Yerli girişim Midas rekor yatırım aldı, Times Meydanı’nda kutladı

Tam Boyutta Gör Ülkemizde önemli bir yatırımcı kitlesi olan yerli menkul kıymet yatırım platformu Midas rekor bir yatırım aldı. Özellikle pandemi döneminde kullanıcı kitlesini genişleten Midas, yabancı yatırımcıların da dikkatini çekti.

Türkiye’de ilk

Midas girişimi, yapılan Seri A turunda 45 milyon dolar yatırım aldı. Mevcut Spark Capital, Earlybird Digital East Fund ve Revo Capital yatırımcılarına ek olarak Kanada menşeli Portage Ventures ve Dünya Bankası’nın yatırım kolu IFC de Midas’ı destekledi.

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Midas, Türkiye’nin en büyük erken aşama yatırımını alan finansal teknoloji şirketi oldu. Resesyon döneminde gelen yatırım, global ölçekte de ses getirdi. Dünyanın en büyük teknoloji borsası olan ABD merkezli Nasdaq, Times Meydanı’nda dev ekrandan bu yatırım haberi için Midas’ı kutladı.

Yaklaşık 2.5 milyon kullanıcısı olan Midas uygulaması BIST ve ABD borsalarında işlem yapılmasını sağlıyor. Girişim 2022 yılında da 11 milyon dolarlık yatırım almıştı. Böylece toplamda 56 milyon dolarlık yatırım elde edilmiş oldu.

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