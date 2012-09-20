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Matias Duarte'ye göre, Android henüz istenilen noktaya ulaşmış değil

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android, 4 yıllık bir süreç içerisinde sektörde kendine oldukça sağlam bir yer edinmiş olsa da henüz Google'ın istediği hale gelmiş değil.

Google+ üzerinden yaptığı açıklamayla Android'in geldiği noktayı değerlendiren kullanıcı arayüzü direktörü Matias Duarte'ye göre, Android şu an için yolun sadece üçte birlik kısmını geride bırakmış durumda. Duarte, Android'in yolun geri kalanını da tamamlaması için ise, daha sıkı çalışılması gerektiğini de dile getirdi.

500 milyonun üzerindeki akıllı cihazın kullandığı işletim sistemi olan Android'in istenilen noktaya gelmesi için Google'ın ne gibi adımlar atacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 
https://plus.google.com/114892667463719782631/posts/NWdbD1AmyTA Yorum Yaz
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FRAPS 7 yıl
Bence en iyi kullanıcı arayüzü ve kullanımı meegoda var. Nokia ya patent ödeyip swype arayüzü satın alabilirler.
İos ve android de ikona bas , aşağıdaki geri tuşuyla uygulamadan çık mantığı var.Yıllardan beri aynı mantık ve swype arayüzünün karşısında çağ dışı kalıyor...
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Mr.Legend 7 yıl
Bence de android öyle mükemmel bir işletim sistemi değil. Biraz fazla bellek kullanıyor. Güvenlik açıkları var. Fakat ios gibi değil. Özgür bir ortam sonuçta. Daha geliştirilmesi gerek androidin. Haberdeki arkadaşın da dediği gibi
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eternity 7 yıl
Onlarca farklı markaya uyumlu yazılım yapmak çok zor,gelinen bu nokta bile çok büyük basarı..
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trsinapsis 7 yıl
Android'in en büyük problemleri "updtate" ve "uyumluluk".
Ancak bu noktada Android üreticilerinin devreye girmesi gerekiyor.
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brksnr 7 yıl
Kullandigi altyapiyi yeni ana guncellemelerle kokten degistirirse cok daha stabil ve basarili olacagina eminim :)
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MattPegasus 7 yıl
Öz eleştri görmek ne güzel.Bazıları ise iki de bir övünsün.
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