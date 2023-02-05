Telegram, sohbet çeviri özelliğini Premium kullanıcılara sundu

Telegram 9.4 güncellemesi, uygulamaya 10 yeni özellik ekliyor. Profil fotoğrafı oluşturucu, herkesin kullanımına sunulan yeni özelliklerden biri. Kullanıcılar, artık herhangi bir çıkartma veya animasyonlu emojiyi hesap, grup veya kanallar için profil resmine dönüştürebiliyor. Çıkartmalar ve emojiler kategorilere göre düzenlenebiliyor. Bir diğer yenilik; kullanıcıların Telegram internet kullanımını grafiksel olarak takip edebildiği Ağ Kullanımı özelliği.
Gruplara yönelik olarak, üyelerin hangi tür medyaları gönderebileceği seçilebiliyor. Fotoğraflar, sesli veya görüntülü mesajlar gibi 9 farklı medya türü arasından seçim yapılabiliyor. Ayrıca gelen medyalar galeriye otomatik olarak kaydediliyor; boyut, tür ve kaynağa göre hangi medyaların film rulosuna kaydedileceği ayarlanabiliyor.
Telegram’da sohbet çeviri botlarla yapılabiliyordu şimdi uygulamaya yerleşik bir özellik. Üst kısımdaki çevir çubuğuna dokunarak tüm sohbetler, gruplar ve kanallardan mesajlar gerçek zamanlı olarak çevrilebiliyor. Kullanıcılar dilerse seçeneklerden çubuğu gizleyebiliyor ve hangi dillerin çevrileceğini kontrol edebiliyor. Ne yazık ki Telegram çeviri özelliği Premium kullanıcılarına sunuluyor. Bu noktada Telegram’ın artık yıllık abonelik seçeneği de sunduğunu belirtelim.
Telegram 9.4 sürüm yenilikleri
- Profil fotoğrafı oluşturucu
- Emoji kategorileri
- Sohbet çeviri (Premium)
- Ağ kullanımı
- Medyayı otomatik kaydetme
- Gruplarda medya izinleri
- Popüler ifadeler (Premium)
- Yıllık Premium abonelik
- Botlar için sohbet seçme
- Apple kimliği ile giriş
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?