Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telegram, sohbet çeviri özelliğini Premium kullanıcılara sundu

    Telegram iOS uygulaması, 2023’ün ilk büyük güncelemesini aldı. iPhone kullanıcıları için sohbet çeviri özelliği dahil birçok yeni özellik kazandı.               
    Oy Ver
    telegram sohbet çeviri özelliği Tam Boyutta Gör
    Telegram, Aralık 2022’de medya gizleme, önbelleğe alınan dosyaların otomatik silinmesi, büyük gruplarda üyeleri gizleme, kişiler için profil resimleri dahil yeni özellikler ekleyen büyük güncelleme almıştı. Telegram 9.4 sürüm ile sohbet çeviri ve birkaç yenilik dışında Telegram Premium için yıllık abonelik seçeneği geldi.

    Telegram 9.4 güncellemesi, uygulamaya 10 yeni özellik ekliyor. Profil fotoğrafı oluşturucu, herkesin kullanımına sunulan yeni özelliklerden biri. Kullanıcılar, artık herhangi bir çıkartma veya animasyonlu emojiyi hesap, grup veya kanallar için profil resmine dönüştürebiliyor. Çıkartmalar ve emojiler kategorilere göre düzenlenebiliyor. Bir diğer yenilik; kullanıcıların Telegram internet kullanımını grafiksel olarak takip edebildiği Ağ Kullanımı özelliği.

    Gruplara yönelik olarak, üyelerin hangi tür medyaları gönderebileceği seçilebiliyor. Fotoğraflar, sesli veya görüntülü mesajlar gibi 9 farklı medya türü arasından seçim yapılabiliyor. Ayrıca gelen medyalar galeriye otomatik olarak kaydediliyor; boyut, tür ve kaynağa göre hangi medyaların film rulosuna kaydedileceği ayarlanabiliyor.

    Telegram’da sohbet çeviri botlarla yapılabiliyordu şimdi uygulamaya yerleşik bir özellik. Üst kısımdaki çevir çubuğuna dokunarak tüm sohbetler, gruplar ve kanallardan mesajlar gerçek zamanlı olarak çevrilebiliyor. Kullanıcılar dilerse seçeneklerden çubuğu gizleyebiliyor ve hangi dillerin çevrileceğini kontrol edebiliyor. Ne yazık ki Telegram çeviri özelliği Premium kullanıcılarına sunuluyor. Bu noktada Telegram’ın artık yıllık abonelik seçeneği de sunduğunu belirtelim.

    Telegram 9.4 sürüm yenilikleri

    • Profil fotoğrafı oluşturucu
    • Emoji kategorileri
    • Sohbet çeviri (Premium)
    • Ağ kullanımı
    • Medyayı otomatik kaydetme
    • Gruplarda medya izinleri
    • Popüler ifadeler (Premium)
    • Yıllık Premium abonelik
    • Botlar için sohbet seçme
    • Apple kimliği ile giriş
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO C40
    Xiaomi POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus ROG Strix G15
    Asus ROG Strix G15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız