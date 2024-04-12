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    Anlık Bildirim

    Captain America 4'ten ilk görseller yayınlandı

    Önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Captain America 4'ten ilk görseller yayınlandı. Filmde yeni Kaptan Amerika olarak Anthony Mackie'nin canlandırdığı Sam Wilson karakterini izleyeceğiz.
    Captain America 4'ten ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    Son dönemde ciddi bir krizin içine sürüklenen Marvel, bu krizle başa çıkmak için frene basmak zorunda kaldı. Neticede 2024, Marvel Sinematik Evreni (MCU) açısından bir tür nadas yılı oldu. Ancak MCU, 2025'te iddialı bir şekilde dönmeye hazırlanıyor. 2025'te vizyona girecek MCU filmlerinin başında ise Captain America 4 geliyor.

    Anthony Mackie'nin hayat verdiği Sam Wilson karakterinin Kaptan Amerika kimliğini Steve Rogers'tan devralacağı Captain America 4 için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk görseller yayınlandı. Marvel tarafından paylaşılan bu ilk görsellerde, Sam Wilson'ın Kaptan Amerika'sını, Harrison Ford tarafından canlandırılan Thaddeus’ Thunderbolt’ Ross ile birlikte görüyoruz.

    Captain America 4, 14 Şubat 2025'te Vizyona Girecek

    Captain America 4'ten ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    Dün sona eren CinemaCon etkinliğinde gösterilen Captain America 4 videosu, Amerikan Başkanı Thaddeus Ross'un, Avengers'ı yeniden bir araya getirmek isteyen bir karakter olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor.

    Tam adı Captain America: Brave New World olan yeni Captain America filmi, 14 Şubat 2025'te vizyona girecek. The Cloverfield Paradox ve Luce gibi filmlerle tanınan Julius Onah'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Mackie ve Ford'a Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez ve Carl Lumbly eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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