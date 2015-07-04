MasterCard yüz tarama ile ödeme sistemini test ediyor

Akıllı telefonlarda parmak izi okuyucu sensörlerin yaygınlaşması bu yöntemi kullanan bir çok ödeme sisteminin çıkmasına da sebep oldu. Parmak izi okuması oldukça güvenli bir yöntem sayılıyor ancak uzmanlar biyometrik güvenlik yöntemleri konusunda çalışmaya devam ediyorlar.

Bu çalışmalardan birisi ise MasterCard'ın geliştirdiği yüz tanıma teknolojisi. Günümüzde bir çok akıllı telefonun ön kamerası analiz edilebilecek derecede kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Bu teknolojiden istifade eden MasterCard'da ödeme sırasında ön kamera ile kullanıcının yüzünü tarayarak ödemeyi onaylayabiliyor.

Tabi bu noktada akıllara bazı güvenlik soruları da takılmıyor değil. Örneğin bir kullanıcının fotoğrafı veya sanal bir görüntüsü bu cihazlara gösterilirse sistem yine ödemeyi onaylayacak mı? MasterCard'ın açıklamasına göre teknoloji bu tarz durumlarda gerçek kişiyi ve fotoğrafı ayırt etmek için çok güçlü bir algoritma kullanıyor. Diğer yandan hem güvenliği yükseltmek hem de yanlışlıkları önlemek adına ödeme sırasında kullanıcıdan göz kırpması da isteniyor. Kullanıcılar son adımda göz kırparak ödemeye onay vermiş oluyor ve hemen sonrasında ödeme gerçekleşiyor.