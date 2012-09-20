Matias Duarte'ye göre, Android henüz istenilen noktaya ulaşmış değil

Haber Editörü
Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android, 4 yıllık bir süreç içerisinde sektörde kendine oldukça sağlam bir yer edinmiş olsa da henüz Google'ın istediği hale gelmiş değil.
Google+ üzerinden yaptığı açıklamayla Android'in geldiği noktayı değerlendiren kullanıcı arayüzü direktörü Matias Duarte'ye göre, Android şu an için yolun sadece üçte birlik kısmını geride bırakmış durumda. Duarte, Android'in yolun geri kalanını da tamamlaması için ise, daha sıkı çalışılması gerektiğini de dile getirdi.
500 milyonun üzerindeki akıllı cihazın kullandığı işletim sistemi olan Android'in istenilen noktaya gelmesi için Google'ın ne gibi adımlar atacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
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İos ve android de ikona bas , aşağıdaki geri tuşuyla uygulamadan çık mantığı var.Yıllardan beri aynı mantık ve swype arayüzünün karşısında çağ dışı kalıyor...
Ancak bu noktada Android üreticilerinin devreye girmesi gerekiyor.