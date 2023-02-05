Telegram, sohbet çeviri özelliğini Premium kullanıcılara sundu

Tam Boyutta Gör Telegram, Aralık 2022’de medya gizleme, önbelleğe alınan dosyaların otomatik silinmesi, büyük gruplarda üyeleri gizleme, kişiler için profil resimleri dahil yeni özellikler ekleyen büyük güncelleme almıştı. Telegram 9.4 sürüm ile sohbet çeviri ve birkaç yenilik dışında Telegram Premium için yıllık abonelik seçeneği geldi.

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Telegram 9.4 güncellemesi, uygulamaya 10 yeni özellik ekliyor. Profil fotoğrafı oluşturucu, herkesin kullanımına sunulan yeni özelliklerden biri. Kullanıcılar, artık herhangi bir çıkartma veya animasyonlu emojiyi hesap, grup veya kanallar için profil resmine dönüştürebiliyor. Çıkartmalar ve emojiler kategorilere göre düzenlenebiliyor. Bir diğer yenilik; kullanıcıların Telegram internet kullanımını grafiksel olarak takip edebildiği Ağ Kullanımı özelliği.

Gruplara yönelik olarak, üyelerin hangi tür medyaları gönderebileceği seçilebiliyor. Fotoğraflar, sesli veya görüntülü mesajlar gibi 9 farklı medya türü arasından seçim yapılabiliyor. Ayrıca gelen medyalar galeriye otomatik olarak kaydediliyor; boyut, tür ve kaynağa göre hangi medyaların film rulosuna kaydedileceği ayarlanabiliyor.

Telegram’da sohbet çeviri botlarla yapılabiliyordu şimdi uygulamaya yerleşik bir özellik. Üst kısımdaki çevir çubuğuna dokunarak tüm sohbetler, gruplar ve kanallardan mesajlar gerçek zamanlı olarak çevrilebiliyor. Kullanıcılar dilerse seçeneklerden çubuğu gizleyebiliyor ve hangi dillerin çevrileceğini kontrol edebiliyor. Ne yazık ki Telegram çeviri özelliği Premium kullanıcılarına sunuluyor. Bu noktada Telegram’ın artık yıllık abonelik seçeneği de sunduğunu belirtelim.

Telegram 9.4 sürüm yenilikleri

Profil fotoğrafı oluşturucu

Emoji kategorileri

Sohbet çeviri (Premium)

Ağ kullanımı

Medyayı otomatik kaydetme

Gruplarda medya izinleri

Popüler ifadeler (Premium)

Yıllık Premium abonelik

Botlar için sohbet seçme

Apple kimliği ile giriş

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