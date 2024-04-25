WhatsApp'ta numara çevrilerek arama yapılabilecek

Tam Boyutta Gör WhatsApp, daha önce rehbere kayıtlı olmayan numaralar ile hızlıca sohbet edebilmek için bir özelliği devreye sokmuştu. Uygulama şimdi ise rehbere kaydetmeye gerek kalmadan direkt WhatsApp içinden arama yapmak için numara çevirici özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp ile direkt numara çevirmek mümkün oluyor

Android için WhatsApp 2.24.9.28 beta sürümünde ortaya çıkan özellik ile kısa süreli görüşeceğiniz dolayısıyla rehbere kaydetmek istemediğiniz kişilerin numaralarını WhatsApp içinden tuşlayarak arayabileceksiniz. Bu özellik, özellikle oldukça pahalı olan uluslararası aramalar yapan kullanıcılar için kullanışlı olabilir. Tıpkı normal bir sesli arama yapar gibi kolaylıkla WhatsApp içinden arama yapabilmek mümkün olacak. Diğer taraftan uçtan uca şifreleme yapan WhatsApp'ın gizlilik ve güvenlik avantajına sahip olduğunu da belirtelim.

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WhatsApp ayrıca, kullanıcıların topluluklardaki grupları gizlemesine olanak tanıyan "Gizli grup" adı verilen bir özellik üzerinde çalışıyor. Android için WhatsApp'ın 2.24.9.20 beta sürümünde görülen bu özellik, yalnızca davet edilen üyelerin grubu bulup katılmasına ve topluluk yöneticilerinin grubu bulup kaldırabilmesine izin veriyor.

Beta aşamasına olan bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

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