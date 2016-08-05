MateDock: Huawei’den yenilikçi bir bağlantı aksesuarı

Matebook adındaki ikisi bir arada melez dizüstü modeli ile bilgisayar pazarına ilk adımını atan Huawei, aksesuar konusunda da başarılı işler yapıyor. Firmanın Matebook için geliştirdiği bağlantı aksesuarı, MacBook için de ideal.

MateDock

Firmanın MateDock adıyla piyasaya sürdüğü aksesuar, USB Tip-C üzerinden bağlantı seçeneklerini arttıran bir çoklayıcı görevi görüyor. Aynı zamanda takıldığı cihazı şarj edebilen aksesuar, fiyat açısından da Apple kullanıcılarını sevindirecek.

Aksesuarda entegre bir Tip-C çıkışı bulunuyor ve bunu dizüstü modelinize takıyorsunuz. Böylece çoklayıcı hazır hale geliyor. Aksesuarın ön kısmında bir adet 0.5A çıkışlı ve bir adet de 0.9A çıkışlı USB 3.0 portu yer alıyor. Ayrıca bir Ethernet girişi de dahil edilmiş. Arka kısmında ise VGA ve HDMI çıkışları yer alıyor.

Aksesuarın dikkat çekici tarafı, bir adet USB Tip-C portunun şarj amacıyla bırakılmış olması. Duvar tipi bir şarj adaptörünü bu porta taktığınız zaman, bağlı olan dizüstü modeli de şarj olmaya başlıyor. Tek USB girişli MacBook sahipleri, bu aksesuarı oldukça beğenecektir.

MateDock aksesuarını benzer çoklayıcılardan ayıran ise 90$ seviyesindeki fiyat etiketi. Apple’ın daha yüksek fiyatlı aksesuarları düşünüldüğünde, MateDock hem Huawei hem de Apple kullanıcılarının ilgisini çekecek bir ürün. Ayrıca Tip-C bağlantı bulunduran diğer dizüstü modelleri için de kullanılabilecek.

Ayrıca Bkz.

"Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu"

Metal kasa tasarımı ve estetik bir deri kılıf ile gelen MateDock, farklı marka dizüstü modellerinde yapılan testlerde nispeten biraz daha yavaş şarj ediyor. Bununla birlikte Apple’ın kendi aksesuarından yüzde 9 daha hızlı veri transferi yapabiliyor. Ayrıca OTG ve Tip-C destekleyen Android cihazlarda da kullanılabileceğini düşünüyoruz.