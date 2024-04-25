WhatsApp'ta numara çevrilerek arama yapılabilecek

WhatsApp ile direkt numara çevirmek mümkün oluyor
Android için WhatsApp 2.24.9.28 beta sürümünde ortaya çıkan özellik ile kısa süreli görüşeceğiniz dolayısıyla rehbere kaydetmek istemediğiniz kişilerin numaralarını WhatsApp içinden tuşlayarak arayabileceksiniz. Bu özellik, özellikle oldukça pahalı olan uluslararası aramalar yapan kullanıcılar için kullanışlı olabilir. Tıpkı normal bir sesli arama yapar gibi kolaylıkla WhatsApp içinden arama yapabilmek mümkün olacak. Diğer taraftan uçtan uca şifreleme yapan WhatsApp'ın gizlilik ve güvenlik avantajına sahip olduğunu da belirtelim.
WhatsApp ayrıca, kullanıcıların topluluklardaki grupları gizlemesine olanak tanıyan "Gizli grup" adı verilen bir özellik üzerinde çalışıyor. Android için WhatsApp'ın 2.24.9.20 beta sürümünde görülen bu özellik, yalnızca davet edilen üyelerin grubu bulup katılmasına ve topluluk yöneticilerinin grubu bulup kaldırabilmesine izin veriyor.
Beta aşamasına olan bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-24-9-28-whats-new/ https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-24-9-27-whats-new/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu