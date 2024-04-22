Yerli girişim Midas rekor yatırım aldı, Times Meydanı’nda kutladı

Türkiye’de ilk
Midas girişimi, yapılan Seri A turunda 45 milyon dolar yatırım aldı. Mevcut Spark Capital, Earlybird Digital East Fund ve Revo Capital yatırımcılarına ek olarak Kanada menşeli Portage Ventures ve Dünya Bankası’nın yatırım kolu IFC de Midas’ı destekledi.
Midas, Türkiye’nin en büyük erken aşama yatırımını alan finansal teknoloji şirketi oldu. Resesyon döneminde gelen yatırım, global ölçekte de ses getirdi. Dünyanın en büyük teknoloji borsası olan ABD merkezli Nasdaq, Times Meydanı’nda dev ekrandan bu yatırım haberi için Midas’ı kutladı.
Yaklaşık 2.5 milyon kullanıcısı olan Midas uygulaması BIST ve ABD borsalarında işlem yapılmasını sağlıyor. Girişim 2022 yılında da 11 milyon dolarlık yatırım almıştı. Böylece toplamda 56 milyon dolarlık yatırım elde edilmiş oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.