Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu

Geçen ay ortasında çift arka kameraya sahip Honor 8 akıllı telefon modelini duyuran Huawei, aradan uzun bir süre geçmeden yeni bir modelle daha karşımıza geliyor. Akıllı telefon pazarının agresif ismi, her özelliğiyle dolu dolu bir akıllı telefon geliştirmiş.

Tasarım

Huawei Honor Note 8 adındaki yeni model, fiyat seviyesine göre çok iyi özelliklerle donatılmış. 6.6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğündeki Super AMOLED ekranda, Samsung’un izleri net bir şekilde görülebiliyor. Ekran NTSC renk yelpazesinin yüzde 105’ini yansıtıyor ve 70 000:1 kontrast oranına sahip.

Tam Boyutta Gör

Metal kasa ve premium tasarım çizgileri ile göz dolduran Honor Note 8, yüzde 80 civarındaki ekran-ön panel oranı ile pazardaki en ince çerçeveye sahip akıllı telefonlardan birisi haline geliyor. Ayrıca, ince işçilik sayesinde kasanın kalınlığı da 7.18mm seviyesinde tutulmuş. Ön kısımda herhangi bir fiziksel buton yer almazken, parmak izi okuyucu arka kısma yerleştirilmiş. 2.5D ekran kavisi ile premium hissiyat artırılmış.

Donanım

2.5GHz saat hızında çalışan Kirin 955 yonga setinin güç verdiği model, 4GB LPDDR4 RAM ile üst seviye performans göstermeye aday. 32GB/64GB/128GB depolama kapasiteleri, microSD ile 128GB daha artırılabiliyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki RGBW sensör, OIS desteğine sahip ve özel bir görüntü işlemcisi barındırıyor. Böylece kamera performansı arttırılıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve daha fazla ışık alan bir yapıya sahip.

Modelde 4500mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor ve USB Tip-C üzerinden hızlı şarj ile çok daha kısa sürelerde dolabiliyor. Huawei ayrıca, donanım seviyesinde güvenlik çözümleri entegre ederek, modeli kurumsal pazara da uygun hale getirmiş.

Ayrıca Bkz.

"LG V20, ikinci çeyrek mali raporlarında ortaya çıktı"

Huawei Honor Note 8, 345$ başlangıç fiyatı ile ön kayıtlara başlamış durumda. Şimdilik sadece Çin’de satışa sunulacak olan model, yine kısa süreli satışlara yetişenlerin alabildiği bir strateji izleyecek. Sonraki dönemde, Huawei’nin fiziksel mağazalarında da satış yapması bekleniyor.