Captain America 4'ten ilk görseller yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son dönemde ciddi bir krizin içine sürüklenen Marvel, bu krizle başa çıkmak için frene basmak zorunda kaldı. Neticede 2024, Marvel Sinematik Evreni (MCU) açısından bir tür nadas yılı oldu. Ancak MCU, 2025'te iddialı bir şekilde dönmeye hazırlanıyor. 2025'te vizyona girecek MCU filmlerinin başında ise Captain America 4 geliyor.

Anthony Mackie'nin hayat verdiği Sam Wilson karakterinin Kaptan Amerika kimliğini Steve Rogers'tan devralacağı Captain America 4 için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk görseller yayınlandı. Marvel tarafından paylaşılan bu ilk görsellerde, Sam Wilson'ın Kaptan Amerika'sını, Harrison Ford tarafından canlandırılan Thaddeus’ Thunderbolt’ Ross ile birlikte görüyoruz.

Captain America 4, 14 Şubat 2025'te Vizyona Girecek

Tam Boyutta Gör Dün sona eren CinemaCon etkinliğinde gösterilen Captain America 4 videosu, Amerikan Başkanı Thaddeus Ross'un, Avengers'ı yeniden bir araya getirmek isteyen bir karakter olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor.

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Tam adı Captain America: Brave New World olan yeni Captain America filmi, 14 Şubat 2025'te vizyona girecek. The Cloverfield Paradox ve Luce gibi filmlerle tanınan Julius Onah'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Mackie ve Ford'a Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez ve Carl Lumbly eşlik ediyor.

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