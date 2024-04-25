WhatsApp iOS uygulaması passkey desteği kazandı

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android’in ardından iOS için de passkey doğrulama desteğini sundu. Bu, kullanıcıların artık cihazlarını doğrulamak için tek kullanımlık SMS şifreleriyle uğraşmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. Peki, Whatsapp passkey özelliği nedir, nasıl kullanılır?

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Passkey, geleneksel parolanın yerine geçiyor ve cihaz doğrulaması gerektiğinden geçiş anahtarları kimlik avı gibi çevrimiçi saldırılara son veriyor. Passkey ile çalınabilecek bir parola yok, ele geçirilebilecek tek seferlik SMS veya kimlik doğrulama kodu da yok. Giriş işlemleri parola yerine Face ID, Touch ID veya cihaz parolasıyla yapıldığından passkey, daha kullanışlı.

WhatsApp passkey nasıl oluşturulur?

Passkey doğrulaması, WhatsApp’a tekrar giriş yapmayı daha kolay ve daha güvenli hale getiriyor. WhatsApp’ta bir geçiş anahtarı oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin:

WhatsApp’ı açın. Ayarlar’a girin. Hesap altında Passkey (Geçiş Anahtarları) dokunun. Geçiş anahtarı oluştur’a dokunun. Devam ile ilerleyin. Ekran kilidini kullan’a dokunarak passkey’i oluşturun.

Apple, 2022’den beri geçiş anahtarlarını destekliyor. Passkey, iOS 16 ve üzeri, iPadOS 16 ve üzeri ve macOS Ventura ve daha iyi sürüm çalıştıran cihazlarda çalışıyor. X (Twitter), Google, Microsoft, PlayStation dahil birçok şirketin ardından WhatsApp ta passkey desteği sunmaya başladı.

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