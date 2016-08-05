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MateDock: Huawei’den yenilikçi bir bağlantı aksesuarı

USB Tip-C portu olan bir dizüstü bilgisayarınız varsa ve bu portu verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız, Huawei’nin MateDock adındaki çoklayıcı aksesuarına göz atabilirsiniz.
2 yıl
5,4b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Matebook adındaki ikisi bir arada melez dizüstü modeli ile bilgisayar pazarına ilk adımını atan Huawei, aksesuar konusunda da başarılı işler yapıyor. Firmanın Matebook için geliştirdiği bağlantı aksesuarı, MacBook için de ideal.

MateDock

Firmanın MateDock adıyla piyasaya sürdüğü aksesuar, USB Tip-C üzerinden bağlantı seçeneklerini arttıran bir çoklayıcı görevi görüyor. Aynı zamanda takıldığı cihazı şarj edebilen aksesuar, fiyat açısından da Apple kullanıcılarını sevindirecek.

Aksesuarda entegre bir Tip-C çıkışı bulunuyor ve bunu dizüstü modelinize takıyorsunuz. Böylece çoklayıcı hazır hale geliyor. Aksesuarın ön kısmında bir adet 0.5A çıkışlı ve bir adet de 0.9A çıkışlı USB 3.0 portu yer alıyor. Ayrıca bir Ethernet girişi de dahil edilmiş. Arka kısmında ise VGA ve HDMI çıkışları yer alıyor.

Aksesuarın dikkat çekici tarafı, bir adet USB Tip-C portunun şarj amacıyla bırakılmış olması. Duvar tipi bir şarj adaptörünü bu porta taktığınız zaman, bağlı olan dizüstü modeli de şarj olmaya başlıyor. Tek USB girişli MacBook sahipleri, bu aksesuarı oldukça beğenecektir.

MateDock aksesuarını benzer çoklayıcılardan ayıran ise 90$ seviyesindeki fiyat etiketi. Apple’ın daha yüksek fiyatlı aksesuarları düşünüldüğünde, MateDock hem Huawei hem de Apple kullanıcılarının ilgisini çekecek bir ürün. Ayrıca Tip-C bağlantı bulunduran diğer dizüstü modelleri için de kullanılabilecek.

Ayrıca Bkz. "Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu"

Metal kasa tasarımı ve estetik bir deri kılıf ile gelen MateDock, farklı marka dizüstü modellerinde yapılan testlerde nispeten biraz daha yavaş şarj ediyor. Bununla birlikte Apple’ın kendi aksesuarından yüzde 9 daha hızlı veri transferi yapabiliyor. Ayrıca OTG ve Tip-C destekleyen Android cihazlarda da kullanılabileceğini düşünüyoruz. 

 

http://tabtimes.com/huawei-matedock-best-macbook-adapter-37377/ Yorum Yaz
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cansev07 2 yıl en beğenilen The Balance
Centaurus A

Ben mi yanlış okuyorum yahu 89 doların nesi uygun anlamıyorum?

270 TL ediyor türkiye için şaka mu bu yahu?

Dikkatli oku istersen. Diğerlerine göre daha uygun denilmiş.
Centaurus ABen mi yanlış okuyorum yahu 89 doların nesi uygun anlamıyorum?270 TL ediyor türkiye için şaka mu bu yahu?
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gs09gs09 2 yıl
Bide bu aksesuar olayi patladi 5 dolarlik malzemeyi 90 dolar hatta apple felan bunlari 270 dolarlara felan satiodu galiba xD makssat ek olarak takilan bisey olsun havali olsun bide tanitimini yap harbiden kimse gucenmesin bu asusun boombook gondermesi tam yerinde bisey bu nasil bi sacmaliktir ya mal mal isler yapip bide bi ton para kazaniyolar millet de aliyo kafayi yemisler bunlar cidden
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The Balance 2 yıl
Ben mi yanlış okuyorum yahu 89 doların nesi uygun anlamıyorum?

270 TL ediyor türkiye için şaka mu bu yahu?
1 Yanıt Yanıtla +3
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cansev07 2 yıl The Balance
Centaurus A

Ben mi yanlış okuyorum yahu 89 doların nesi uygun anlamıyorum?

270 TL ediyor türkiye için şaka mu bu yahu?

Dikkatli oku istersen. Diğerlerine göre daha uygun denilmiş.
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