandıran bir raporun ardından geldi. Aktarılanlara göre Apple, üç uygulamayı kaldırmış durumda. İlginç olan ise Apple’ın politikalarını ihlal eden uygulamaları kendisinin bulaması ve ilgili uygulamaların ve reklamlarının 404 Media tarafından şirkete sağlanması.

Apple, ürünlerinde "kanlı mineral" kullanmakla suçlanıyor 22 sa. önce eklendi

Bununla birlikte ilgili reklamlar Meta platformlarından da kaldırılmış durumda. Bu tip uygulamalar uygulama mağazalarındaki sayfalarında müstehcen içerik üretme yeteneklerini tanıtmıyor, bu da uygulamaları tespit etmeyi zorlaştırıyor. Çünkü bu uygulamalar, hedef kitlelerine reklamlar aracılığıyla ulaşmaya çalışıyor. Apple’ın hamlesi ise diğer şirketleri de moderasyon konusunda teşvik edebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.