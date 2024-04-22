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    Anlık Bildirim

    Yerli girişim Midas rekor yatırım aldı, Times Meydanı’nda kutladı

    Pandemi döneminde hayata geçen menkul kıymet yatırım platformu Midas, kısa süre içerisinde dev yatırımcıların dikkatini çekti. Girişim rekor bir yatırım aldı.   
    Midas Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde önemli bir yatırımcı kitlesi olan yerli menkul kıymet yatırım platformu Midas rekor bir yatırım aldı. Özellikle pandemi döneminde kullanıcı kitlesini genişleten Midas, yabancı yatırımcıların da dikkatini çekti.

    Türkiye’de ilk

    Midas girişimi, yapılan Seri A turunda 45 milyon dolar yatırım aldı. Mevcut Spark Capital, Earlybird Digital East Fund ve Revo Capital yatırımcılarına ek olarak Kanada menşeli Portage Ventures ve Dünya Bankası’nın yatırım kolu IFC de Midas’ı destekledi.

    Midas, Türkiye’nin en büyük erken aşama yatırımını alan finansal teknoloji şirketi oldu. Resesyon döneminde gelen yatırım, global ölçekte de ses getirdi. Dünyanın en büyük teknoloji borsası olan ABD merkezli Nasdaq, Times Meydanı’nda dev ekrandan bu yatırım haberi için Midas’ı kutladı.

    Yaklaşık 2.5 milyon kullanıcısı olan Midas uygulaması BIST ve ABD borsalarında işlem yapılmasını sağlıyor. Girişim 2022 yılında da 11 milyon dolarlık yatırım almıştı. Böylece toplamda 56 milyon dolarlık yatırım elde edilmiş oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Seto-Kaiba 4 saat önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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