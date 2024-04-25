WhatsApp iOS uygulaması passkey desteği kazandı

Passkey, geleneksel parolanın yerine geçiyor ve cihaz doğrulaması gerektiğinden geçiş anahtarları kimlik avı gibi çevrimiçi saldırılara son veriyor. Passkey ile çalınabilecek bir parola yok, ele geçirilebilecek tek seferlik SMS veya kimlik doğrulama kodu da yok. Giriş işlemleri parola yerine Face ID, Touch ID veya cihaz parolasıyla yapıldığından passkey, daha kullanışlı.
WhatsApp passkey nasıl oluşturulur?
Passkey doğrulaması, WhatsApp’a tekrar giriş yapmayı daha kolay ve daha güvenli hale getiriyor. WhatsApp’ta bir geçiş anahtarı oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin:
- WhatsApp’ı açın.
- Ayarlar’a girin.
- Hesap altında Passkey (Geçiş Anahtarları) dokunun.
- Geçiş anahtarı oluştur’a dokunun.
- Devam ile ilerleyin.
- Ekran kilidini kullan’a dokunarak passkey’i oluşturun.
Apple, 2022’den beri geçiş anahtarlarını destekliyor. Passkey, iOS 16 ve üzeri, iPadOS 16 ve üzeri ve macOS Ventura ve daha iyi sürüm çalıştıran cihazlarda çalışıyor. X (Twitter), Google, Microsoft, PlayStation dahil birçok şirketin ardından WhatsApp ta passkey desteği sunmaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu