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Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu

Akıllı telefon pazarında hedef büyüten ve agresif bir strateji izleyen Huawei, üst perdeden yoluna devam ediyor. Huawei Honor Note 8, büyük ekranının yanı sıra dolu dolu özelliklere sahip.
2 yıl
11,7b
1
44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen ay ortasında çift arka kameraya sahip Honor 8 akıllı telefon modelini duyuran Huawei, aradan uzun bir süre geçmeden yeni bir modelle daha karşımıza geliyor. Akıllı telefon pazarının agresif ismi, her özelliğiyle dolu dolu bir akıllı telefon geliştirmiş.

Tasarım

Huawei Honor Note 8 adındaki yeni model, fiyat seviyesine göre çok iyi özelliklerle donatılmış. 6.6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğündeki Super AMOLED ekranda, Samsung’un izleri net bir şekilde görülebiliyor. Ekran NTSC renk yelpazesinin yüzde 105’ini yansıtıyor ve 70 000:1 kontrast oranına sahip.

 

Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu
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Metal kasa ve premium tasarım çizgileri ile göz dolduran Honor Note 8, yüzde 80 civarındaki ekran-ön panel oranı ile pazardaki en ince çerçeveye sahip akıllı telefonlardan birisi haline geliyor. Ayrıca, ince işçilik sayesinde kasanın kalınlığı da 7.18mm seviyesinde tutulmuş. Ön kısımda herhangi bir fiziksel buton yer almazken, parmak izi okuyucu arka kısma yerleştirilmiş. 2.5D ekran kavisi ile premium hissiyat artırılmış.

Donanım

2.5GHz saat hızında çalışan Kirin 955 yonga setinin güç verdiği model, 4GB LPDDR4 RAM ile üst seviye performans göstermeye aday. 32GB/64GB/128GB depolama kapasiteleri, microSD ile 128GB daha artırılabiliyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki RGBW sensör, OIS desteğine sahip ve özel bir görüntü işlemcisi barındırıyor. Böylece kamera performansı arttırılıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve daha fazla ışık alan bir yapıya sahip.

Modelde 4500mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor ve USB Tip-C üzerinden hızlı şarj ile çok daha kısa sürelerde dolabiliyor. Huawei ayrıca, donanım seviyesinde güvenlik çözümleri entegre ederek, modeli kurumsal pazara da uygun hale getirmiş.

Ayrıca Bkz. "LG V20, ikinci çeyrek mali raporlarında ortaya çıktı"

Huawei Honor Note 8, 345$ başlangıç fiyatı ile ön kayıtlara başlamış durumda. Şimdilik sadece Çin’de satışa sunulacak olan model, yine kısa süreli satışlara yetişenlerin alabildiği bir strateji izleyecek. Sonraki dönemde, Huawei’nin fiziksel mağazalarında da satış yapması bekleniyor. 


http://www.phonearena.com/news/Honor-Note-8-goes-official-with-a-6.6-inch-2K-screen-and-bustling-spec-sheet_id83704 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
Çok şık ama 6.6 inç ne arkadaş ya
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YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl
2.Monitör olarak kullanılabilirse gider olur...
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GoldPunch 2 yıl
Ekran çerçeve oranı ve tasarıma bayıldım. 4500 mah pile iyi diyordum ki, ekranın 6.6 inç olduğunu gördüm. Ama yine de güzel pil ömrü sunabilir.
Yanıtla +5
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R@j 1 yıl
Ben bu cihazın 128gb beyaz rengini aldım mecburen... Siyah yok piyasada. Tericihim 128 gb Siyah rengi olması yönündeydi ve malesef bulamadım.
Merak ettiğim bu cihazın hiç siyah rengi satılmadı mı ? Birileri beni aydınlatabilir mi?
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reddistic 1 yıl
Bulsam alacağım ama cihaz yok ki memlekette.
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mkocerim 2 yıl
bu telefondan aldım kullanıyorum..alırken 6.6 ekran banada buyuk göründü ama ürün tek kelime ile mükemmel..telefonda öyle özellikler var iphone+samsungu koy degişmem..cok net diyorum alan pişman olmaz sadece yaz dönemi için uygun bir canta yada kılıf alacagım...artık 6 inch üstü moda demedi demeyin
1 Yanıt Yanıtla +1
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ogzhnakcy90 2 yıl mkocerim
mkocerim
bu telefondan aldım kullanıyorum..alırken 6.6 ekran banada buyuk göründü ama ürün tek kelime ile mükemmel..telefonda öyle özellikler var iphone+samsungu koy degişmem..cok net diyorum alan pişman olmaz sadece yaz dönemi için uygun bir canta yada kılıf alacagım...artık 6 inch üstü moda demedi demeyin

Hayırlı olsun cok güzel telefona benziyor :)
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remarque 2 yıl
Satan varmı
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Birbilenesormalı 2 yıl
Huawei Honor Note 8 telefonun siyah rengi var mı ? Beyaz telefonlar fotoğraflarda yansıma yaptığı için siyah renk istiyorum. En azından üst çerçeve, home tuşunun olduğu alt çerçeve ve yan çerçeveler siyah olmalı. Arka renk önemli değil. Bu şekile Honor Note 8 bulunabilir mi ? Sadece yurt dışından geliyorsa hangi siteden ve kaç TL ye alınıyor ? Tamir durumunda nereye başvuruluyor ? Huawei neden böyle güzel telefonları Türkiyeye getirmez. Samsung A9 plus da güzel. Oda Türkiye gelmiyor. Ve Motorola nın bazı telefonları gelmiyor. Ve LG VU 3 Türkiye'ye neden gelmez ?
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DARBE 2 yıl
Çinliler yakında boyu kadar telefon yapacak :)
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9600_G_T 2 yıl
al işte birde bunu bekle :D
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Türbülans Havayolları A.Ş 2 yıl
Şuan p8max kullaniyorum, inanin 5.7 inch telefonlar bile bana kucuk gelmeye basladi. Bu yuzden gr5 telefonumu kutusuna koydum, bu telefon cikarsa satar bunu alirim
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perSNN 2 yıl
samsunga benzer bir kalemi olduğu söyleniyor, görüntülü konuşma ve volte de var mıdır acaba?
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umut_baris 2 yıl
Tasarım Vestel Venüs'den çalınmış gibi. Vurmayın, daha önce böyle bir tasarımı var mı bilmiyorum ama ben beğenmedim tasarımını.


Kavisli köşeleri sevmedim ve 6.6" hiç sevmedim.

6" sınırdır bu iş için.
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BekirTemel 2 yıl
5.7 de durmalıydınız yahu imkanı var mı şunu cebe koymanın?
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RPDiFOR 2 yıl
Telefon su an yurtdisimda yaklasik 500$ 350$ gibi bi fiyat cok incelememe ragmen karsilasmadim tum incelemelerde tr deki ayni agizdan cikmis gibi 32 gb baslangic fiyati 350$ yazilmis hayir efendim yanlis ayrica telefon samsungtan farkli bi kulvarda bence s7 edge de kullandim bu telefonu tamamen baska ihtiyaclarimi goz onunde bulundurarak istedim ilk ciktigi gunlerde us fiyatinin yaklasik 505$ civarina denk gelecegi seklinde yorumlar okumustum yabanci forumlarda boylede oldu elime sorunsuz ulasirsa ayrintili bi inceleme yayinlamayi dusunuyorum saygilarimla...
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