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Marvell 64-bitlik 4 ve 8 çekirdekli iki yeni yongasetini duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Marvell 64-bitlik 4 ve 8 çekirdekli iki yeni yongasetini duyurdu

Mobil dünyada 64-bit trendinin giderek yükseldiği bu dönemlerde irili ufaklı pek çok yongaseti tasarımcısının yavaş yavaş 64-bitlik yongasetlerini pazara sunduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi olan Marvell envantere iki yeni yongaseti daha ekledi.

Marvell PXA1908 ve PXA1936 olarak adlandırılan yongasetleri daha çok orta seviyeye hitap ediyor ve Cortex-A53 çekirdeği ile birlikte geliyor. Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Marvell, yongasetine 5 modlu Çin 4G ve 3G altyapılarını destekleyen bir LTE modem de entegre etmiş. 

Yongasetlerinden PXA1908, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine yer veriyor. Görüntü sinyal işlemcisi 13MP kamera çözünürlüklerine olanak tanırken, 720p ekran çözünürlüklerine de destek sunuluyor. 

PXA1936 ise 1.5GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip ve MediaTek ile birlikte sektörün ilk gerçek 8 çekirdekli 64-bit işlemcilerinden birisi olmayı başarıyor. Yongasetinde Full HD ekran, Full HD video kaydı ve 16MP çözünürlüğe kadar kamera için destek sunuluyor. 

Yongaseti ilk modelden farklı olarak bazı ek avantajlara sahip. Bunlardan birisi ses konusunda enerji verimliliği sağlamayı hedefleyen ses kodeği desteği ve güvenlik uygulamaları için ek bir işlemci olarak dikkat çekiyor. Ayrıca bir güç yönetim sistemi de mevcut. 

Marvell entegre LTE modem ile Asya pazarında avantaj sağlamayı hedefliyor. Yeni yongasetleri gelecek yıl başlarında piyasaya sürülecek. MediaTek de LTE entegreli orta seviye yongasetlerini önümüzdeki aylarda satışa sunacak. Bu bakımdan iki firmanın Asya pazarında rekabet edeceğini söyleyebiliriz.  

http://www.tomshardware.com/news/marvell-armv8-chips-integrated-lte,28084.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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Gömceli 4 yıl
Güzel Bir Saat Ve etkileyici bir teknoloji başarılar...
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Gömceli 4 yıl
Güzel Bir Teknoloji Başarılarınızın deveamını dilerim
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ounomaus 4 yıl
merak ettim gerçekten octa core yani 8 çekirdek ne işe yarıyor sanki çok uçuk uygulamalar çalıştırıyoz düzgün çalışan 4 çekirdek şuan gerçekten yeterli samsung octa core ile facia yaşadı s serisi hali ortada
mediatekin 8 çekirdekli cihazlarında hepsinde nerdeyse ısınma sorunu var performans kaybı ciddi oranda
4+4 şeklide olunca saat frekansları düşük oluyor bu sefer 4 çekirdekli modellerle aynı durumda oluyorlar ama işin garibi bu sefer saat frekansları düşük olduğu için performans olarak geri kalıyorlar
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OverClocK1ng 4 yıl
Yaw, Mediatek de amma aldı yürüdü valla. Helal olsun.
Meizu MX4 teki işlemcinin aldığı puan neymiş be..
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keskin53 4 yıl
8 çekirdek eskidi biz bile 4+4+4=12 çekirdek biçimine geçilsin artık
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fthkn 4 yıl
64 bit beni çok sevindiriyor. İmkanları çok geniş bir sistem. Elimizdeki cihazların bilgisayardan farkının kalmamasına az kaldı. Artık sabit ce dizüstü bilgisayarlar çok daha ağır mesele oyun veya program işlemleri için pazarlanabilir olacak. Bunun dışındaki işler için mobil cihazlar yeterli olacak. 32 bit olanlar da artık fahiş fiyatlarla satılamayacak. Benim gibi normal kullanıcılar için fiyatlar artık istenen düzeyde olacak. Hem de Türkiye gibi vergi manyağı ülkeler için bile.
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Guaire 4 yıl
Qualcomm ve Mediatek'e karşı işi çok zor. Meydan hazır boş iken üst seviye 64-bit bir çipset ile gelebilseydi hem dikkatleri üzerine çekebilir, hem de pazar payı kapabilirdi. Qualcomm ile Mediatek'in 4 ve 8 çekirdekli orta seviye çözümleri piyasada yerini almaya başladı bile.
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ardabeyim 4 yıl
Rekabetin artması biz son kullanıcılar için iyi haber. Keşke intel de x86'yı biraz daha verimli hale getirse ve öbür firmalar armdan mimari lisanslamak yerine farklı mimariler geliştirseler. Bunlar gerçekleşirse firmalar alt segmentte zorunlu olarak daha çok fiyat kırmaya başlar ya da aynı fiyatta daha iyi ürünler çıkarma hızını 2 katına çıkarır.
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