Marvell 64-bitlik 4 ve 8 çekirdekli iki yeni yongasetini duyurdu





Mobil dünyada 64-bit trendinin giderek yükseldiği bu dönemlerde irili ufaklı pek çok yongaseti tasarımcısının yavaş yavaş 64-bitlik yongasetlerini pazara sunduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi olan Marvell envantere iki yeni yongaseti daha ekledi.





Marvell PXA1908 ve PXA1936 olarak adlandırılan yongasetleri daha çok orta seviyeye hitap ediyor ve Cortex-A53 çekirdeği ile birlikte geliyor. Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Marvell, yongasetine 5 modlu Çin 4G ve 3G altyapılarını destekleyen bir LTE modem de entegre etmiş.





Yongasetlerinden PXA1908, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine yer veriyor. Görüntü sinyal işlemcisi 13MP kamera çözünürlüklerine olanak tanırken, 720p ekran çözünürlüklerine de destek sunuluyor.





PXA1936 ise 1.5GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip ve MediaTek ile birlikte sektörün ilk gerçek 8 çekirdekli 64-bit işlemcilerinden birisi olmayı başarıyor. Yongasetinde Full HD ekran, Full HD video kaydı ve 16MP çözünürlüğe kadar kamera için destek sunuluyor.





Yongaseti ilk modelden farklı olarak bazı ek avantajlara sahip. Bunlardan birisi ses konusunda enerji verimliliği sağlamayı hedefleyen ses kodeği desteği ve güvenlik uygulamaları için ek bir işlemci olarak dikkat çekiyor. Ayrıca bir güç yönetim sistemi de mevcut.





Marvell entegre LTE modem ile Asya pazarında avantaj sağlamayı hedefliyor. Yeni yongasetleri gelecek yıl başlarında piyasaya sürülecek. MediaTek de LTE entegreli orta seviye yongasetlerini önümüzdeki aylarda satışa sunacak. Bu bakımdan iki firmanın Asya pazarında rekabet edeceğini söyleyebiliriz.

http://www.tomshardware.com/news/marvell-armv8-chips-integrated-lte,28084.html#xtor=RSS-980