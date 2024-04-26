Apple, çıplak görüntüler oluşturan AI uygulamalarını App Store'dan kaldırdı

Apple, bazı AI uygulamalarını App Store'dan kaldırdı.
Son zamanlarda Instagram dahil olmak üzere internetin çoğu köşesinde rıza dışı çıplak görüntüler oluşturabildiklerini iddia eden çok sayıda yapay zeka uygulaması türemiş durumda. Bu uygulamalar herhangi bir kişinin “çıplak” halini üretebildiklerini iddia ederek kullanıcıları ilgili App Store sayfasına yönlendiriyor. Elbette esasında olan şey yapay zeka tarafından üretilen görsellerden başka bir şey değil.
Apple’ın bu uygulamaları App Store’dan kaldırma hamlesi ise 404 Media'nın bu uygulamaların Instagram üzerinden yaptıkları reklam faaliyetlerini detaylandıran bir raporun ardından geldi. Aktarılanlara göre Apple, üç uygulamayı kaldırmış durumda. İlginç olan ise Apple’ın politikalarını ihlal eden uygulamaları kendisinin bulaması ve ilgili uygulamaların ve reklamlarının 404 Media tarafından şirkete sağlanması.
Bununla birlikte ilgili reklamlar Meta platformlarından da kaldırılmış durumda. Bu tip uygulamalar uygulama mağazalarındaki sayfalarında müstehcen içerik üretme yeteneklerini tanıtmıyor, bu da uygulamaları tespit etmeyi zorlaştırıyor. Çünkü bu uygulamalar, hedef kitlelerine reklamlar aracılığıyla ulaşmaya çalışıyor. Apple’ın hamlesi ise diğer şirketleri de moderasyon konusunda teşvik edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.